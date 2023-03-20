当贝电视盒子H3评测：智能电视换新“平替”，300元出头的盒子有多强？

【天极网家电频道】随着OTT行业的快速崛起，以智能电视为主的OTT终端设备在快速扩展的过程中逐渐成为了越来越多用户享受客厅娱乐的重要方式。相关数据显示，2022年我国彩电保有量超过5亿台，其中智能电视的保有量就超过三分之一，搭载了系统、融入了网络并支持应用下载的智能电视无疑是受到消费者欢迎的。

然而在高保有量背景下，智能电视大规模增长的动能正在减少，“换新”成为当下和未来智能电视市场消费需求的主体。智能电视提升甚微的视听效果以及同质化严重的拓展功能，实在难以激发消费者的换新需求。智能电视面临着“将就着用”的尴尬境地。

即便如此，智能电视作为“消耗品”，在一段时间的使用后始终会面临系统老化、卡顿等问题，观感的不流畅，操作的响应慢，时刻影响着我们的使用体验。在更低成本的“不换新”需求下，有没有更好的办法来提高已有智能电视的使用体验呢？

电视盒子或许能够充当智能电视换新前的过渡“平替”。电视盒子能够为电视提供一个新的智能系统和基础配置，弥补其性能下降与内存不足的缺陷，让电视的体验重新回到更好的状态。

近段时间我们参与体验了当贝电视盒子H3，它是继当贝H2之后的又一全新力作，升级搭载了瑞芯微RK3566芯片，支持8K视频解码，能够呈现超高清通透画质。同时它还拥有2GB+32GB超大运存内存，配合一个USB2.0以及一个USB3.0接口，为用户带来畅快使用体验。价格方面，目前当贝H3仅需300元左右即可入手，超群的质价比，堪称入门电视盒子的新标杆。下面天极网评测室将通过详细测评，带大家一起了解这款当贝电视盒子H3。

外观设计

当贝H3继承了前代的纯白色设计，尺寸仅有97mm*97mm*35mm，放在电视或是其他显示设备旁边不会显得突兀。略带磨砂的材质搭配弧形机身，观感温润触感顺滑。

当贝H3在盒子前端新增了搭载7组三色LED灯效的呼吸灯设计，在观影、音乐播放时，灯带能够流转不同色彩，带来与画面音效律动的观感。灯带也带有提示功能，当盒子未与网络成功连接时，灯带会以常亮的红色作为显示提醒，帮助用户及时定位问题。

盒子后端是当贝H3的接口区域，除了常规的HDMI2.0、USB2.0以及音频输出接口，当贝H3这次新增了一个USB3.0接口，在外接设备时，能够大大提高传输数率，使内容分享更便捷，大幅减少等待时间。

盒子底部主要是当贝H3的散热模块，散热孔与防滑垫以同心圆的形态环绕在底部，相关产品信息也能在此处粗略了解。

配件方面，当贝H3此次简化了电源插头的设计，将适配器置于机身内，有效摆脱了需要跨接两个插排孔的困扰，让用户的使用更加舒心。同时当贝H3将遥控器升级为纯蓝牙遥控，并支持双侧边魔法键，实现快速静音以及呼出侧边栏的功能。

当贝H3的遥控器还同步支持CEC功能，用户可以仅使用一个遥控器就能实现电视和电视盒子的同时开关，进一步告别繁琐，这对于家中的老人来说非常友好。

性能配置

作为一款能够优化电视性能的产品，电视盒子自身的性能配置十分重要。当贝H3内置了采用64位A55架构芯片的瑞芯微RK3566处理器，搭载G52图像处理器，支持8K视频解码，能够为用户呈现卓越的图像渲染能力的同时，显著提升解码速率。同时，当贝H3还搭载了HDR10+HLG臻彩画质引擎，能够对色彩进行智能增强，有效消除图像噪点，呈现超高清通透的画质。

虽然通过电视来展现，但解码和色彩画质等都来自于盒子。我们选取某品牌电视作为显示设备，设置项中将输出调节至4K-60Hz，确保当贝H3处在最优输出模式，而测试使用的电视也显示了“4K HDMI 2.0”以及“3840*2160@60Hz”的模式确认。

首先使用超高清线图来测试当贝H3的清晰度表现，我们将超高清线图放大显示，实测可见对焦准确，线条边缘像素清晰。

解码4K视频，画质细腻，画面流畅不卡顿，细节还原到位，8K图片的解码表现也不错。

解码4K影片

解码8K图片

随后我们使用色彩金字塔对当贝H3进行色彩过渡的观感测试，实测可见红蓝绿区域均有明显的色度区分，整体表现也比较优秀。

色彩还原性方面，我们选用果蔬图进行观察。可见画面中果蔬的色彩饱满贴近现实，当贝H3对于鲜艳色彩的还原性与同色对比度不错，果蔬表面颗粒、光泽等细节被充分保留。

对比度测试中，得益于当贝画质引擎的搭载，测试图中人物无论黑白区域均有较好的边缘区分，色彩明暗反差强，亮度、观感自然。

随后我们通过几段HDR样片内容进行测试并拍摄部分画面，基于HDR10的解码性能，这款当贝H3的确展现出一定的高动态范围显示性能，所呈现的画面中一部分明暗细节得到了充分展示。

运存内存方面，当贝H3则采用了2G LPDDR4 RAM+32G ROM。在面对市面上的一般入门级电视盒子，当贝H3显然有着一定的速度和容量优势，不仅能够确保系统运行流畅看视频不卡顿，在线播放视频的加载速度快，也能够流程运行一些云游戏且拥有足够的安装空间。

相应地我们对当贝H3的运存内存进行了相关测试。选取7个应用作为测试目标，使用遥控器分别依次打开后关闭，实测系统没有出现卡顿、延迟的情况，下载更多应用时也能保持较快的速度，无需长时间等待。

系统体验

作为一家专注智能大屏的互联网科技公司，当贝是业内唯一一家整合了软件+硬件+系统的大屏生态链企业。其中当贝OS系统则凭借完备的软件方案、轻快流畅的体验、广泛的内容与应用支持，拥有“大屏操作系统中的iOS”美誉。

首先，在各种电视、盒子开机广告泛滥的今天，没有开机无广告的当贝H3无疑是一股清流。我们实测，当贝H3所搭载的当贝OS系统在开机后即可进入主页面，过程无需等待广告，对于用户的使用来说可谓非常舒心。

在系统的UI布局与设计上，当贝OS的系统主页区别于传统矩阵式排列，它采用了横向大瀑布流式布局，设置左右分栏，左侧为纵向栏目导航区，右侧为横向内容展示区，同时左上角有全局搜索、设置、外部存储、消息等功能栏，右上角则有网络状态、天气、时间等信息栏。

左侧纵向栏目导航区后进入后能够显示相应的界面，此时左侧更换为二级分区，右侧内容则回归向下拓展的传统布局，方便用户进行内容查看。

主页面下的横向内容展示区在停留时具有独特的内容预览功能，不仅能够展现相应影视节目的动态画面，还能显示相应的简介信息、评分评论等细节。

当贝OS还支持用户对系统页面进行自定义设置，纵向栏目导航区用户可以个人喜好，将常用的类别置顶或删除，下载的应用可自定义添加至桌面，方便查找使用。

在内容方面，当贝OS整合了爱奇艺、腾讯视频、芒果TV、优酷等多家视频平台的全量资源，内容种类繁多，影视资源超700万小时，拥有80000+部电影、30000+部电视剧、60000+部综艺、16000+部少儿动画、48000+部纪录片、300+小学至中学同步课堂供用户随心选看。

同时，当贝H3也针对不同年龄段的人群制定了相应的系统使用方案。在当贝OS主页点击遥控器上键可以进行标准模式、长辈模式与儿童模式三模式切换，三种模式分别具有不同的内容与UI风格，其中长辈模式下所有卡片式内容与字体均得到放大，便于长辈使用;儿童模式下可设置密码进行使用控制，内容将切换为各类儿童动画、早教类资源，同时以横向方式拓展。

儿童模式

长辈模式

不仅如此，用户也可以在当贝市场进行更多APP的下载使用，系统工具方面有各种投屏APP，还有安装数量评分等，也包括如文件管理、系统清理等实用工具，应用丰富程度行业领先。在其他应用方面，还包括头条这类新闻资讯、淘宝等购物应用、故事动漫阅读应用、壁纸应用和墨迹天气等，更多的应用可以让当贝盒子变成家庭百宝盒，解决各种日常应用需求。值得一提的是，当贝H3还能够通过远程推送功能免U盘安装第三方软件，进一步解锁更多应用的下载使用。

远程安装功能

此外，当贝OS还置了当贝自研投屏APP，投屏无需观看广告，支持苹果AirPlay，安卓、华为Cast+和Windows投屏，手机投屏看照片、观视频、玩游戏等活动可不再受小屏限制，也免去了等待广告的烦恼。

当贝OS协同当贝H3的遥控器，也能够为用户提供多种快捷功能。遥控器升级为纯蓝牙遥控，银色侧边魔法键可调出快捷菜单，通过设置可以调节画面参数、清理系统缓存、多任务切换等等，红色的侧边键则能够为我们提供快捷静音的功能。

这款当贝H3同样能够支持近场语音操控，按住遥控器的语音键，即可实现语音对话，省去了逐步搜索的步骤，对于老年人来说十分友好。

评测总结





作为一款电视盒子，当贝H3无论在外观颜值还是性能配置上都表现出不俗的竞争力，可以称得上是入门电视盒子的新标杆。同时依托当贝OS强大的系统根基，当贝H3会是提升电视使用体验的不错选择。目前当贝H3已正式上线开售，300出头的价格质价比十足，感兴趣的朋友不妨考虑一下。