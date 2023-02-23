健康需求带动饮水产品发展 即热式净饮机广受市场欢迎

【天极网家电频道】在健康需求释放的后疫情时代，人们对饮水品质的认知和要求不断提升。奥维云网(AVC)线上监测数据显示，在2020年到2022年三年间，台式净饮机零售额同比分别增长了59.7%、11.1%、0.7%，桌面式饮水机零售额同比分别增长了387.4%、101.4%、11.4%。

饮水市场高速发展的背后，水箱容量增大逐渐成为行业的趋势与主流。数据显示，台式净饮机的水箱容量主流为5L，6L的水箱线上零售量份额从9.7%提升到13.4%;电水壶的水壶容量从1.7L、2L提升到5L大容量。满足家庭饮水使用的情况下，可接受的“大”容量是整体饮水产品共同的发展趋势。

其次，饮水产品的发展也更贴合用户的饮水习惯。即热式饮水机是近年来发展起来的一个新品类。它能够精准调控水温温度进行加热，将温度瞬间加热到我们想要的温度区间。此外即热式饮水机的一次出水量是恒定的，不会产生冷水和热水交替混合的现象，能够有效减少水中可能含有的各种病源微生物的产生，非常契合国人“多喝热水”的饮水需求。

今天给大家推荐一款即热式饮水机产品――美的极光台净一体机JR2185T-RO。它拥有一个5L大容量水箱，搭载专研陶氏卷膜技术对水质进行精细过滤，并以444即热精钢芯快速加热，目前电商活动价2999元。

在净化能力方面，美的JR2185T-RO采用了孔径精至0.0001um的进口陶氏RO膜，能够有效拦截99.9%的细菌杂质，延长净水效果。滤芯内置5级高精度过滤，能够有效滤除重金属、水垢、余氯等有害物质，保障用户的日常畅饮。不仅如此，美的JR2185T-RO在纯水箱添加了UV-LED紫外光杀菌，保证纯水箱内的水质洁净。同时纯水箱采用高品质PP材质，主水路通过了无双酚A材质测试，确保水路从进到出无杂质掺入，使来水拥有纯净甘甜的口感享受。

在加热能力方面，美的JR2185T-RO内置不锈钢即热精钢芯，搭载稀土厚膜加热技术，能够做到秒速沸腾即烧即饮。除了沸水外，美的JR2185T-RO还可以在美的美居App上进行温度区间的调节，使温控精确至每1°C ，满足用户多样饮品的温度需求。同时美的JR2185T-RO还拥有4档水量选择，用户可以根据自己的喝水习惯匹配接水水量，过程无需看管，进一步解放用户的双手。

在使用体验方面，美的JR2185T-RO台面式的设计造型小巧不占地，而且不用外接水管装水插电就能正常使用。此外，它还拥有一个双数显示大屏，左屏显示净水状态，右屏显示温度调控，水温、水量情况也能实时显示。将美的JR2185T-RO与美的美居APP进行联网连接，用户还可以远程查看滤芯与净水状况，自定义调节水温，升级饮水体验。而在噪音方面，美的JR2185T-RO在内部增设了隔音棉与隔音硅胶，配合创新悬浮水泵的世界，使噪音较以往降低18%，轻音运行不打扰用户的日常生活。

价格方面，目前这款美的极光台净一体机JR2185T-RO电商活动售价2999元，水资源作为我们生活中必不可少的一部分，净饮的需求永不过时，相比于我们熟悉的净水器，台式净饮机免安装的特点更符合小户型家庭的使用需求，同时国人“爱喝热水”的习惯也让带即热功能的台式净饮机一时成为市场上的香饽饽。在未来，即热式净饮机的发展前景仍然相当巨大。