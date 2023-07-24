ÖÇÄÜµçÊÓVSÖÇÄÜÍ¶Ó° Ë¸ü·ûºÏÈëÃÅ¼¶´óÆÁÓéÀÖÐèÇó£¿
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿½üÒ»¶ÎÊ±¼äÀ´£¬ÎÒÃÇ¿´µ½ÁËÖÇÄÜµçÊÓÓëÖÇÄÜÍ¶Ó°ÔÚ¼¼Êõ¡¢ÐÔÄÜÓëÊ¹ÓÃÌåÑé·½ÃæµÄ½ø²½£¬´îÔØÐÂ¼¼Êõ¡¢Ö§³ÖÐÂ±ê×¼µÄÐÂÆ·²ã³ö²»Çî£¬¼ÓÖ®¼Û¸ñ¸ü¼ÓÇ×ÃñµÄÇ÷ÊÆ£¬ÈÃÕâÀàÉíÎª¼ÒÍ¥Ó°ÒôÌåÑéºËÐÄµÄ²úÆ·Ô½À´Ô½ÓÐÎüÒýÁ¦¡£
ÖÇÄÜµçÊÓÓëÖÇÄÜÍ¶Ó°ÔÚ¼ÒÍ¥³¡¾°ÏÂµÄ¶Ô±ÈÒ²¿ÉÒÔËµÊÇ¸ö¾¾Ã²»Ë¥µÄ»°Ìâ¡£½üÁ½ÄêÀ´ÏÔÊ¾¼¼ÊõµÄ½ø²½£¬ÓÈÆäÊÇ¸ßËØÖÊÒº¾§Ãæ°åÓëMini LED±³¹âµÄ¹ã·ºÓ¦ÓÃ£¬Ê¹µÃ³£¹æÏû·Ñ¼¶Òº¾§µçÊÓÒ²ÄÜÓµÓÐÒÔÍùÆì½¢¼¶µçÊÓµÄ»ÖÊµÈ×ÛºÏÐÔÄÜ£¬»»¾ä»°Ëµ¾ÍÊÇÆì½¢ÊôÐÔµÄÖð²½ÏÂ·Å£¬ÎªÕâÒ»²¿·ÖÄ¿±êÓÃ»§´øÀ´ÁËÇ°ËùÎ´ÓÐµÄÌåÑéÌáÉý¡£
²»¹ýÖÇÄÜÍ¶Ó°²úÆ·Ïà±ÈµçÊÓ¶øÑÔ£¬¼´Ê¹ÓÐ×ÅÁÁ¶È¡¢ÇåÎú¶ÈµÈ»ÖÊ×ÛºÏÊôÐÔµÄ¶Ì°å£¬ËüÒ²´æÔÚ×ÔÉíµÄÓÅÊÆÇø¼ä£¬ÀýÈçÏà¶ÔÇá±ã¿ÉÒÆ¶¯£¬¿ÉÁé»î²¼ÉèÊ¹ÓÃµÄÌØÐÔ£¬³ÊÏÖÖÐ´ó³ß´ç»ÃæÊ±µÄÐÔ¼Û±ÈµÈµÈ¡£Èç¹ûÎÒÃÇ½«±È½ÏµÄ·¶Î§½øÒ»²½ËõÐ¡ÖÁÈëÃÅ¼¶£¬ÀýÈçÇ§Ôª¼¶µÄÐÐÁÐ£¬ÉÐÎ´ÔÚÕâÒ»Çø¼äÊµÏÖ»ÖÊÓ²¼þ·ÉÔ¾µÄÖÇÄÜµçÊÓ£¬¿ÉÒÔËµÕæÕýÃæÁÙ×ÅÀ´×ÔÖÇÄÜÍ¶Ó°µÄ¾ºÕùÑ¹Á¦¡£
ÈëÃÅ¼¶µçÊÓµÄÄ¿±êÊÜÖÚÖ÷ÒªÊÇ²¿·ÖÏÂ³ÁÊÐ³¡ÓÃ»§£¬ÒÔ¼°³õ³öÃ©Â®¡¢½øÈëÉç»áµÄÄêÇáÈºÌå¡£À´µ½´ó³ÇÊÐ¹¤×÷Éú»îµÄÄêÇáÈË£¬ºÜ¶àÊ±ºòÊÜÏÞÓÚ±È½Ï½ô´ÕµÄ¾Ó×¡¿Õ¼ä£¬»òÊÇÒò¹¤×÷¹æ»®ÔÒòÊ±¶øÐèÒª¸ü»»×¡´¦£¬ÓÉ´Ë±ãÓöÉÏÁËÖÇÄÜµçÊÓµÄÁ½¸ö´«Í³Í´µã£ºÕ¼ÓÃ¿Õ¼ä´ó¡¢²»±ã°áÔË¡£
ÔÚÕâ·½ÃæµçÊÓÄÜÓëÍ¶Ó°Í¬Ì¨¾º¼¼µÄÔÒòÒÀÈ»À´×Ô¶¨Î»£¬ÈëÃÅ¼¶ÖÇÄÜµçÊÓÒÔÖÐÐ¡³ß´çÎªÖ÷£¬42…¼»ò55…¼µÄÈëÃÅ¼¶µçÊÓÒò»úÉíÓ²¼þÓÃÁÏµÈÔÒò£¬Ïà±ÈÖÐ¸ß¶ËµçÊÓ»áÇáÓ¯Ðí¶à£¬»ù±¾ÉÏÄÜ¹»µ¥ÈË°áÔË£¬¶Ô¶À¾ÓÇàÄê¶øÑÔÊôÓÚ¿ÉÒÔ±»¿Ë·þµÄÐ¡À§ÄÑ¡£
¶øÎÒÃÇ³£¼ûµÄÍ¶Ó°ÐÎÌ¬Ïà±ÈµçÊÓÎÞÒÉ¸üÐ¡ÇÉÇáÓ¯£¬ÄÜ¹»ËæÊ±°áÔËÒÆ¶¯¡¢°²×°µ÷Õû£¬¶Ô¾Ó×¡¿Õ¼äµÄÕ¼ÓÃÔò¸ù¾ÝÆä¶àÑùµÄ°²×°·½Ê½ÄÜ¹»¼ÌÐøÓÅ»¯¡£
ÎÒÃÇÒª¿¼ÂÇµÄÁíÒ»·½ÃæÒòËØÔòÊÇÊÓ¾õÐ§¹û£¬ÕâÒ²ÊÇÒ»°ãÏû·ÑÕß¿ÉÄÜ»á¶ÔÍ¶Ó°²úÉúµÄÒÉÂÇ£¬ÔÚ»ÃæÉ«²Ê¡¢ÇåÎú¶È¡¢¶Ô±È¶ÈµÈ»ÖÊÁìÓò£¬¼ÒÓÃÍ¶Ó°ÄÜ¹»×öµ½ÖÁÉÙ²»±ÈµçÊÓ²îÌ«¶àÂð£¿
Í¶Ó°µÄÔÀí±¾ÉíÒªÇóÆä±ØÐëÔÚÊ®·ÖÀíÏë¿É¿ØµÄ»·¾³ÖÐ²ÅÄÜ´ïµ½×î¼ÑÊÓ¾õÐ§¹û£¬¶øÆÕÍ¨ÓÃ»§µÄ¾Ó×¡¿Õ¼äÔòÊÜµ½¸÷ÖÖ¸´ÔÓÒòËØÓ°Ïì£¬°üÀ¨¸÷ÖÖ»·¾³¹â¡¢Í¶Ó°±íÃæ²ÄÖÊµÈµÈ¡£¼ÒÓÃÍ¶Ó°ÐèÒªÆ¾½èÆäÁÁ¶È¡¢¶Ô±È¶ÈµÈ×ÛºÏÊôÐÔ£¬ÔÚÕâ¸ö»ù´¡ÉÏÌá¹©ÓÃ»§¿É½ÓÊÜµÄ»ÖÊ¹Û¸Ð¡£
¶ø¶ÔÈëÃÅ¼¶µçÊÓ¶øÑÔ£¬»·¾³¹âÍ¬ÑùÊÇÑÏ¿ÁµÄ¿¼Ñé¡£Ïà±ÈÓ¦ÓÃÁË·ÖÇø±³¹â¡¢Mini LEDµÈ¼¼ÊõµÄÖÐ¸ß¶ËµçÊÓ²úÆ·£¬Ç§Ôª¼¶µçÊÓÔÚÁÁ¶È·½ÃæÊÜÏÞÓÚÓ²¼þ£¬ÑÓÐøÁË´ËÇ°ÊýÄêÀ´µÄ²¿·Ö¼¼ÊõÌØÐÔ£¬ÀýÈçÒ»ÌåÊ½±³¹â¡¢·åÖµÁÁ¶ÈÔÚ300nitsÉÏÏÂµÄÆÁÄ»µÈµÈ£¬Õâ¾ÍÊ¹ÆäÃæÁÙÓëÈëÃÅ¼¶Í¶Ó°ÏàËÆµÄÌôÕ½¡£
µçÊÓÒ²ÐèÒªÍ¨¹ýÌáÉýÁÁ¶È¡¢±íÃæ¿¹·´ÉäÄÜÁ¦µÈÀ´¶Ô¿¹»·¾³¹â¸ÉÈÅ¡£¼ÒÓÃÍ¶Ó°Ò²Í¨¹ýÁ½·½ÃæÓ²¼þÀ´¸ÄÉÆ»·¾³¹âÓ°ÏìÏÂµÄ¹Û¸Ð£ºÒ»ÊÇÍ¶Ó°±¾ÉíµÄ¹âÔ´ÁÁ¶È¡¢¶þÊÇ×¨ÓÃµÄÌØÊâ²ÄÖÊÄ»²¼¡£
¹âÔ´ÁÁ¶ÈµÄÌáÉýÓÃÓÚµÖÏûÂË¹â¡¢³ÉÏñ¡¢Í¶Éä¡¢·´Éä¹ý³ÌÖÐ´øÀ´µÄÁÁ¶ÈËðºÄ£¬×îÖÕÌáÉý³ÊÏÖÔÚÓÃ»§ÑÛÖÐµÄ¸ÐÖªÁÁ¶È;Ä»²¼ÔòÊÇÍ¨¹ýÌØÊâ±íÃæ²ÄÖÊÓëÎÆÂ·Éè¼Æ£¬Ê¹µÃ´ÓÍ¶Ó°´¦ÉäÈëµÄ¹âÑ§»ñµÃ×î¼Ñ·´ÉäÐ§¹û£¬Í¬Ê±¶ÔÀ´×ÔÆäËü·½ÏòµÄ»·¾³¹â×÷ÎüÊÕ»òÂþ·´Éä´¦Àí£¬´Ó¶øÌáÉýÍ¶Ó°»ÃæµÄ¿¹»·¾³¹âÄÜÁ¦¡£
×ÜÌå¶øÑÔ£¬Ç§Ôª¼¶ÓëÈëÃÅÊôÐÔ¶ÔÓ²¼þÅäÖÃµÄÓ°Ïì£¬¼¸ºõÊ¹µÃµçÊÓÓëÍ¶Ó°Éí´¦Æ½µÈµÄÆðÅÜÏß£¬¶ø²»ÊÇÖØ¸´Ö÷Á÷ÖÐ¸ß¶Ë¼ÛÎ»µçÊÓÓÅÓÚÍ¶Ó°µÄ¹ßÀý¡£ÔÚÕâ¸ö¼¶±ð£¬ËüÃÇ¸÷×ÔÄÜ¹»Ìá¹©Ò»Ð©¶ÀÌØÓÅÊÆ£ºÀýÈçµçÊÓµÄÔÉú¸ß·Ö±æÂÊ£¬ÎÞÐè¶îÍâÅäÖÃ¼´¿ÉÊµÏÖµÄÉ«²Ê¹Û¸Ð;Í¶Ó°¿ÉÁé»îÒÆ¶¯²¼ÖÃ£¬¿É³ÊÏÖ¸ü´ó³ß´çµÄ»ÃæµÈµÈ¡£
µ«ËüÃÇ×îÖÕ³ÊÏÖµÄ»ÃæÐ§¹û£¬Ò²¾ÍÊÇÓ°ÏìÏû·ÑÕßÑ¡ÔñµÄ¾ö¶¨ÐÔÒòËØ£¬¸ù¾Ý²»Í¬Æ·ÅÆ¡¢³ß´ç¡¢ÐÍºÅµÈ²îÒì»¹´æÔÚºÜ¶àÐüÄî¡£½üÆÚÎÒÃÇÕý¼Æ»®Ò»´Î1500ÔªÈëÃÅ¼¶ÖÇÄÜµçÊÓÓëÖÇÄÜÍ¶Ó°µÄ¶Ô±ÈºáÆÀ£¬½«»áÎªÑ¡¹º¼ÒÍ¥´óÆÁµÄÓÃ»§Ìá¹©¶ÀÌØÇÒÖ±¹ÛµÄ½Ç¶È£¬¸ÐÐËÈ¤µÄ¶ÁÕßÃÇ¿ÉÒÔ³ÖÐø¹Ø×¢¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â