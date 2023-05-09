À³¿ËµçÆø£º±£³ÖÕ½ÂÔÇ°Õ°ÐÔ£¬²îÒì»¯ËÜÔì¾ºÕùÓÅÊÆ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿4ÔÂ30ÈÕ£¬AWE2023(ÖÐ¹ú¼Òµç¼°Ïû·Ñµç×Ó²©ÀÀ»á)ÕýÊ½ÂäÏÂá¡Ä»£¬ÐÐÒµÁìÏÈµÄ»·¾³Çå½àºÍ½¡¿µÐ¡¼ÒµçÆóÒµ¡ª¡ªÀ³¿Ë£¬ÔÚÕ¹»áÆÚ¼ä·¢²¼ÁËÈ«ÐÂÌìÀÇÐÇS9ÈýºÏÒ»´óÎüÁ¦Îü³¾³ýòýÏ´µØ»ú¡¢±ÌÔÆÈªÌ¨Ê½ÖÇÄÜ²èÒÕ¾»Ë®»úµÈÐÂÆ·£¬³ÉÎªAWEµÄÒ»´ó½¹µã¡£
Ìì¼«Íø¶ÔÀ³¿ËµçÆø¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾´´Ê¼ÈË¡¢¶ÊÂ³¤¡¢×Ü²Ã¼æCTOÄß×æ¸ù½øÐÐÁË²É·Ã£¬Õë¶ÔÖÚ¶àÈÈÃÅ»°Ìâ½øÐÐÉîÈëÌ½ÌÖ½»Á÷¡£
¾ø²»´ò¼Û¸ñÕ½£¬°Ñ²úÆ·²îÒì»¯·ÅÔÚµÚÒ»Î»
ÔÚ·¢Õ¹¹ý³ÌÖÐ£¬Ã¿¸öÐÐÒµ¶¼ÎÞ¿É±ÜÃâ¾ÀúÒ»´Î´ÎÏ´ÅÆ¡£80Äê´ú¼ÒµçÐÐÒµ¾ºÕù¼¤ÁÒ£¬¾¹ý³¤ÆÚµÄÓÅÊ¤ÂÔÌ£¬×îÖÕ´æ»îÏÂÀ´µÄ²»¹ýÊÇÉÙÊýÆóÒµ£¬ÊÐ³¡¸ñ¾Ö×îÖÕ·¢Éú¾Þ±ä¡£Ï´µØ»úÊÐ³¡ÏÖÔÚÔ½À´Ô½»ðÈÈ£¬ÖÚ¶à×Ê±¾·×·×Èë¾Ö£¬ÊÐ³¡½øÈëÈºÐÛÖðÂ¹µÄ¾ÖÃæ£¬Ò²ÈÃÈË¿´µ½ÁËÐÐÒµ¸ñ¾ÖÏ´ÅÆµÄÓ°×Ó¡£
Ãæ¶Ô¶à±äµÄÊÐ³¡»·¾³£¬¸÷Æ·ÅÆÒ²ÔÚ½øÐÐ×Å±ä¸ï¡£Äß×æ¸ù¶ÊÂ³¤¶Ô´ËÌá³öÁË×Ô¼ºµÄ¿´·¨£¬Ä¿Ç°ÊÐ³¡ÖÐµÄÏ´µØ»ú²úÆ·Ã»ÓÐÀ¿ª¼¼Êõ²î¾à£¬Í¬ÖÊ»¯ÑÏÖØ£¬Òò´ËÒ»Ð©³§ÉÌÏë¿¿¼Û¸ñÈ¡Ê¤£¬µ«×Ý¹ÛÀúÊ·£¬µÍ¼Û²¢²»ÄÜÈÃÆ·ÅÆ×îÖÕ´æ»îÏÂÀ´¡£ÎÞÂÛÉ¨µØ»úÆ÷ÈË¡¢Ï´µØ»ú»¹ÊÇÆäËûÆ·ÀàµÄÇå½àµçÆ÷²úÆ·£¬Î´À´ÄÜÁôÏÂÀ´µÄ¶¼½«»áÊÇ¾ß±¸¼«Ç¿×¨ÒµÐÔµÄÆ·ÅÆ£¬ÐèÒªÓÐ×ÔÖ÷ÑÐ·¢ÄÜÁ¦¡¢ÄÜÍÆ³ö¾ß±¸²îÒì»¯ÌØÕ÷µÄ²úÆ·£¬Í¬Ê±»¹ÓÐ³äÔ£×Ê½ð½øÐÐ³ÖÐøµÄÐû´«£¬ÔÚÄÚ¾íÑÏÖØµÄÐÐÒµ»·¾³ÏÂ£¬Î´À´Ò»Á½ÄêÄÚÊÐ³¡¿ÉÄÜ»áÓÐÃ÷ÏÔµÄ±ä»¯¡£
Äß×æ¸ù»Ø¹ËÀ³¿Ë·¢Õ¹ÀúÊ·Ê±Ì¹ÑÔ£¬ÎÞÂÛ¹ýÈ¥×ö³ö¿ÚÃ³Ò×£¬»¹ÊÇÏÖÔÚ´óÁ¦´òÔìÆ·ÅÆ£¬À³¿Ë¶¼ÓÐ×Ô¼ºµÄ¶ÀÌØ´ò·¨£¬¾ø²»´ò¼Û¸ñÕ½£¬¶øÊÇÒÀÍÐ²úÆ·¶ÀÌØÐÔÀ´Ó®µÃÊÐ³¡ÈÏ¿É£¬ÓÃÓëÖÚ²»Í¬µÄ²úÆ·ÎüÒýÏû·ÑÕß£¬¿¿¼¼ÊõºÍÆ·ÖÊµì¶¨ÐÐÒµµØÎ»;¼´Ê¹ÔÚ¼Û¸ñÕ½»·¾³ÏÂ»áÍÆ³öÒ»Ð©ÈëÃÅ¼¶²úÆ·£¬Ò²»á°Ñ²îÒì»¯Éè¼Æ·ÅÔÚµÚÒ»Î»£¬ÒÔÈ·±£ÓÃ»§µÄ¶ÀÌØÌåÑé£¬Î¬»¤Æ·ÅÆ¿Ú±®¡£
ÆóÒµ¶àÔª»¯×ªÐÍ£¬ÊµÏÖÆ½ÎÈ½¡¿µ·¢Õ¹
Äß×æ¸ù¶ÊÂ³¤±íÊ¾£¬À³¿ËÄÜ×ßµ½½ñÌì£¬ºÜ¹Ø¼üµÄÒ»µãÊÇ²»¶ÏÇóÐÂÇó±ä£¬¼´Ê¹ÔÚÎü³¾Æ÷³ö¿ÚÃ³Ò×½öÓÃÈýÄê¾Í×öµ½È«Çò×î´óµÄÄÇ¸öÊ±ÆÚ£¬Ò²Ã»ÓÐ°²ÓÚÏÖ×´¡£
»ùÓÚ¶ÔÐÐÒµµÄÈÏÖªºÍ¶ÔÎ´À´·¢Õ¹µÄË¼¿¼£¬À³¿ËÌá³ö¡°12345¡±Õ½ÂÔ£¬¡°1¡±ÊÇÖ¸Ò»ÇÐÒÔ¿Í»§ÎªÖÐÐÄ£¬Í¨¹ýÆ·Àà´´ÐÂºÍ¼¼Êõ´´ÐÂÀ´¸üºÃµØÂú×ãÓÃ»§ÐèÇó¡£Äß×æ¸ù¶ÊÂ³¤¸æËß¼ÇÕß£¬¿Í»§ÓÀÔ¶¶¼ÊÇÀ³¿ËµÄ¸ù±¾£¬·¢Õ¹µÄµ¼ÏòÓÀÔ¶¶¼ÊÇÒÔ¿Í»§ÎªÖÐÐÄ£¬×¥×¡ÓÃ»§ÐèÇóÒâÎ¶×ÅÄÜ¸úÉÏÊÐ³¡½Ú×à±ä»¯£¬²»¶Ï¼¤·¢·¢Õ¹»îÁ¦¡£
¡°2¡±¾ÍÊÇÎ§ÈÆ¹úÄÚ¡¢¹úÍâÁ½´óÊÐ³¡½øÐÐ²¼¾Ö£¬ÔÚÁ¢×ã¹úÄÚÊÐ³¡ÐèÇóµÄÍ¬Ê±½ô×¥¹úÍâÊÐ³¡£¬¹¹½¨Ë«Ñ»·ÌåÏµ£¬
¡°3¡±ÊÇ·¢Õ¹Èý´óÒµÎñÄ£Ê½£º¹úÄÚ´óÁ¦·¢Õ¹×ÔÖ÷Æ·ÅÆ£¬¹¹½¨ÄÚÑ»·;¹úÍâ¼ÌÐøÉî¸ûODM/OEM£¬¶«ÄÏÑÇÀ©²ú½¨³§¹¹½¨ÍâÑ»·;Í¬Ê±·¢Õ¹ÐÂÄÜÔ´ÐÐÒµ¿ìËÙ·¢Õ¹Ëù´øÀ´µÄºËÐÄÁã²¿¼þÒµÎñ¡£
¡°4¡±ÊÇ¾Û½¹ËÄ´ó²úÆ·Éý¼¶·½Ïò£ºÃé×¼²úÆ·µÄ¸ß¶Ë»¯ºÍ´ó½¡¿µÐèÇó£¬¹ã·º²ÉÓÃÐÂÄÜÔ´¡¢ÎÞÏß»¯¼¼ÊõºÍÖÇÄÜ»¯¡¢Êý×Ö»¯¼¼Êõ¡£
¡°5¡±ÊÇ¹¹½¨Îå´óÏû·ÑÆ·ÅÆ²úÆ·ÉúÌ¬ºÍÎå´óÁã²¿¼þ²úÒµÉúÌ¬¡£
²¼¾ÖÎ´À´£¬Ê±¿Ì±£³Ö·¢Õ¹Ç°Õ°ÐÔ
Õë¶ÔÏû·Ñ·Ö²ã·Ö¼¶¡¢ÏßÉÏ/ÏßÏÂÇþµÀ·Ö»¯¡¢²»Í¬Ê¹ÓÃ³¡¾°µÄ¶àÑù»¯²úÆ·£¬À³¿ËÄ¿Ç°´òÔì³öÀ³¿Ë¡¢¼ªÃ×¡¢±ÌÔÆÈª¡¢Î÷ÂüµÛ¿Ë¡¢À³Ð¡³øµÈÎå´óÆ·ÅÆ£¬¸²¸Ç¼ÒÍ¥Éú»îºËÐÄÉú»î³¡¾°£¬Âú×ã¶àÑù»¯ÓÃ»§ÐèÇó¡£¾Í±¾´ÎAWEÇé¿öÀ´¿´£¬À³¿ËµÄ¶àÆ·ÅÆÕ½ÂÔÍÆ½øÇé¿ö±È½ÏÀÖ¹Û¡£À³¿ËÌìÀÇÐÇS9ÈýºÏÒ»´óÎüÁ¦Îü³¾³ýòýÏ´µØ»ú£¬Æ¾½èÁìÏÈµÄµç»úÐÔÄÜ£¬È«ÃæÂú×ãµØ°åÏ´µØ¡¢µØÌºÎü³¾¡¢ÊÖ³Ö³ýÏ\Èý´ó¸öÐÔ»¯³¡¾°µÄÇå½àÐèÇó£¬ÒýÁìÇå½àµçÆ÷ÐÐÒµ½øÈë¡°True 3 in 1¡±Ê±´ú;±ÌÔÆÈªÌ¨Ê½ÖÇÄÜ²èÒÕ¾»Ë®»ú£¬Í¨¹ýÈÚÈë²èÎÄ»¯£¬ÌáÉýÁË¾»Ë®»ú²úÆ·µÄ¹¦ÄÜ¼ÛÖµ;À³Ð¡³øÔÚÎ¢Ñ¹¿ØÖÆ¼¼Êõ¡¢¶àÑù»¯ÖÇÄÜ²Ëµ¥Éè¼ÆÉÏÊµÏÖÐÂÍ»ÆÆ£¬Âú×ãÈÕ³£¶àÖÖÒûÊ³ÐèÇó¡£ÁíÍâ£¬ÉÏÊöÈý´ó²úÆ·»¹³É¹¦Õ¶»ñËÄÏîAWE°¬ÆÕÀ¼´ó½±¡£
Ð´ÔÚ×îºó£º
Í¨¹ý±¾´Î²É·Ã·¢ÏÖ£¬À³¿ËµÄÈ·ÊÇÒ»¸ö¸ÒÓÚ³¢ÊÔºÍÌ½Ë÷µÄÆóÒµ£¬¼´±ãÔÚÎü³¾Æ÷¡¢Ï´µØ»ú¡¢¾»Ë®²úÆ·ºÍ³øµçµÈ¶à¸öÁìÓò¶¼ÓµÓÐºÜ¸ßµÄÊÐ³¡µØÎ»£¬²¢Ã»ÓÐ·ÅÆú¹¥³ÇÂÔµØµÄ¡°Ò°ÐÄ¡±£¬¶Ô´ó½¡¿µºÍÐÂÄÜÔ´µÈ¶à¸öÁìÕ¹½øÐÐ³ÖÐø¹¥¼á¡£Ò²Ðí£¬²»¾ÃµÄ½«À´£¬À³¿Ë¾Í»áÍÆ³ö¸ü¶à´´ÐÂÆ·ÀàµÄ¸ßÆ·ÖÊ²úÆ·¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â