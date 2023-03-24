轻松搞定“三件套”，倍思三合一磁吸无线充电支架评测！

【天极网家电频道】随着智能手机、智能手表、蓝牙耳机等数码设备逐渐融入我们的日常生活，在带来便捷体验的同时，各式各样的适配器、充电线也开始在我们的桌面、床头“扎堆”。每天看着这些乱麻似的充电线束，自己的心情也变得乱糟糟的。

好在这些数码设备大多都支持无线充电，如果有一款能够支持多个设备同时充电的无线充电，能够摆脱充电线的束缚。倍思推出的三合一无线充电支架不仅能同时为iPhone、Apple Watch、AirPods“苹果三件套”充电，也可以为安卓系列的智能设备充电。让我们被各种杂乱线束桌面，重新恢复整洁。最近笔者刚刚入手了这款无线充电器，一起来看看它的表现吧!

产品外观设计

倍思三合一无线充电支架由无线充电底座、手机磁吸充、手表无线充电座(watch充电器需要自行准备)和支撑杆四部分组成，纯黑配色让它看上去非常简约，摆放在桌面更像一款精致的小摆件。

可能是出于充电安全的考虑，整体采用了PC工程塑料。不过除了接缝处有些许毛糙之外，整体质感依旧在线。尤其是支撑杆部分的亮面设计，看上去还有一种金属的质感。

充电底座的类肤质涂层摸上去手感不错，不过对于笔者这种手汗比较重的人来说，可能比较容易沾指纹。好在清理起来比较简单，只要用擦镜布擦拭一下就好。

底座的细节设计同样用心，右侧的手表模块运用了隐藏式收纳设计，手表线材可收纳放入支架底座，磁吸式底盖让日常的操作更加方便。

还预留了USB-A/Type-C两种接口方便连接，在确保桌面整洁的同时带来更好的使用体验。

不过Watch充电线在接入的时候，需要注意一下不同接口的缠绕方向，而且USB口比较紧，在操作的时候需要注意一下。

左侧的Magsafe磁吸充电模块磁力很强(里面有16颗磁铁)，无论手机竖放、横放都能牢牢吸住。

同时上下还支持±20°的倾斜角度调节，平时不管是边充电边刷新闻、看通知，还是追剧看视频，笔者体验下来感觉都挺满意，就连手机支架都省了。

此外Magsafe磁吸充电模块与手机接触的区域采用的是防滑硅胶垫，让手机吸附更加牢固的同时也能有效减少对手机背板的剐蹭。

这种立体式的设计很适合经常居家或者在办公桌前办公的时候，用它给手机、耳机和手表同时进行充电：三部设备整整齐齐、桌面上只有一条充电线的简洁看着就很舒服。同时这种随用随充的便捷，这种随手一放的体验感还是很让人着迷的。

充电测试

倍思三合一无线充电支架标配的是一个12V/2A的24W电源适配器，官方数据显示，左侧的磁吸无线充和底部无线充电的最大输出功率均为15W，不但能够支持 iPhone 12~14系列机型的磁吸无线充电，同时也能为使用磁吸手机壳、支持无线充电的安卓手机进行磁吸充电。

在充电速度方面，Magsafe磁吸模块最高支持15W的无线充电。其中iPhone手机最大支持7.5W的无线充电，在实际测试中，iPhone 12 Pro的最大功率能够稳定在10W左右，随后下降至7.5W，整体功率平均能够稳定在6W～7W左右。

而在给其他安卓旗舰进行磁吸充电时，它的表现则会略好一些。以三星 Galaxy S23 Ultra为例，它最高支持10W的无线充电。在戴上磁吸壳后能够在30 分钟内能从0充到 17%，最大功率甚至可以达到12W。

它的无线充电底座既能给手机充电也支持为 Air Pods 或其他支持QI协议的蓝牙耳机进行无线充电。只要把耳机、手表平放在对应的位置上，就能同时实现为三部设备一起充电。

在实际测试中， AirPods Pro二代与Buds2 Pro充电速度稳定在2.2W左右，而Apple watch 6的充电功率则维持在3W左右。

在充电安全方面，倍思三合一无线充电器的底座采用了异物检测功能。在测试中，当有不支持无线充电的设备被放在充电器上时，它的白色呼吸灯就会快速闪烁报警。

评测总结：

通过对倍思三合一无线充电支架的测试，笔者总结出了以下几项优缺点：

优点：

1、产品整体简洁大气，三合一设计具有力良好的集成属性，能够同时为手机、智能手表和无线耳机等不同设备进行无线充电。

2、支持QI充电协议，让它可以同时兼容安卓和苹果两大阵营的不同设备。

3、支架设计搭配巧妙的底盘收纳，能够有效减少桌面上多余的线束。

缺点：

1、受限于产品自身的功率限制(20W)，整体充电速度相对保守，相较于原装Magsafe的充电速度还是慢很多的。

倍思三合一无线充电支架作为一款为居家、办公等固定场景设计的多功能无线充电设备，其设计初衷是为了摆脱凌乱的线束，满足部分用户对于整合化充电的需求。

在这一设计思路的指引下，它不仅支持3台不同的数码设备同时充电，支架的造型设计也能让充电区域更加整洁，独特的底座线束收纳设计也能有效减小桌面的多余线束。当然市面上也有类似的三合一无线充电产品，有些甚至还采用了模块化的充电设计。不过基于它263g的重量和200+左右的价格，这样的设计已经很到位了。

其次，整体20W的充电功率也能够hold得住日常的充电需求。尽管相较于动辄60～120W的有线快充还有着一定的距离，不过随用随充的便捷性也能有效缓解日常的续航焦虑。毕竟无线充电的意义不仅在于充电效率，还在于随用随充的便利体验感。

最重要的是倍思三合一无线充电支架真正地解决了多款智能设备在充电时带来的数据线、充电头交织凌乱的问题，让用户对于桌面干净整洁的诉求得到了满足。