【天极网家电频道】近日，一种被称为“哥斯拉”级的罕见厄尔尼诺气候模式正在形成。监测显示，中太平洋海面温度升温速度远超往年，科学家预测这可能导致2026-2027年成为现代史上最热的一年。

目前进入五月份，气温节节攀升时，不少人会迫不及待按下空调遥控器，却往往忽略了首次开空调需要留意的细节。经过漫长的停用期，空调内部可能积聚了大量灰尘、细菌甚至霉菌，直接开启不仅影响制冷效果，更可能成为室内空气污染的源头，引发呼吸道疾病。

滤网清洁：健康呼吸的第一道防线

首次开空调，滤网的清洁是首要任务。滤网是阻挡灰尘进入空调内部的第一道屏障，长时间不清洗会导致灰尘堆积，堵塞风道，降低制冷效率，增加能耗。条件允许的话，蒸发器也建议喷一下专用清洁剂，不然刚开机一定会有股异味。而且很多人一吹空调就鼻炎、咳嗽，其实问题往往不是空调太冷，而是空调滤网太脏。

更重要的是，潮湿的滤网是细菌和霉菌滋生的温床。对于生活在潮湿多雨的南方地区(如广东、福建、海南)的家庭而言，滤网上的霉菌问题尤为突出，它们可能随冷风吹散到空气中，引发过敏性鼻炎、哮喘等呼吸道问题。建议使用清水或中性清洁剂清洗滤网，并彻底晾干后再装回。

内外机检查：排除隐患，确保高效运行

室内机：检查出风口是否有异物堵塞，翅片是否清洁。可以使用专用空调清洗剂对蒸发器进行喷洒清洁，去除内部污垢和细菌。

对于北方多沙尘地区(如新疆、内蒙古、甘肃)的用户，空调外机在冬季可能被沙尘覆盖，影响散热效果，因此务必检查并清理外机散热片上的灰尘和杂物。沿海城市(如青岛、大连)的空调外机还需注意盐雾腐蚀问题，定期检查外壳和连接部件，确保无锈蚀。

排水管：检查排水管是否畅通，有无堵塞或破损。堵塞的排水管会导致冷凝水无法排出，回流至室内，造成漏水，甚至损坏墙面和家具。在梅雨季节漫长、湿度极高的长江中下游地区，排水管堵塞的风险更高，应特别留意。

首次启动的“智慧”操作：试运行与预热

在正式享受清凉之前，有几项容易被忽略的准备工作，对空调寿命和使用安全至关重要。很多高端变频空调在长期断电后，并不建议“插电即开”。据行业专家建议，最好先接通电源，让机器静置半小时到一小时。这是因为变频压缩机的曲轴箱需要时间来加热，确保润滑油达到最佳工作状态。如果跳过这个步骤直接高负荷运转，会对压缩机造成不必要的磨损，缩短使用寿命。

试运行阶段先别急着把温度调到最低。建议先开启制冷模式，在中等风速下观察运行约15分钟左右。在此期间，你需要特别关注以下几点：一听是否有异常的震动或噪音;二看室内机是否漏水、出风口是否有异味;三感，即用手感受出风口温度是否明显下降。如果空调忙活了半天室内依然闷热，那通常不是天气的原因，极有可能是氟利昂泄漏、传感器失灵或冷凝系统积尘过厚。此时应果断关机，请专业的维修师傅上门检查。

温度设定：舒适与健康

还有一个需要注意的问题，空调温度的设定并非越低越好，世界卫生组织建议，夏季室内空调温度应保持在26℃左右 。这个温度既能满足人体对凉爽的需求，又不会因过冷而刺激身体，导致血管收缩、免疫力下降。对于长时间在办公室工作的白领，或居家办公的人群，将温度设定在26℃，可以有效避免“空调病”的发生，减少头痛、关节疼痛等不适。

除了首次开机前的清洁，夏季使用期间也应定期清洗滤网，并每年请专业人员对空调进行深度清洁和检查。维护良好的空调，其制冷效率更高，能耗更低，使用寿命也更长。那么马上要进入夏季了，你家的空调清洁了吗？