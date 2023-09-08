专访极米董事长钟波：国产品牌应出海 10周年亿元回馈消费者

【天极网家电频道】9月7日，2023世界显示大会在成都隆重举行。历经四届积淀，世界显示大会已经成为全球显示产业交流合作的重要平台、显示产业创新成果展示的重要舞台。今年大会以“显示无处不在 创享未来世界”为主题，会期内，专业论坛、企业活动、创新大赛、新品发布、体验打卡等活动超过30场。

2023智能投影产业主题会正是聚焦智能投影领域的专业会议，本场主题会由极米科技股份有限公司主办，共谋智能投影行业快速发展机遇，挖掘行业新动能、新优势。对极米董事长钟波的专访与主题会同时举行，他就中国投影企业出海、“亿元补贴”等问题进行了解答。

尽管行业技术百花齐放，但市场增长在放慢，面对新的市场环境和现状下，行业同仁应当携手，共同探索行业高质量发展路径。目前海外市场仍是蓝海，国产品牌出海是大势所趋。钟波表示，国产品牌应该积极地走出去、积极向海外扩张，“我们这个行业要做强做大，一定是一个全球化的市场，大家一起去到海外，去建立品牌，去梳理渠道，去和内容方合作，去获取消费者的信任。”应该打破外界刻板印象，让中国品牌受到全球消费者的尊重。钟波坦言，“相信未来在全球的市场上，不管第一名是极米或者是其他品牌，都是中国品牌的第一。”

投影的产品形态未来会向什么方向发展？钟波给出了三点趋势――有温度、降低门槛以及智能化。消费级投影产品是要和家居融入的，一款产品的设计目的就是为了让大家用起来，不用的时候也不会突兀或占据空间，同时也不会打扰;降低投影产品进入家庭的门槛，让广大消费者购买它时不再是一个非常难的决定;而智能化则主要体现在设备对人的感知、预判，能够自动地去为用户提供想要的内容，能够自动的和其他的家电通过联动。

当前国内经济正处于复苏阶段，消费者信心还没有得到重振，消费意愿较低。在钟波看来，作为行业领头羊的极米有责任降低消费门槛，重振消费者信心，同时让行业、媒体、数据机构，让更多的人关注到这个行业，推动行业普及和产品形态普及。

基于这个出发点，会上，钟波宣布了极米十周年的核心活动――亿元大补贴，投影进万家。对于极米来说，10周年是一个很重要的时间点，“所以说在10周年之际，我们去推出亿元补贴，希望光影进入千家万户这样一个重大活动。可以把它理解为一个投影风暴，对行业来说是一个风暴。其实有很大程度是出于对消费者的回馈。”

极米目前处于创业十年的周期内，过去3年极米投入了10个亿做研发，探索未来产品的整个的技术架构。但是让投影真正普及是一件很难的事情，钟波提出了对未来的构想，“期望未来有一天，产品的单价要比现在要下降到1/2，性能比现在再提高30%，这样我们才能真正让投影进入到千家万户，才能实现光影进万家的一个愿景。”钟波还表示，投影行业应该给消费者更多的安心，极米投影质保升级为2年，友商甚至做到了5年质保，这是一个非常好的现象。随着产品结构优化、市场进步，未来不仅消费者都买得起，每个消费者家庭拥有1-2台，迎来国产投影市场的黄金时期。

在智能投影产业主题会上，《中国投影行业高质量发展倡议》正式签署。极米、海信、光峰等国内主要投影品牌和京东、天猫、抖音等国内主流电商平台一同签下了这份倡议，就投影行业高质量发展等问题达成共识。

钟波期望，在未来的市场环境下，国产品牌一起做大行业优势，在未来的发展过程中多给消费者提供正面信息，企业之间尽量不要互相攻击，一起把蛋糕做大做好。

钟波表示，中国投影行业已经通过颠覆式创新构建了产业发展的新格局，正在经历“建设优质品牌、融入全球市场”的新阶段。希望通过高质量发展倡议的签署，推动行业从野蛮生长进入到秩序化、标准化的发展阶段，为中国投影企业提升国际市竞争力和规则主导权奠定基础。