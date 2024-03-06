滴水成冰！海信165L冰柜雪山展现“冻力”奇迹

【天极网家电频道】日前，在“海信璀璨空间艺术厨房暨真空冰箱新品发布会”上，海信165L冰柜其独特的艺术设计和创新科技，成为了现场的新焦点。它不仅将冷柜的大冻力功能性发挥到极致，更将家居美学与科技创新紧密结合，为现代家庭带来了全新的艺术家居体验。

发布会现场，海信165L冰柜大冻力技术成为了一大亮点。它搭载了专业的“第四代风冷技术”和“-40深冷养鲜”科技，实现了“风冷无霜”和“深冷养鲜”的结合，通过上扬式、环抱360度立体循环风设计，实现冷风不直吹食物，食材不风干，立体全冻透。为了进一步验证大冻力技术的实力，海信冰柜还进行了一场别开生面的“与雪山PK”的滴水成冰实验。在现场演示中，一滴水被放入冷柜后，短短3秒内就凝结成冰，这一神奇的“滴水成冰”现象，让在场的观众无不惊叹不已。

海信165L冰柜不仅实用性强，还注重生活品质的打造。其独具匠心的奶油色面板，能完美融入艺术家居环境，轻松营造出温馨的奶油风格小空间。在功能与颜值上，它都表现出色。此外，海信无霜冰柜与海信真空冰箱完美搭配，成为家中第二台冰箱的理想选择，共同构建充满艺术感的空间厨房，让生活更加新鲜美好!

奶油白海信165L冰柜的发布，不仅是对家居美学的一次全新诠释，更是对现代生活方式的深度洞察。它提升了厨房的整体美感，更让烹饪成为了一种享受。海信165L冰柜以其独特的产品设计和创新技术，为用户打造了一个兼具实用性和艺术性的厨房空间。在未来，我们期待海信冷柜能够继续秉持这一理念，为用户带来更多创新的产品和美好的家居体验。