让家居场景更智能 绿米Aqara推出新款人体场景传感器FP2

作为国内唯一一家可以完整打造 Apple HomeKit的品牌，绿米Aqara推出的诸多智能产品能够为我们的家居场景带来更加人性化的联动能力，而其中的关键也正在于对人体活动的感知。

起床时自动打开窗帘，进入不同房间自动亮起灯光，离家时自动关闭门窗、灯光等等，这些近乎主动式服务的家居场景往往显得十分美好，想要实现这样的生活，就离不开多种智能家居、网关、传感器设备共同打造出的小生态。

近日，Aqara推出又一款黑科技加持的产品，再次了刷新智能家居传感技术行业上限。这款Aqara人体场景传感器FP2主打多目标定位感知、AI人体姿态侦测、AI干扰过滤识别，以及与全屋智能的联动，有望推动行业实现从“被动智能”向“主动智能”的进步。

据了解，Aqara人体场景传感器FP2采用毫米波雷达技术，覆盖范围达40平方米，可同时定位3个目标的空间位置、动作方向、行为姿态以及接近距离，感知信息量和玩法均有大幅提升。例如感知到一人在家时，可以将环境照明调至微亮;多人同时在家时则能自动点亮全部灯光，提供更明亮的家庭环境，适配不同场景的氛围需求。

姿态感知功能也为Aqara人体场景传感器FP2带来了家庭监护能力。在卫生间、厨房等地面湿滑的位置，老人和儿童等群体如果意外跌倒，顶装在该区域的传感器便能及时联动告警，第一时间提醒家人采取应对措施。后续通过OTA升级，Aqara人体场景传感器FP2还可支持睡眠、躺卧、坐立等更多姿态的侦测区分，将能够提供更多个性化场景设置空间，赋予面向未来的功能迭代与体验拓展能力。

此次Aqara人体场景传感器FP2在AI算法方面进行升级，对于干扰源、多径反射造成的假目标可以实现精准的识别辨析，还可以通过APP对可划分区域内的绿植、风扇、窗帘等干扰源进行屏蔽设置，进一步避免了误判的发生，也给用户带来了更佳的体验。

尤为值得一提的是，绿米Aqara也充分考虑到现代人对于隐私安全的关切，人体场景传感器FP2相比传统可视摄像头，由于采用毫米波雷达技术，全程仅采集必要的传感数据，无需信息更复杂的现实画面，可以说几乎不涉及用户隐私，适合在卧室、卫生间等封闭空间使用。

当前这款Aqara人体场景传感器FP2已在京东官方旗舰店等线上平台开启预售，已经搭建起一套Aqara全屋智能，想要提升主动服务能力的用户可以及时关注;打算新装智能家居的消费者也可以将这款FP2加入考虑，进一步优化全屋智能方案。