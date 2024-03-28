这台万元投影机 实现了我的私人家庭影院梦

【天极网家电频道】离开繁杂喧嚣的城市，回到家中一方小世界，搭建一套属于自己的私人家庭影院，享受影院级巨幕高清电影，畅玩沉浸式大型3A游戏，这种全新的家庭影音娱乐方式，成为了当下很多人追逐生活品质的一种方式。

相比于电视设备，投影可以在提供更大尺寸的屏幕、带来更为沉浸的视觉体验的同时，也具备更好的灵活性，因此成为了越来越多消费者的选择。最近这段时间，我正好体验了一款高端4K激光投影机―爱普生CH-LS12000B，其专业级别的画面表现和丰富强大的功能给我留下了非常深刻的印象，成功实现了我的私人家庭影院梦，今天就来和大家分享一下这款产品到底有哪些亮点，为何能成为私人影院神器？

爱普生12000B在体积上要明显大于市面上的入门级投影，圆润的黑色机身多了几分低调和内敛，而中间的镜头又展现出其硬核的一面，让人一看就知道这是一款专业级产品。

同时机身上有着非常丰富且实用的接口和按键。右侧前方除了电源外，还有信号源切换按键，在设备连接多台输入设备时，可以通过这个按键来切换信号。

机身背面隐藏了包括菜单、镜头在内的主要控制按键，在没有遥控器的时候同样可以对投影机进行必要的调整。

接口这块，爱普生12000B拥有两个HDMI2.1输入接口，可以连接PC、PS5、XBOX等各类设备。而且HDMI2支持eARC与ARC声音回传通道，eARC的传输率可达到37Mbps左右，所以eARC可以传输无压缩的5.1声道或是7.1多声道音频，甚至是无损的Dolby Amtos或DTS，对于打造家庭影院系统的影音爱好者与发烧友来说，是不可或缺的东西。

值得注意的是，在两个HDMI接口的旁边，还有一个能提供300mA供电的USB接口，为20米以上超远距离传输的HDMI光纤线进行供电，爱普生这块可以说考虑的非常的周到了。当然了，除了依靠线缆连接输入设备外，我们还可以通过无线投屏投射画面或者连接网络读取NAS里面的资源。

另外，它还提供了USB-A接口，可以连接U盘/移动硬盘播放高清片源，或者外接K歌麦克风、鼠标/键盘等设备;还有Lan口，用于连接有线网络等。丰富的接口让这款设备可以满足绝大多数设备连接需求。

聊完了外观，接着来说说12000B的各种功能，可以先告诉大家结论，那就是非常的专业且强大。其大体积的机身除了能够带来更好的散热，保障长时间稳定运行外，还能够让它容纳更大的LCD投影芯片，而芯片尺寸很大程度决定着投影机的画面质量，同时机身内部还内藏了不少的玄机，后面会详细和大家说说。

爱普生12000B支持1-2.1倍的电动光学变焦，有着更大的空间适应性。其镜头可以通过电动马达进行驱动，改变镜头中镜片的相对位置以及和光机输出画面的位置，调节不同的焦距，在不损失画面质量的前提下，实现画面大小的调节，就像是相机上用的变焦镜头一样，每个焦段都有着出色的成像质量。

而很多投影机虽然也能改变画面的大小，但使用的是数码变焦，并不能改变镜头位置和焦距，而通过画面裁切来实现的，也就是定焦镜头，除了固定的焦段外，其余焦段需要通过数码放大和裁切来来实现，对画质会造成很大的影响。有了光学变焦，可以让投影机在更大的使用范围内，投射出同样大小的无损画面。

然后是镜头位移，这一功能可以在不移动投影的情况下，无损地调节画面左右和上下移动。爱普生12000B支持±96.3%垂直镜头位移以及±47.1%的水平镜头位移，而同价位的SONY XW5000支持手动垂直±75%和水平±25%，显然前者的镜头位移范围更大且更为方便。

这种超大范围无损镜头位移，在不损伤画质的情况下，让设备安装位置能够更加的灵活，无论是摆放在客厅的中间、边上或是吊在房顶，都能够投出适合用户观看的画面。1-2.1倍的电动光学变焦加上大范围的垂直水平镜头位移，充分展现出了爱普生12000B作为专业设备的强大功能，设备在使用时摆放更为灵活，让用户可以更加方便的找到合适的投射位置，适应更多的使用场景。

另外，爱普生12000B还支持梯形校正，能够及时将画面转正，非常方便。并且为进一步提升画面调节精度，爱普生还采用了四角调节、多点校正，不用费劲调整，适合和我一样居家的懒人。

当然，我们选择投影的最核心目标还是享受大屏幕带来的沉浸式观看体验，所以接下来我们就要聊聊爱普生12000B的画面表现到底如何。在此之前，还是要先简单给大家介绍下这款产品所采用的3LCD 3芯片投影技术，它是爱普生自主研发的一项技术，在成像技术层面可以做到全彩显示，爱普生的全线投影产品均采用这项技术。

3LCD技术是指将光源发出的白色光分解成R(红)、G(绿)、B(蓝)三种颜色(光的三原色)的光，并使其分别透过各自的液晶板(HTPS方式)进行成像。由于其可以充分利用光的这三种原色，因此可以更有效地利用光源，显现出明亮清晰的图像。采用3LCD技术的投影机有着图像明亮自然、观感柔和舒适等特点，而且白色亮度和彩色亮度一致，彩色又过渡更加自然，整体的观感要更为出色。

目前市面上很多产品都使用的单片DLP技术，成本确实会低一些，它利用一块芯片配合高速旋转的色轮，让RGB三原色交替刷新，但实际上一次只能投射一个颜色，是通过人的视觉暂留效应，“脑补”出来的色彩，不仅对眼睛和大脑的观看负担较大，画面色调暗淡，而且彩色亮度低于白色亮度，还容易产生令人眼不适的彩虹纹、频闪问题。所以如果综合考虑画面质量和护眼，那么更推荐3LCD显示技术的产品。

同时，12000B采用的是色纯度更高且稳定性强的激光光源，使用寿命更长，并且拥有更高的亮度和对比度，色彩更加鲜艳、生动。全新激光光源和3LCD技术的强强联合，为爱普生12000B的出色观看体验奠定了基础。值得一提的是，它采用的是0.74英寸*3的大尺寸芯片，不仅光利用率更高，画面更亮，而且画面更加清晰锐利，成像质量也更好。

讲完了底层的技术，该来看看这款产品的实际表现和体验如何了。其实所谓出色的观看体验，简单来说就是画面明亮清晰又通透、色彩丰富且准确，我们这里一个一个来说。

对于一款投影来说，如果亮度不足，投出来的画面就会显得黯淡无光，无法达到理想的视觉效果。爱普生12000B拥有高达2700 ISO流明的亮度，真实不虚标，领先于同价位产品SONY XW5000的2000 ISO流明。实际的观看效果上，即便开着灯，其画面依旧有着足够的画面细节，有着不错的可看度。而切换到暗光环境下，画面就变得非常明亮通透了，为用户提供足够的沉浸感。而且投射的尺寸越大，对于亮度的要求就越高，更高的亮度让即便投射出超大尺寸的画面，依然能够提供明亮清晰的画面，呈现出更广阔的画面和更沉浸的视觉效果。

上：开灯 下：关灯

并且它还有着4K(约830万像素)超高分辨率，有着更高的清晰度，能够完美还原每一处画面细节。通过实际的投射画面可以看到，其画面非常清晰细腻，即便非常近地去看，也不会出现颗粒感。

接着是色彩，经过我们实测，爱普生12000B的色域覆盖可以达到98% sRGB，自然模式下其平均ΔE仅为1.1，达到了专业显示器的级别，可以精准的对色彩进行还原。

它还有着10Bit色深，可以细腻呈现出超10.7亿色。在实际观看时，画面色彩真实饱满，无论是天空，还是水平面，色彩过度非常平滑，没有出现色彩断层。

它还有着高达250W:1的动态对比度，暗部和亮部细节都有很好地保留，画面层次感非常出色。而且，12000B支持HDR10+，在开启后可以进一步优化画面细节。通过下面这组明暗对比明显的场景可以看到，高光的区域，如广告牌、屏幕等，在开启HDR后明亮而不耀眼，同时该暗的地方，如树木、天空，也更加的暗，而且相比未开启的整体氛围感更为出色，有着更好的观感。

上：未开启HDR 下：开启HDR

作为一款专业产品，爱普生12000B不仅支持自定义画面的亮度、饱和度、色度等参数，还支持场景自适应Gamma和9点Gamma曲线调节，满足用户的个性化调节，这点必须要给好评。

通过测试和体验，爱普生12000B给我的感觉就像是前面提到的那样，画面明亮清晰通透、色彩丰富且准确，无论是观看电影、电视剧还是各种纪录片，都能够有着非常棒的沉浸感，不愧是专业级的观影神器。

还有一点不能忽略的是，它最高能达到4K 120Hz的高刷显示，如果你输入的是4K 60FPS的信号，它能够通过插帧算法呈现4K 120FPS的画面，不仅日常观看足球、篮球等体育赛事时画面更加丝滑流畅，有效减少卡顿和拖影情况，在连接PS5或者高性能PC畅玩各种游戏时，也会有更好的体验。我就用它体验了《赛博朋克2077》和《极限竞速：地平线5》等单机大作，电影级画质和丝滑的画面可以说沉浸感十足，相比于用显示器玩要爽很多。

最后来做下总结吧，爱普生12000B的全新激光光源和3LCD技术的强强联合，不仅图像稳定性佳，画面观感好，而且可有效避免频闪和彩虹现象，减轻观看的视觉疲劳。并且还有着2700 ISO流明的高亮度，投射出的画面明亮而通透，即便超大尺寸依然够亮更沉浸;4K的超高分辨率带来的细腻画面，能够完美还原每一处画面细节;120Hz的高刷新率，无论是观看体育赛事，还是玩游戏都更加丝滑流畅;出色的色域、色准以及10bit色深，能够精准的对色彩进行还原，而且没有色彩断层;250W:1的超高对比度以及支持HDR10+，暗部和亮部细节能够更好的还原，画面更有层次感。诸多亮点汇聚一身，让它可以给用户带来影院级别的视听体验。同时，1-2.1倍的电动光学变焦加上大范围的垂直水平镜头位移，能调整到最合适的画面位置，且无画质损失，提升了设备安装摆放的灵活性，帮助用户找到合适的投射位置。还有着丰富的接口，满足各类设备的连接需求。

而且作为一款专业级别的投影机，其画质和功能性基本可以达到10-20万投影机80%的水准，而价格上目前不到5万块就可以拿下，可以说是这个价位的性价比王者了。如果你想要搭建一个属于自己的私人影院，对于画面质量、色彩表现、HDR效果...有着非常高的要求，还想要拥有更加灵活的安装摆放功能，那么这款爱普生CH-LS12000B是你不容错过的一款产品。