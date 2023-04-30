服务高端家用&商用场景 科沃斯展示服务机器人下一阶段发展方向

4月30日，AWE 2023的展会日程已经进行到最后一天。本次AWE上我们已经见识了许多家电领域的新产品、新技术登场。那么还有没有我们前所未见的，或者说开拓了新场景和新赛道的亮点内容呢？

本次科沃斯展位就展出了全场景的服务机器人产品，与我们的一般印象不同，此次亮相的不仅仅是常见的扫拖机器人，还有擦窗机器人、空气净化机器人等平常较少接触的系列，以及割草机器人、商用清洁机器人等应对新场景的解决方案，为参展观众呈现服务机器人在生产、生活、生态上的全场景跨越。

对于科沃斯的扫拖机器人我们已经非常熟悉，包括往期评测过的地宝X1系列，地宝T系列等等，这一品类也是家用服务机器人中受到最广泛认知的，而科沃斯正凭借产品与技术，担当着行业引领者的地位

此次AWE上，科沃斯就带来了我们前段时间评测过的地宝T20系列，支持9mm拖布抬升，解决了地毯清洁的难题，同时独有风路水路双链路抗菌，让地面清洁更加健康安心。且凭借机器人+基站全方位的功能支持，55度热水净洗的功能创新，地宝T20系列能够提供更好的拖布自清洁效果，为用户带来持久解放双手的省心体验。

在扫拖机器人之外，科沃斯带来了多款创新品类的家用机器人产品，包括可自主移动净化的空气净化机器人沁宝 Z1，能够完美解决家庭窗户清洁难题擦窗机器人窗宝 W1 PRO等，都是科沃斯基于用户需求推出的，极具创造性的家用服务机器人解决方案。

放眼全球的布局也使得科沃斯正持续探索更多具有“机器人化”潜力的家用场景，针对独栋住宅、配套花园等细分领域，科沃斯将关注点放在了室外，凭借在机器人移动、避障、导航等方面的技术积累，带来了堪称变革性产品的割草机器人GOAT G1，它也成为AWE现场最受关注的科沃斯机器人产品之一。

GOAT G1搭载了科沃斯TrueMapping四重融合定位系统，通过360度全景摄像头和鱼眼摄像头为机器人提供视觉解决方案，带来更清晰的环境识别和更精准的定位效果，在使用过程中能够有效避开障碍物，提高安全性。今年三月，GOAT G1已率先在欧洲市场推出，并收获广泛好评。

参展观众对GOAT G1的关注，一部分来源于对新品类的好奇心，另一部分表明此类产品在国内也具有一定的市场基础。无论是公共绿地空间还是私人住宅，修剪、清理草坪的需求依然有其规模，这款割草机器人产品在国内正式上市后，可以期待它的表现。

提到公共空间，本次AWE上科沃斯也带来了针对商用场景的全新产品与解决方案。空间障碍、人群移动等复杂的环境条件使得商用场景下的地面清洁也有着复杂的需求，想要在这一领域实现“机器人化”堪称不易。对此，科沃斯推出了全新K1、M1产品组合，全新机器人协作生态系统HIVE和全新一站式租赁平台。

科沃斯DEEBOT PRO K1和M1一大一小两台机器人配合工作，通过科沃斯首创的HIVE系统实现多机协同，大大提高了商用环境清洁效率和服务质量。匹配不同场景的智慧清洁解决方案，科沃斯商用清洁机器人可以满足综合商业体、写字楼、酒店等不同场景的清洁需求，全租赁的商业模式也降低了商用客户的使用成本，在展会现场收获众多用户的关注和咨询。

简单来说，作为最具代表性的服务机器人品牌之一，科沃斯在本次AWE上可以说呈现了服务机器人产业的下一个布局方向，从家用走向商用的发展道路是否正确还有待时间验证，但显然科沃斯未来将会以更多服务机器人产品为我们带来全新体验。