市场占有率46.1% TCL冰洗攻占超薄嵌入冰箱市场近半

【天极网家电频道】近日，家电市场研究机构中怡康公布了一份报告，2023年超薄嵌入冰箱新品W21（5.28）电商年累销量数据显示，TCL薄嵌冰箱市场份额增至46.1%，位列全国第一。第二名为22.7%市场占有率的海尔，第三美的10.3%，第四容声10.2%，排第五的是美菱7.2%，第六卡萨帝2.5%。其中，排第一的TCL，其市场份额已经超过了2-4名的份额总和，相当惊人。

传统冰箱因为散热需要在四周留出10cm左右的距离，在寸土寸金的厨房里，是比较占用空间的。而近年新出现的超薄嵌入式冰箱，把散热口设计在前方底部，四周无需留出太多散热距离，很是节省空间。在目前的市场上，购买超薄嵌入式冰箱的消费者，实际并不都是将其使用在嵌入式橱柜中，只是看中了它节省空间的大大优点。

据了解，去年TCL就觉察到冰箱市场的需求，认为“超薄嵌入”将成为冰箱接下来的新发展风向。在今年2月，TCL发布了超薄零嵌系列冰箱T9，相当节省空间。为了避免冰箱门与墙紧贴而无法开合，这款冰箱采用平稳嵌入式铰链，90°自由开合，且门关上后与橱柜自然平齐，避免了门体突出。T9还应用了140μm微孔发泡技术和新的真空隔绝材料，保温的同时机身更轻薄。得益于这些技术，TCL薄嵌冰箱，做到了约0cm距离的无缝式嵌入，拥有580mm的行业最薄机身，能与600mm深度的标准橱柜自然齐平。

此外，TCL“格物系列”冰箱也是一款技术领先行业的产品。为了制造一台能够适应中国家庭复杂多样的食物储存要求的冰箱，TCL冰箱研发团队在全国 221个城市收集食物储存数据和样本，与江南大学食品学院合作研发分子保鲜科技，耗时数月调配复杂多温度空间，开发出行业首台三系统四区双宽幅超大变温空间的“格物系列”冰箱。这款冰箱为中国家庭一年四季不同场景下的食材存储需求，以及从新婚到有孩及父母同居等不同人生阶段的家庭食材管理提供了完美的解决方案。

“格物系列”冰箱采用的分子保鲜科技，起源于日本冷鲜食品行业，通过磁场控制影响微生物和细胞分子的新陈代谢来保鲜。该技术因结构复杂、空间温度变化、磁场精准控制和调整、能耗和成本等因素，在日本也仅仅应用在一些大型工业制冷设备。面对这一市场空白与技术难关，TCL冰洗的研发团队与江南大学食品学院深入合作，最终成功突破，开发出了分子保鲜科技。该技术在肉类和蔬菜水果食品保鲜、节能减耗、食品的健康安全、工业标准化、高用户体验等方面的取得了巨大的突破和创新，并顺利通过了中国轻工业联合会科技成果鉴定，填补了整个冰箱行业的空白，达到全球领先水平。相关数据证明，搭载“分子保鲜科技”的 TCL 格物系列冰箱，能够实现“10天蓝莓花青素含量不降反增4%，15 天草莓新鲜不腐败”的保鲜效果。

除了冰箱，TCL冰洗的分区洗衣机也是行业中较先进的产品。TCL双子舱复式分区洗衣机Q10，是行业最大上筒的分区洗衣机，上筒6kg容量是标准复式分区洗衣机上筒的1.5倍；上筒筒径510mm高出行业标配40%以上，超过所有同类型产品；实现1.1的超高洗净比，是行业领先的洗净效果。为了避免高强度震动，Q10采用12横4纵的整机一体式钢骨结构，借助专研的变阻尼减振器以及高箱体模态切割工艺，搭建起稳定的箱体支撑结构，在把上筒做得足够大的同时，确保了洗衣机运行时的稳定性。

搭载这些全球领先科技的TCL冰箱和TCL洗衣机，在TCL实验室（经过CNAS认可，符合国家标准）中经受住了运转能耗实验、极端环境实验、疲劳寿命实验、电磁防干扰实验、食品营养实验、消噪抗振实验等行业最严苛全面的产品检验。据介绍，其综合返修率低于行业标准50%，达到世界一流水准。

这些只是TCL冰洗在技术上显露出来的冰山一角。TCL冰洗成立于1997年，至今已拥有15项国际专利申请、336项国家发明专利、821项实用新型专利、341外观设计专利，并拥有9项PCT国际专利发明，至今已具备年产800万台冰箱洗衣机的产能。

除了技术，在工业设计、人性化功能方面，TCL冰洗获得过中国设计红星奖、中国红顶奖、德国红点(Red Dot)奖、德国产品设计(IF)奖、韩国好设计(GD)奖、中国电子行业质量技术成果奖等多种国内外知名奖项。在2022年，TCL获得第十八届中国家用电器创新成果――最具创新力家电品牌，2022年度中国洗衣机・干衣机行业高峰论坛――分类洗护时尚先锋品牌，以及2022中国冰箱行业健康保鲜创新品牌等奖项。

在2022年，经济受疫情影响，家电行业整体不景气，在此情况下TCL冰箱、洗衣机仍逆风获得了两位数增长，可以说是凭实力获得了消费者的认可。今年未过半，TCL冰洗就攻占了行业风口的超薄嵌入冰箱市场近一半阵地，预计到2023年底，TCL冰洗又会给出一份漂亮的战绩。