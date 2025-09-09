追觅T60 Ultra洗地机评测：首创AI双刮洗机械臂，对付顽固污渍一步到位！

【天极网家电频道】在各大社交平台上，关于洗地机的吐槽从未停止：“拖个干酱油渍都要十几遍，还得手动补擦”、“机器太重，打扫完客厅胳膊就酸了”、“滚刷缠满头发每次都要手动清理”……这些槽点都直指了当前洗地机产品的几大核心痛点：黏腻顽固污渍清洁效率低下、机器笨重操作费力、毛发缠绕堵塞等等，无不暴露出传统洗地机在深层清洁、轻量化操作和防缠绕等方面的技术短板。

基于对用户真实反馈的深度洞察，追觅推出了全新旗舰洗地机T60 Ultra，以一系列行业领先的创新技术，精准解决了家庭清洁的各种难题，重新定义了高效深度清洁的新标准。

追觅T60 Ultra洗地机搭载了行业首创的AI「双刮洗」机械臂技术，根源上解决了黏腻顽固污渍的清洁难题，搭配定点除臭泡沫洗2.0，实现了去污、除臭、抑菌三效合一;同时依托首创的灵羽超轻薄系统，带来更轻盈灵活的操作体验;再配合双层立体防缠毛系统，彻底摆脱了毛发缠绕的困扰，下面就开始进行详细的评测看看它各方面的表现究竟如何。

外观及功能设计

追觅T60 Ultra洗地机从外观上看给人第一印象就是时尚精致、很纤细轻薄，跟传统洗地机笨重且呆板的造型不同，通过灵羽超轻薄系统重新定义了洗地机的美学标准。它融入了超跑级黄金分割设计，一体化流线型的机身、大面积的银调配色搭配特殊丝印纹理，尽显高级奢华和科技感，摆在家里更像是一件艺术品。

包装箱内除了手柄、机身、充电底座组合成整机外，还配有泡沫清洁液、说明书、清理刷。

手柄采用了人体工学设计，长时间使用也不会累手，同时表面的磨砂材质也能确保握持舒适不打滑。上面还有个显示屏，用于显示清洁模式以及电量，同时手柄还集成了各类功能按键，包含了电源、模式切换(智能、刮洗、吸水以及自定义模式)、自清洁按键，在手柄的内侧还有一个泡沫喷射按键，握持时食指刚好能操作，十分顺手。

这次的清水箱和机械臂还采用了一体式设计，清水箱容量为900ml，前端还配有一个泡沫喷射孔。

追觅首创的AI「双刮洗」机械臂，其中红色的柔性刮水臂可以解决水渍和贴边问题，新增的刚性增压刮洗臂则用于刮除黏腻的顽固污渍。

地刷尾部还配备了150ml的溶液仓，加满一次大概能用个40天左右(非泡沫模式下)，而且还支持智能配比。

污水箱容量为500ml，里面还搭载了大面积抗菌除臭站，内置了天然活性物质，可中和分解异味并抑制细菌滋生，而且其触水面积更大，能做到长达90天长效抗菌。

地刷的尺寸大小大概为27.1*22.3*9.5cm，可方便地伸入家庭中大部分角落进行清洁。

机身平躺时的高度约为9.85cm，更能灵活地深入沙发、床底或橱柜底等低矮空间进行清洁。

超薄的机身轻松就能钻进沙发底，且躺平模式下也依旧能保持25000Pa大吸力，将堆积的灰尘垃圾一吸而净。

追觅T60 Ultra还搭载了7合1轻巧助力系统，让洗地机用起来更轻盈省力。其中航天级减重灵擎能提供持续稳定的反拉力，配合下沉式清水箱将重心下移，减轻了手部负担，同时万向轴结合80°扭转进一步提升了转向灵活度，最后微动感应系统和双控轮的组合还能感知手部动作，提供智能辅助牵引力。

简单来个S形弯道测试，推行扭转相当丝滑灵活，没有卡顿和阻力。

我们还在桌椅腿旁边撒上瓜子壳进行测试，拐弯转向不费力，轻松吸净垃圾。

行业首创AI「双刮洗」机械臂，专攻顽固污渍清洁难题

虽然市面上不少洗地机都配备了机械臂功能，可以清理掉墙角缝隙的灰层和刮除水渍污渍，但面对黏腻的酱汁和食物残渣、干涸的油渍等各种顽固污渍，清理起来就格外费劲。针对这一难题，追觅T60 Ultra搭载了行业首创AI「双刮洗」机械臂，通过前后双臂协同工作，来模拟人类双手的清洁逻辑：前臂是负责贴边和刮除水渍的柔性速干刮水臂，新增的后臂则是专攻黏腻污渍的刚性增压刮洗臂，它采用了特定硬度软胶，不仅能紧密贴合地面还具备较好的强度，外加V形仿冰刃的结构使其在高频震动时能有效刮除地面的黏腻顽渍，清洁效率远超传统洗地机。

同时，搭配上定点除臭泡沫洗2.0技术，这清洁效果可谓是更上一层楼。通过高压喷淋微米级泡沫，迅速将污渍分解软化使其悬浮脱离地面，接着刚性臂就开始工作铲除已经被瓦解的污渍，这样清洁后的地面不仅干净还留有清香，实现去污、杀菌、除臭三合一，顽固污渍清洁一步到位。

极限测试清洁

本次测试我们将模拟家庭中常见的地面清洁场景，除了常规的墙角边、水渍清洁的测试，还特别设置了非常难清理的黏腻顽固污渍。

首先是墙角边清洁测试，我们将咖啡洒在墙角边，当追觅T60 Ultra推行到边角时，其柔性刮水臂便主动贴合墙边下压，刮除墙角的污渍，一来一回就轻轻松松拖干净了。

继续用小砂石模拟墙角的干垃圾清洁场景，追觅T60 Ultra也是一遍就扫干净了。

在水渍清洁测试中，我们往地面撒上大片水渍模拟浴室积水场景，切换到吸水模式后，一个来回地面就已经恢复干爽，一点水痕都没有，立刻丢张纸巾检验，至今也是干燥的一吹就飞。

难度加大，我们进行黏腻污渍清洁测试，在地面撒了酱油、番茄酱以及压实干结的米饭粒，可以看到酱油和番茄酱基本一遍就清洁干净，黏腻的米饭粒在用泡沫洗清洁后，也是两遍来回就拖干净了。

我们还在地面撒上大片的酱油，并待其自然风干完全凝固，这种大面积的顽固污渍，传统洗地机往往需要十几个来回才能勉强清干净，而追觅T60 Ultra在开启刮洗模式和泡沫除污后，可以看到喷淋出的泡沫逐渐将污渍分解软化，差不多5次往返擦拭后，地面就能完全清理干净了。

毛发缠绕同样也是困扰着许多用户，无处不在的长发和满地的宠物浮毛，总有毛发缠绕在滚刷上，特别是在浴室这种清洁环境中，一旦与水渍和泡沫混合，还更容易结团堵塞在吸口和管道中，增加后期维护工作。追觅T60 Ultra洗地机搭载的双层立体防缠毛系统，通过新增的锁水压条锁住水渍和毛发，降低地面的水渍残留，再通过后置的瑞士PPA割毛齿刃3.0，精准捕捉干湿毛发、宠物毛发并将其割断，搭配25000Pa大吸力将毛发都吸进污水箱、720°正反转洗滚刷将毛发疏松开来防止缠绕，这样锁、割、吸、洗四步协同，才真正实现了0缠毛免维护。

接下来我们就模拟浴室环境，把长发、宠物毛发与泡沫和水混合后平铺于地面，将T60 Ultra洗地机缓慢向毛发推过去后，地面彻底干净没有毛发和水渍残留。

我们再打开盖板，可以看到滚刷没有缠毛，查看吸污口里面也没有毛发堵塞。取下污水箱，里面也收集着大量的毛发，且依托干湿分离设计，倾倒垃圾的过程也非常便捷，毛发直接倒进垃圾桶，液体垃圾倒马桶冲走。

最后，我们还针对自清洁功能进行了体验，用酱油和番茄酱均匀涂抹在滚刷上，并铺上宠物毛发，随后开启自清洁功能，与清洁前相比，滚刷上明显干净了许多，同时也恢复了蓬松干燥的状态，拆开盖板检查内部清洁情况，机械臂和吸污口也没有看到污垢残留。

在烘干过程我们也顺便测了一下噪音值，大概在55分贝左右浮动，真的很静音。

据官方资料，这是追觅首创的双振浪高温浸泡洗技术，由泡洗、振洗、透洗、智能复洗这四个环节组成，底座是采用堤坝式的包裹结构，泡洗环节能够360°深度浸泡滚刷、刮条、吸口和内壁等部件。随后滚刷通过高频正反转模仿“人手拍打”的振动力、沸水翻滚形成“海浪式”拍打深入到滚刷根部和内腔边角。在滚刷搅动时，利用生成的超微分子活性气泡带走深处的顽固污渍。最后是智能复洗，可根据滚刷脏污程度实时调整清洗策略，实现重污久洗，轻污速洗。配合90℃轻音恒温风烘，90℃高温热流覆盖到滚刷根部、吸口、刮条等，5分钟就能实现全链路烘干，且除菌率还能高达99.99%。

APP操控体验

如果想进行更多更详细的设置，可以下载官方APP“DREAME”进行操控。

电量显示，快捷的自清洁功能

可设置模式切换顺序以及自定义清洁模式

洗烘设置，自行调节洗烘偏好以及自清洁力度

设备设置模块，还可调节氛围灯效和亮度、清洁液配比模式。其中的氛围灯就是追觅T60 Ultra新增的焕影呼吸灯，共有悦动、优雅、静谧三种灯效可选，能够直观反馈洗地机当下的工作状态，日常清洁也能增添几分仪式感。

体验视频，评测总结

通过以上内容，相信大家对追觅这款T60 Ultra洗地机的功能已经有了大致的了解，下面我们通过一段视频来回顾下体验过程。从强劲的清洁力到极致的轻量化设计，再到智能的交互体验，追觅T60 Ultra不仅为用户带来了一步到位、省心免维护的清洁享受，更以全方位的技术突破重新定义了家庭深度清洁的新标准，再次为行业树立了新的标杆。