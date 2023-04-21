智能又安全 AWE2023厨电新技术看点

【天极网家电频道】厨电行业在技术方面的创新和发展一直是关注的焦点。随着人们对生活质量的不断追求，厨电产品也不断升级和创新。作为家电行业风向标的AWE2023将展示最新的厨电行业技术，我们预测大概有以下一些潮流技术看点：

智能化技术：随着人工智能技术的不断发展，厨电产品智能化已经成为了趋势。目前的厨电产品除了具备基本的烹饪、清洁功能外，还有更加丰富的智能互联功能，如智能语音控制、智能火候控制、智能安全监控、智能识别油烟量、智能识别食材、智能学习调整等。

无火烹饪/无线烹饪技术：无火烹饪技术是一种创新的烹饪方式，可以有效地解决传统烹饪方式中产生的烟雾、油烟等问题，同时也更加节能环保。目前，厨电产品已经推出了多种无火烹饪产品，如电磁炉、电烤箱等。

智能自清洁技术：厨房是一个容易产生油渍、污垢等污染物的区域。为了满足用户的需求，厨电产品不仅在烹饪方面进行了技术升级，也在清洁方面进行了创新。智能清洁技术是其中的一种，譬如抽烟机产品内置自清洁系统，可以自动完成清洁工作，减轻用户的清洁负担。







多功能技术：多功能是现代厨电产品的一个重要特点。通过一款产品的多种功能的集成，用户可以更加便捷地完成各种烹饪、清洁、储存等工作。目前，市场上已经出现了许多具备多种功能的厨电产品，如烤箱微波炉一体机、洗碗机储物柜一体机、集成灶等。

以上是目前在厨电行业中较为流行的技术。期待本届AWE2023我们能看到更多与厨电相关的创新技术。