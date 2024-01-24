2023年IT影响中国：TCL X11G电视荣获“年度挑战极限产品奖”

【天极网家电频道】2023年IT影响中国年度评选的奖项已正式公布!作为科技行业的年度影响力评选，自2002年创办以来，IT影响中国始终关注中国IT科技消费热点与科技行业年度风云变化，挖掘行业创新价值，倾听消费者心声，助力产业市场大环境良性发展。

IT影响中国各个奖项由天极网、比特网资深编辑团队内部评审结合大众票选等方式产生，并邀请科技行业专业人士作为特邀评委参评，评选表现优秀创新科技产品，见证千行百业数字化、智能化升级大潮中的中国力量。

在本届IT影响中国评选中，TCL X11G电视展现出挑战电视画质行业巅峰的实力。作为年度旗舰产品，TCL X11G是全球第一台XDR 5000nits峰值亮度、5184分区量子点点控光Pro的“双5000”标准QD-Mini LED 电视，拥有5000万:1的超高对比度，融合A++蝶翼星曜屏、4.2.2 Hi-Fi音响、领曜芯片M2+TXR Mini LED画质增强芯片、灵控桌面UI和纤薄一体化设计等配置，造就2023画质天花板。

TCL早在2017年就入局Mini LED，2019年正式推出首台Mini LED 电视，目前已推出多个系列的Mini LED产品，覆盖了从高端旗舰到平价级多价位产品线。电视分区越多，越能够精细地控制背光区域的明灭，从而使得画面明暗层次更加分明，带来更优异的画质体验。目前，行业轻旗舰级电视处于数百级背光分区级别，而分区数达到2000级，综合画质已经超越了OLED的水平。TCL X11G分区数量前所未有的达到5000+级，以点光源代替面光源，画面更通透，并带来XDR 5000nits峰值亮度的极致动态范围，不损失高品质影像内容的亮度细节，为使用者呈现前所未有的画面细节，带来足以定义典藏级的影像水准。

一直以来，TCL Mini LED电视凭借强大的产品力得到了来自市场与消费者的认可，在Mini LED电视销量上遥遥领先，在中国每卖出2台Mini LED电视，就有一台来自TCL。TCL X11G出手即王炸，5184分区背光、5000nits超高峰值亮度，“双5000”的配置再一次向世界展示了中国家电企业的科技创新实力。