IT影响中国：海信璀璨真空冰箱503荣获“2023年度用户喜爱奖”

【天极网家电频道】2023年度第二十二届IT影响中国年度评选获奖产品已正式揭晓。此评选作为科技行业的年度影响力盛会，深入挖掘行业创新价值，倾听消费者心声，汇聚业内优势资源，与行业翘楚、业界精英共同参与，评选表彰优秀、创新的科技产品、品牌及行业数字化转型最佳实践。此举旨在彰显科技创新优势，见证我国千行百业在数字化和智能化升级大潮中的显著力量。

在本届评选活动中，经过众多消费者的积极参与和专家评审团的严格筛选，海信真空璀璨冰箱503脱颖而出，成功荣获“2023年度用户喜爱奖”。

海信真空璀璨冰箱503在消费者中广受欢迎，这得益于其独有的真空保鲜技术。海信真空璀璨冰箱503采用真空负压锁鲜技术，为食材提供了一个稳定且密闭的真空存储环境。通过抽取冰箱内部的空气，降低氧气浓度，从而有效延缓食物变质，确保食材的新鲜口感和原汁原味。

针对注重颜值的用户，海信真空璀璨冰箱503的设计灵感源自东方美韵，融合现代高科技手段，巧妙地将自然光学元素与浩瀚宇宙的壮观气韵相结合。同时，搭载海信嵌入式技术，实现三侧零嵌入，正面无突出，宛如定制版的一体化精致设计，无缝全嵌于橱柜之中，诠释了嵌入式设计的真谛。

此次海信真空璀璨冰箱503在本次评选中凭借其出色的性能和用户体验，荣获“2023年度用户喜爱奖”。这一荣誉是对海信冰箱的认可，也是对广大消费者信任与支持的回应。同时我们也期待，海信冰箱能够在未来再创辉煌，为消费者带来更加美好的生活体验。