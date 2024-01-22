华宝新能获得IT影响中国2023年度影响力企业奖

【天极网家电频道】近日，2023年度IT影响中国评选结果正式揭晓，深圳市华宝新能源股份有限公司获得IT影响中国评选的“年度影响力企业奖”。

据官方资料，华宝新能成立于2011年，秉承“让绿色能源无处不在”的使命，打造了“Jackery电小二”光充户外电源领导品牌、“Geneverse电掌柜”全场景家庭绿电专业品牌，业务已覆盖全球30多个国家和地区，累计销量超300万台，销量及市场份额全球领先。

截至目前，华宝新能已取得境内外专利合计426项，其中发明专利43项。凭借其出色的产品设计能力，华宝新能已累计取得包括德国红点至尊奖、等国际工业设计类奖项58项。

华宝新能的产品，向用户展现了光充户外电源的应用与价值，传达了低碳生活的重要性和可行性。他们也倡导各界一同加速绿色能源转型，引领绿色低碳生活方式。基于绿色化和低碳化目标，华宝新能制定了“绿色工厂”中长期规划，旗下“Jackery电小二”品牌两款太阳能板产品及八款户外电源产品获得认证机构TÜV南德意志集团颁发的产品碳足迹核查。通过掌握产品全生命周期内的碳排放表现，华宝新能减少高碳排放材料的使用，优化供应链结构，从而推动整体产业链的绿色低碳转型和可持续发展。

「IT影响中国」各个奖项由天极网、比特网资深编辑团队内部评审结合大众票选等方式产生，并邀请科技行业专业人士作为特邀评委参评。自2002年创办以来，始终关注中国IT科技消费热点与科技行业年度风云变化，深入挖掘行业创新价值、倾听消费者心声、聚合业内最强资源，与业界精英，评选表彰业内那些具有影响力和卓越成就的科技企业、产品及解决方案，旨在挖掘科技创新优势，见证千行百业的数字化转型和智能化升级大潮中的中国力量。

此次，2023年度IT影响中国为华宝新能颁发年度影响力企业奖，既是对华宝新能产品的高度认可，同时也是对其坚持企业社会责任、追求环保低碳理念的认同。