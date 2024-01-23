创维壁纸电视A7D Pro获得IT影响中国2023年度影响力产品奖

【天极网家电频道】近日，2023年度IT影响中国评选结果正式揭晓，创维集团于2023年推出的创维壁纸电视A7D Pro获得IT影响中国评选的“年度影响力产品奖”。

创维研发生产壁纸电视系统产品已有数年，2023年推出的A7D Pro，沿袭了壁纸电视独有的无缝贴墙设计，并通过重构纯平背板，实现了机身与墙面的真正“零距离”贴合，连积灰都不容易落。为实现这一点，创维研发团队攻克了散热、模组设计等诸多技术难点。

基于专利技术研发，创维壁纸电视A7D Pro将传统电视背后凸出 “小书包”中的电视元器件定制为超薄形态，削减电源板和音箱的厚度，并重新进行合理排布，使得创维壁纸电视A7D Pro实现薄至39.9毫米的超薄机身，呈现真正超薄无缝贴墙的极致形态。从而使电视与墙面的自然融合、与家装风格的和谐百搭。

创维专利研发了6毫米超薄电源。相比于传统外观“窄胖型”的电源，这一电源的形态转变为“瘦长型”，从根本上削减尺寸。在电源与主板的贴合方式上，创维壁纸电视A7D Pro采用了全新卧式布局和下沉式设计，通过镶嵌而非附加的贴合巧思，让电源更加隐形。整体上，创维壁纸电视A7D Pro将90%以上的元器件厚度控制在6毫米左右，节省约50%的空间。



创维壁纸电视A7D Pro，对比普通电视

创维壁纸电视A7D Pro专利研发15毫米超薄音响，与传统音响相比减少了62.5%的厚度。其内置专利研发的平行弹波和双并音圈器件，让纤薄的身躯拥有惊人的声效爆发力。此外，其配置2.1.2的音响架构，助力音响功率高达81W。

创维壁纸电视A7D Pro还采用隐形集线设计，将接口和电源线隐于身后。A7D Pro标配可掀起式挂架，单手即可掀起整机，轻松拔插隐藏于电视背面的线缆。另外，机身侧面预留了一路USB 3.0和HDMI 2.0接口，方便常用设备的接入。

色彩画质显示上，创维壁纸电视A7D Pro应用行业最先进 Mini COB工艺并开发匀光板，攻克了在超薄机身上采用MiniLED的行业技术难题，提升了壁纸电视音画水准的新高度。它采用了创维专利研发的ACD调光技术，在不同应用场景下，通过算法自适应不同的调光技术，为用户带来还原色彩的极致画质。此外，作为高端MiniLED产品，创维壁纸电视A7D Pro能够对背光进行最高960分区，实现对画面像素级精准控光。同时搭配创维G画质芯片，实现AI精准控光算法。再加上1200nits峰值亮度、110%DCl-P3色域和△E≤1的专业级色准，充分发挥MiniLED屏幕性能，带来栩栩如生的画面细节与丰富自然的色彩色调。

此外，创维壁纸电视A7D Pro搭载了“百变艺术屏”功能，可一键设置艺术画廊、生活此刻、氛围空间、家庭照片墙等模式，把电视变成“壁画”。让电视不再只是一个视听工具，而是塑造空间风格的点睛产品。

创维壁纸电视A7D Pro的出现，标志着壁纸电视这类产品域的全新突破。多项专利技术的创新，显示了创维在技术领域的强大积累。此次，2023年度IT影响中国为创维集团颁发的年度影响力产品奖，既是对创维壁纸电视A7D Pro的高度认可，同时也是对其技术实力、企业品牌的认同。

近年来，艺术电视逐渐崛起成为新兴品类。过去一年，天猫平台的艺术电视市场规模破亿，是高速增长的趋势新品类之一。其中，创维壁纸电视在11.11期间全平台销量达到15394台，在京东艺术电视畅销榜中，创维壁纸电视A7D系列豪取四席，霸榜前三，这亮眼的成绩是其得到消费者喜爱的证明。

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