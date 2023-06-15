夏凉冬暖太空舱 海尔海豹按摩椅体验评测

【天极网家电频道】相信大家对按摩椅这种品类都不太陌生了。对于有条件的家庭来说，在家里放一台按摩椅要比频繁去按摩店要更节省时间成本，同时也更具备时间上的自主性，想按就按;并且按摩椅的使用寿命相对较长，考虑到按摩极高的单价，(以每次200，每半月按摩一次)即便是5-6K价位的按摩椅也能在足够在一年多的时间“值回票价”。

按摩椅产品要足够全面、足够智能、足够贴近用户，才能避免沦为衣架的宿命。同时随着用户对于产品期待的不断提高，厂商也会在按摩椅的各个方面进行升级，带来更加优秀的按摩体验。举个例子，炎热的夏季已经到来，传统的按摩椅产品所采用的材质往往是皮革，这种材质虽然很有质感，但是夏季用户坐上去之后就会比较闷热。像这种细节就是厂商所应当考虑到的。而我们最近就体验了海尔海豹按摩椅 HQY-A317ProZU1，让我们看看在众多影响用户使用体验的方面，海尔是如何做的。

虽说外观方面各家都大同小异，作为一款家用大体量电器，其外观不仅需要考虑到产品功能设计，同样也需要照顾到与不同装修风格之间的适配。海尔海豹按摩椅整体的配色以米白、白、金棕色、棕色为主，尊贵大气，质感拉满。无论是放在客厅卧室，还是放在公司休息室，都会带来不错的视觉效果。

作为一款体积比较大的家用电器，且产品使用了大量皮革、塑料材质，不少用户担心买了之后产品会带来甲醛问题。而这点朋友们大可以放心，海尔在海豹按摩椅上用料十分考究。海豹按摩椅采用了无甲醛按摩椅专用皮革，拥有5年耐水解标准，不易撕裂、皮纹不掉渣，无论是使用周期和安全性兜十分可靠。机身采用的ABS用料支持Rosh2.0无甲醛标准，同时也通过负载测试，不易变形。在1.2-1.5mm厚度钢材导轨加持下，整机承重能力达到150kg，完全能够满足不同体型、不同体重用户的使用。

接下来我们就来聊聊海豹按摩椅的具体使用体验。

首先要给大家介绍的是座椅通风功能，这种通常在汽车座椅上才能见到的配置如今也出现在了海尔海豹按摩椅上。海豹按摩椅的座椅通风有三个档位风量可供选择，这种通风不同于传统意义上的“吹风”，用户躺在按摩椅上时能够感受到接触面传来的凉感，在透气冰丝面料的加持下，背部和臀部之间能感受到清凉――仿佛会呼吸一般。即便是在炎热的夏天，我们躺在包裹感这么强的按摩椅里也丝毫不觉得热，干爽且舒服。

当用户实际体验过海尔海豹按摩椅之后一定会有全新的体验。可以说，海尔海豹椅的功能之丰富、考虑之周到出乎我的意料。在坐到海豹按摩椅上之后，语音会提示“正在适配用户体型”。也就是说，智感体型检测功能正在发挥作用，在靶向定位双层检测加持下，按摩椅能够根据用户的不同身高、肩位、体宽进行适配，将按摩头对应到合适的位置，误差能控制在5毫米内。

为了方便用户一键选择，海尔海豹按摩椅不仅在左手边设置了可移动的控制台，还在右边扶手处设计了类似超跑中控一样的控制模组。类目齐全、操控清晰，配合语音提示，即便是中老年用户也能很容易掌握，学习成本极低。

从按摩模式来说，海尔海豹按摩椅拥有十分丰富的按摩模式。既定的按摩模式有大师智选、女王优选、男士尊享、养生模式、肩颈释压、腰背呵护六大模式。无论是老人还是中年人，无论是男性还是女性用户都能找到适合自己的按摩模式。白领、学生群体工作学习时间久了容易肩颈僵硬、酸痛，可以选择肩颈释压、工作减压模式;容易久坐、久站，腰部容易受压疲劳的朋友们可以选择要被呵护模式。每组20分钟时间适中，可以根据自己的要求来。

其实除了这些既定的按摩程序，海尔还给到了用户很大的自主性。用户可以根据自己的需要进行针对性的按摩。这里就需要提到海尔智家APP，将海尔海豹按摩椅连接至APP之后，我们就可以在智家选项看到按摩椅了。

点进按摩椅图标，我们就能在手机上对按摩椅进行控制和操作。

可以看到，自动模式选项中，海尔为海豹按摩椅提供了比面板更多的选择。包括助眠摇椅、活力热敷、工作减压等等。热敷功能配合按摩，能够实现更好的按摩效果。腰部脚面热敷、温感足疗，让用户在家里享受到在按摩店才能获得的体验。

助眠摇椅依靠的正是海尔海豹按摩椅的零重力太空舱设计，开启零重力模式之后，座椅会被放平，用户会像置身太空舱一般。按摩椅从上至下分布了三组气囊，分别对应肩膀两侧、两条手臂与小腿。除了气囊，包括所有的按摩力度都有5档可供调整。包裹感很好，感觉十分放松。

除了自动模式，海尔海豹按摩椅还有手动模式可以选择。用户可以选择手法和部位，同时调整按摩椅的运行速度。

海尔海豹按摩椅具备揉捏、揉捶、捶打、指压、拍颤以及刮痧6种模式，能够模拟人手进行古法按摩。海豹按摩椅采用的是R-TCM古法3D类关节机械手，相较于传统的圆柱形按摩头，类指关节按摩头能够模拟真人指压体验，受压面积有层次，点触也十分给力到位，同时不同的力度档位也各具舒适感。

在自动模式和手动模式之外，海尔还为用户提供了DIY模式。按摩椅支持的几个部位都在图中进行了标注，用户可以十分精准地定位想要按摩的部位、持续时间以及力度。

海尔海豹按摩椅不止上述这些“基本功能”。在“更多功能”选项中，可以调整定时、坐姿、气压力度、加热、滚轮等功能。蓝牙开关也在这里设置，而这个蓝牙可以与手机相连，在按摩的时候，将按摩椅与手机等设备连接之后，就可以将头两侧的HiFi级音响作为手机的音响，播放自己喜欢的音乐，老人可以播放喜欢的戏曲评书，一边按摩放松一边享受自己爱好，多是一件美事啊!

在更多功能的第二页，我们就能看到语音和通风选项。其实这两个按钮在控制台上也有，一键触达更加方便。海尔海豹按摩椅也接入海尔智家生态，使用“小优小优”可以语音操控按摩椅，可以补充双手在按摩时不方便的操作。

海尔海豹按摩椅所采用的按摩手法是海尔家庭医疗联合辽宁中医药大学与国家高端智能化家用电器创新中心共同研发的，按摩针对国人体型，手法贴合肩颈曲线，触达深层酸痛肌肉揉捏顶按，松软紧绷僵硬肌肉，减轻身体的酸痛感。

整个体验下来，我感觉海尔海豹按摩椅是一款完成度很高的按摩椅产品。它为用户提供了丰富的可选项与自定义空间，适合不同年龄层、无论男女都能享受到居家按摩带来的舒适与便利。适老化设计让产品体现了人性化，大按键、语音提示，简单的标识让老人也能很快地上手使用，独自在家也能自由享受按摩体验。加热、通风功能十分出色，冬暖夏凉，是为用户精心考虑之后的产品设计。零重力太空舱提供了出色的包裹感，让按摩不再是生硬的机械动作，而是有温度、有内涵的享受。此外，机身用料考究、颜值符合主流审美，很适合中国家庭选择。如果用户有选购按摩椅产品的需要，海尔海豹按摩椅十分值得您考虑。

选购链接：https://item.jd.com/10048534787462.html?bbtf=1