褪去“舶来品”外衣，洗碗机是否值得购买如何去选

【天极网家电频道】作为改善型厨房家电产品，洗碗机的出现将人们从洗碗这项家务活儿中解放出来，提升了生活的品质感与幸福感。

如今，洗碗机诞生至今已经有了160余年的历史，上个世纪80年代该家电就已进入了中国市场。但鉴于舶来品属性、居民生活习惯等等问题，直至30年后的今年，这类家电才真正进入国内消费者的视野。数据显示，自2016年起，洗碗机在我国呈现出高爆发的增长态势，直至2022年，洗碗机市场整体规模已经达到189.7万台，销售额突破百亿大关。

随着普及进程的深入，一些更适合中国家庭、国人消费者使用习惯的创新、改变也越来越多。那么，今天就随着笔者的脚步，一起深入了解洗碗机有哪些值得购买的点，又应该如何选择。

在进入正题之前，先为大家讲一讲洗碗机的工作原理，如此有助于更好选择适合自己的产品。洗碗机是可以代替人类做家务的家电，工作状态的洗碗机通过淋臂喷出高温、高压的水流，对餐具表面进行全面的冲刷，高温水流融合洗涤剂可以有效分解油污，对餐具残留进行浸泡软化。而后高压水流带走脏污，彻底清洁餐具。

可以说，洗碗机的洗涤过程是充分融合了机械+化学作用结合的结果。但这并不能完全解决所有消费者要面临的问题，购买洗碗机之前，我们需要了解一些关键词，诸如：洗碗机类型、容量、健康属性、洗净性能、创新体验等。

值得关注的洗碗机技术

洗碗机技术创新一直来都是所有品牌推陈出新的重点，无论是针对洗净率还是健康属性。技术的创新是展现差异化最好的办法，也是提升消费者体验直观的途径。

方太气泡洗技术

这是近些年前沿技术民用化的代表作之一。气泡洗顾名思义，利用空化效应，在水流中形成大量的微小气泡，气泡随着水流冲击到餐具表面时，瞬间爆裂形成强大的冲击力，将污渍从餐具上剥离而下。应对中式烹饪中比较常见的大油、重料的煎炒习惯，气泡洗可谓是如鱼得水。同时，气泡洗还能在解决果蔬农残上发挥高效的作用，一举多得。

美的去残水技术

洗碗机是非常容易充满残留和污水的空间，比如说排水口、滤网、凹槽等设计，有时会因为潮湿滋生大量细菌污垢，清理不及时不仅会产生异味，还会对餐具造成二次污染。对此很多品牌进行了大量的升级，诸如增加排水泵彻底排清余水。

而美的去残留水技术则更有新意一些，美的在洗碗机内部增加了一条额外的水路，进出水都通过单独水路进行工作，以“文丘里原理”增大水压，清余水效果更加明显，同时降低了出现故障的可能性，整体的稳定性和可靠性都会高很多。

海尔H型淋臂

洗碗机盛行之初很多设计延续了舶来品时的模样，比如说一字型淋臂。单一的淋臂对于国外低调料、少油的烹饪方式，可以做到很好的清洁效果，但是很明显不符合国人的烹饪场景，于是清洁效率有时会出现问题。对此，海尔创新设计H型淋臂，形成“三明治水流”，尽可能的让高压水流接触复杂的餐具表面，做到远高于行业标准的清洁指数。

西门子晶蕾烘干/博世沸石烘干技术

目前洗碗机的烘干大的方面基本分两大类。简单理解，一类为加热排水蒸气烘干，另一类水冷凝排出干燥。一般来说，加热排气的方式需要手动/自动开启仓门，做到排净水蒸气，能耗和效率都很高，弊端也较为明显。相较之下，排冷凝水的方式灵活性、创造性较高。

比如说，西门子在自家的高端机型上，在冷凝烘干的基础上增加了“晶蕾”―一种能吸潮能保温的材料，来增强烘干效果，博世则是通过添加一种叫沸石的材料。目前这种方式并没有得到其他品牌的追随，是否会成为主流亦未可知。不过在笔者看来，这种创新的理念值得肯定，体验的提升势必会伴随着设计、核心技术上的创新。

需要注意的洗碗机类型

目前，我国洗碗机市场的产品类型已经比较明确，也比较成熟了，分别是台上式、嵌入式以及水槽式。三种不同形态的洗碗机几乎可以覆盖中国绝大多数家庭的安装、使用需求。比如说台上式，针对那些厨房空间难以改动的用户，直接摆在厨房的台面上。消费者选购此类洗碗机，唯一需要注意的是，如何在灶台上设置上下水管路，同时也要注意洗碗机内部的残渣处理。

嵌入式洗碗机比较符合新家入驻，或者支持对自家厨房进行些许改动的用户，嵌入式洗碗机有几个好处：首先是能够完美的切合厨房空间，在一定程度上让厨房更加美观的整洁。同时，嵌入式洗碗机也能代替餐具柜使用，因为经过洗涤、烘干后，“原汤化原食”的储存方式可以避免再次使用时的二次污染。

而嵌入式洗碗机就比较新潮了，嵌入式洗碗机由机器主体+水槽组成，安装后非常美观和便捷。但是，嵌入式洗碗机相较另外两种的价格也更贵一些，同时安装难度也更高，消费者需要比较精准的测量需要安装的位置，如此才能更好的让嵌入式洗碗机融合生活。经常看美剧的消费者可能都见过，荧幕中的开放式厨房大多使用的都是嵌入式洗碗机。

最后聊一聊洗碗机的储存空间问题，一般来说大家需要根据家庭人口数量、餐具的多少来选择对应的“套数”。但是笔者建议，只要安装空间足够大，尽量选择更高套数的洗碗机，这样洗涤效率不仅更高，也会更加的得心应手，后续无需考虑更换的问题。更大容量的洗碗机也意味着，洗涤餐具以外，我们甚至可以放入锅具进行清洗，最大程度上解决一日三餐后的繁琐。

直至今日，洗碗机在众多企业的努力下，已经完全褪去了“舶来品”的属性，无论是从设计、安装、服务、售后还是整体使用体验来讲，洗碗机都能程度上是国人新生活方式的有力助手，如果你家里还有余位，也有改变繁琐厨房二三事的想法，那么洗碗机你一定不能错过。