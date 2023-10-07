当贝投影再发神秘新品预热 3天后见证「亮度标杆」

【天极网家电频道】随着当贝在9月初举行十周年发布会，并带来4K激光投影旗舰当贝X5 Ultra，我们对于家用投影领域的技术与性能上限有了更丰富的认识，不仅限于ALPD5.0等新型光源技术，新一代家用投影产品还将在ID设计、硬配置、画质、音质、AI算法、操作系统等方面实现全面升维。

当贝X5 Ultra的发布，可以说是为我们揭示了部分当贝家用投影系列新品可能的方向。时隔一个月，当贝投影官微再次放出了新品预热海报，并配文：“客厅用够亮 看的才清晰，3天后见证亮度标杆”。

可以看出，这又是一张经典的倒计时预热海报，我们可以看看其中透露出哪些关键信息。

海报主体元素依然是倒计时的“3”，并在左上角配文“客厅用，不亮怎么行？”，与微博配文一样将客厅使用，以及亮度作为主要的宣传点。此外，预热图以色彩感丰富的夜空为背景，也透露出更多这款投影新品的画质属性。

海报整体的信息量不多，但定位“客厅”的使用场景已经告诉我们，它将会是一款拥有高端定位的家用投影新品。在一般家庭环境中最为宽阔的客厅使用投影，必然需要它拥有全面而强劲的画质实力，克服使用中可能遇到的种种环境影响。

当贝投影目前的高端产品依旧以X5系列为主，因此将在10月10日发布的这款新品大概率同属X系列，并且与我们先前体验过的X5 Ultra有着设计与技术上的共通之处。如果先前推出的旗舰产品X5 Ultra对普通家庭用户来说略显昂贵了，那么接下来这款新品可能更值得期待。