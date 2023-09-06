科沃斯地宝X2解读：过百万的销量预期来自引领行业的创造

【天极网家电频道】扫地机器人市场在高速发展后经历一波震荡后逐步稳定下来，较低渗透率的市场数据表明扫地机器人还有广阔的空间，不少品牌在技术、形态没法突破之下开始卷价格卷参数，往往以多那几十Pa的吸力，低几十几百元作为卖点，但对行业对消费者并无实质性改变。其实担心扫地机器人清洁问题的消费者仍有不少，这才是影响渗透率的重要问题之一，让消费者下定决心更多是需要革命性的产品以震撼市场。所以，继上年发布引领行业扫拖洗洪一体化获得百万销量的X1后，科沃斯再一次引领行业，发布了解决边角清洁疼点的方形扫地机器人X2。

天极网在新品发布会之后前往了科沃斯苏州基地，与科沃斯的全球产品管理中心副总裁：徐伟强(Victor)以及科沃斯机器人研发体系副总裁：季志荣(Sherick)进行了深度交流，了解全球首款方形旗舰扫地机器人科沃斯地宝X2背后的故事。

预计地宝X2销量过百万超越X1

对于在正常市场经济活动中的科技企业来说，研发是高投入的部分也是核心部分，资本和民众都非常关注上市企业在研发中投入的费用，毕竟这将一定程度决定企业未来的发展与竞争力，研发出更好的产品也将带来更好的营收，对于企业来说是一个良性循环。

在与天极网的沟通中， Victor对于X2地宝的销量表现非常有信心，此前突破性ALL IN ONE的X1取得超过百万台的销量，而他们预计更具突破性的X2将超过X1。

销量信心来自然来自自革命性的新形态清洁解决方案，作为一款“清洁死角终结者”，方形的地宝X2完全颠覆了扫地机器人行业原有的逻辑，新形态也就意味着一切都差不多得“从头开始”，背后需要投入的研发费用、精力、人力、时间往往不是一般企业可以承受。通过Victor 和 Sherick的分享，我们也了解到了地宝X2背后的研发故事。

X2背后是无数的全新探索

科沃斯的实验室拥有国内外多个认证，也是国家级机器人实验室之一，强大的硬件条件让科沃斯在产品研发上拥有比同行更大的优势。然而对于革命性创新的产品研发，即使拥有足够的优势，也并非易事。

X2上市后，大家都惊艳于其方形的机身和无死角的清洁能力，也是有史以来最薄的智能到底机器人，而且更加瘦。对于存在多年的圆形扫地机器人，方形机器人的清洁逻辑、建图、移动、传感器等等都是完全不同的。“我们尝试了市面上所有的传感器，包括我自己的，推翻了一轮又一轮的方案，这个过程既疼苦又有挑战性。” Sherick分享到。

以行业首个双子星识别技术来说，一开始其实不是采用这个方案。由于科沃斯找不到适合的传感器，科沃斯研发出了“半固态激光雷达”。由于机身更小以及造型的变化，为了让激光雷达和视觉识别能有效联合，科沃斯尝试了不同的拼接方式，通过不同的组合方式拼接到了能满足导航建图的210°后，却无法找到适合的玻璃，在材料和模具开发上也花费了不少的精力。Sherick表示“我们在不断的找方案验证失败，又再验证方案。因为没有现成的，所以我们需要不断的探索与测试验证。但我们愿意去做新的尝试，能转化价值。”

产品上市只是开始 后面还有迭代

对于研发团队来说，一款产品的上市只是意味着其中一个阶段，尤其是革命性的产品上市后必然会有着大量的使用反馈，基于这些反馈和数据进行升级、总结验证一些产品理论并为产品迭代做准备也是研发团队工作重要的一环。

天极网有幸对地板X2进行了深度的产品评测，也将一些评测体验反馈给了科沃斯。Sherick表示X2上市后，科沃斯会对X2不断进行OTA/算法的升级，而且X2本身拥有强大的学习能力，家庭的清洁会越来越智能，碰撞也会越来越低效率也会越来越高。另外Sherick认为X2还有可以优化的地方，譬如增加更多的视觉识别，相信会在方形机后面的演进中出现。

行业的发展需要创新

虽然科沃斯一次又一次研发出引领行业的革命性产品，但是背后也是无数的失败与努力，可见创新从来不是易事。我们见过不少市占率第一的企业安于现状，但科沃斯的却从未止步于第一，超越自己不断探索才是科沃斯的目标。