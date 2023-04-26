AWE2023前瞻：创维壁纸电视A7D系列将首秀

【天极网家电频道】中国家电及消费电子博览会(AWE 2023)将于4月27日在上海新国际博览中心召开。本届AWE以“智科技・创未来”为主题，吸引了智能家电、智能家居、物联网、人工智能、5G、智慧娱乐、消费电子和大数据等众多领域的品牌参展。

据官方消息，在本届AWE上，创维电视将打造一个壁纸电视展区，展出近日发布的创维壁纸电视A7D系列、人气旗舰创维壁纸电视Q53系列等。观众将可体验这些明星产品，切实感受壁纸电视为家居空间开启的魅力。

创维壁纸电视A7D系列沿袭了创维壁纸电视独有的无缝贴墙设计，凭借“超薄无缝贴墙”的独特产品形态，轻松适配多元、多变的家装风格与家居场景。其内置的“百变艺术屏”功能提供多种模式，为用户提供了空间塑造的可能性，随着不同模式的切换，电视可以化身为名家画作、家庭照片墙、氛围背景和个性化时钟，为空间之美增色，更为生活之美添彩。此外，创维壁纸电视A7D系列突破了超薄电视和音画品质不可兼得的桎梏，通过专利技术的创新，在实现整机超薄形态的同时，也保障了高品质的音画性能，充分满足用户对于大屏影音、游戏娱乐的需求。

此外，人气旗舰创维壁纸电视Q53系列也将在AWE上同步展出。创维壁纸电视Q53系列将非凡的美学形态与卓越的性能支持相结合，以“独立主机+无缝贴墙”的壁纸形态，为用户带来了客厅美学新灵感。得益于独立主机的强劲配置，创维壁纸电视Q53系列在音画性能表现上均十分抢眼，此外，创维还与哈曼进行联合调校，为用户在平面“视界”带来了不平凡的音画体验。

在为“生活艺术家”们带来多款高品质产品选择外，创维电视也提供了多重购机福利。自4月21日起，创维壁纸电视A7D已开启预售，并将于4月30日正式发售。预售期间，用户在电商平台搜索“创维壁纸电视A7D”参与预售，将有机会获得半价购机、限时免费安装、云南双人6日游等专属权益。

AWE 2023开幕在即，创维壁纸电视将以奔向未来的核心技术、与空间互相成就的美学理念、与消费者情感共鸣的细节把控，展现产品的不凡之姿。各界伙伴及参展嘉宾到时可到现场体验，一起感受“贴”进生活的科技艺术。