出海3.0时代 创维集团创始人黄宏生谈国际化新机遇

【天极网家电频道】对于中国来说，拥抱全球化是能继续发展的唯一选项。从制造代工出海的1.0，到品牌、渠道出海的2.0，中国企业已经取得了不错的成绩和积累，现在放在中国大型企业面前的就是如何转型升升到出海3.0。出海3.0有很多定义，综合来说就是制造、营销、多产业/品类的全球化，只要参考一下目前的跨国巨头我们就清楚什么是出海3.0了。从美国到日本，现在机遇给到了中国。

创维集团创始人、创维汽车创始人黄宏生

2024年4月8日，在创维集团成立36周年之际，创维在中国海南博鳌举办了全品类客户大会，喊出了“下一站，1000亿”的口号。在会后的访谈环节中，创维集团创始人、创维汽车创始人黄宏生先生认为，主要增长来自全球对新三件(电动汽车、锂电、光伏)的需求以及国际化。

全球化整合营销渠道引爆增长 泰国翻3倍

火爆的全品类产品体验现场

在出海2.0时代，由于海外的代理渠道相对独立，不同的产品有着不同的渠道和代理，因此企业各个不同产品线的事业部有独立的海外渠道和市场体系，很难想象洗衣机和光伏储能产品能在一个店里展示。然而随着中国制造业的发展，产业链逐步完善，中国的企业也有着越来越多的产品品类甚至实现消费商用的全品类规模，但不同的渠道在海外单打独斗，甚至在只卖电视的渠道想要买一个同品牌的洗衣机都很难协同。然而创维已经在逐步改变这个局面，黄宏生分享到：创维将会整合渠道让各个国家的经销商都可以同时经营“白电+黑电+光伏” ，以及创维汽车的新能源汽车，经销商和分公司团队都十分欢迎。出海比较成功的中国家电企业都是走全品类营销路线，未来空间很大，所以我们光泰国2024年的目标就是对比2023年增长3倍。

技术出海 制造全球化赋能全球竞争

出海2.0时代，中国企业在海外建厂主要是因为代工的便捷性以及节省物流费用。而到了3.0时代，由于各贸易区的政策问题，越来越多中国企业在海外建厂，从资本出海到技术出海，也更好的做到了本土化。最近大热的墨西哥就是中国企业在美洲建厂的选择，既能辐射北美老市场又能辐射南美新市场，中国不少车企都选择在墨西哥建厂。黄宏生先生谈到未来创维希望走吉利的模式，个人80%的精力都会放到二次创业的新能源汽车主战场上。目前创维汽车在欧洲已经落地一个工厂，未来在东南亚及南美也有建厂规划。通过类似吉利的技术出海模式，更好的融入本土化，能赶上全球对新能源汽车日益增长的需求。

黄宏生打造的“双碳生态”

另外，创维集团是一个成功把光伏新能源、家电都做好的品牌，连同黄宏生带领的创维汽车，也跟随新能源汽车的风口，创造出行新体验，基本覆盖了新三样。考虑到全球不同地区的实际能源和生活需求，创维光伏已经出海，海外设厂也只是时间问题。

去年9月，创维光伏旗下新能源品牌Solavita承建的塞内加尔BRT车站光伏储能项目就已启动建设，该项目是塞内加尔第一个快速交通项目，也是振兴塞内加尔的重点项目之一。创维光伏为其设计了21个车站的光伏储能系统，并在车站顶部安装光伏系统，通过光伏发电为车站提供动能，为整个公共交通系统形成一个绿色可持续的生态系统，预计每年可减少碳排放6万吨，对塞内加尔打造绿色、包容、可持续的现代化公共交通系统起到了重要的推动作用，更为塞内加尔的环境保护和可持续发展做出了巨大贡献。建成后将缓解当地的交通拥堵问题、极大方便首都达喀尔居民出行，30万市民将直接从中受益。

施工现场

施工前vs施工后

了解全球消费升级需求 把握高速增长机遇

作为全球制造大国，中国拥有完善的产业链，能保证中国消费者用上各种物美价廉的工业产品，通过以旧换新为代表的活动经历过一轮产品升级换代。恰恰因为这个原因，中国市场也是全球竞争最激烈的市场，但全球市场非常广阔，东南亚、中东、南美仍有海量的消费升级需求。此外，创维白电产品增长也超过了50%，黄宏生先生分享道：最近埃及就定了30万台，海外电器的更新换代需求和中国一样大，我们实现本土化不仅解决当地就业，也符合当地国家的零关税，带来快速的增长。

我们在大会上不仅看到各种创维的中高级家电，还看到了创维汽车的豪华概念轿车“SKYHOME”，一台以“家”来命名的轿车。

创维全新概念车“SKYHOME”

黄宏生先生分享道：汽车内卷非常严重，但海外有很多贫富悬殊的地方，富有阶层强烈的希望更换电动汽车，而他们原本是开BBA的，创维汽车的智能高级轿车可以满足他们的需求。

写在最后：

现代全球化始于美国，通过制造业转移到日韩台，再转移到中国。中国依托巨大的体量和制造企业的不断投入实现从制造到创造的转型，逐步完成全产业链工业化，成为全球首屈一指的工业大国、世界工厂。代工是微利是低端的代名词，只有高端制造业才是拥有高技术含量和高附加值的，也是利润的大头。欧美、日韩台都曾通过工业化转型吃到全球高端制造的红利，现在中国企业靠实力切下了这块蛋糕。