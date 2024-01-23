龙年春节必选的Mini LED电视？ 这两款海信电视千万别错过！

【天极网家电频道】随着农历腊月的临近，龙年春节的脚步日渐迫近。有人认为，孩子们对过年的热情源于年夜饭和新衣服，而成年人则渴望家人团聚、欣赏春晚以及共享家常乐趣的时光。因此，在美好的除夕夜，拥有一台高品质的电视显得尤为重要。

然而，面对市场上众多的电视品牌难免容易挑花眼，如何选择自己心仪的电视更是难以决断。在此，向大家推荐两款海信的Mini LED电视，它们将在这个龙年春节为家庭欢聚注入浓厚的喜庆气氛，陪伴你和所爱的人共度难忘的节日时光。

1、爆款认证――海信电视E8K

龙年春节即将来临，对于追求极致观影体验的您来说，选择一款卓越的电视是必不可少的。海信电视E8K，无疑是一个值得考虑的选项。这款电视具备卓越的Mini LED背光分区技术，能够提供出色的画质表现。特别是75E8K(75英寸)型号，其1056级背光控制分区技术，展现了海信在黑科技创新方面的实力。它能够实现光线的精确调控，让画面细腻且富有层次感，为您带来震撼的视觉享受。

考虑到春节期间家庭成员的观看需求，海信电视E8K采用的超低反大视角负性液晶面板，能够确保每位家庭成员都能获得最佳的观影位置。无论您坐在哪个角度，都能清晰地观看电视内容，让您全家人共享欢乐时光。此外，黑曜屏技术有效抑制了复杂光线的影响，保持画面原色，让您在任何环境下都能欣赏到出色的视觉效果。

在音效方面，海信电视E8K同样表现出色。它采用了2.1.2多声道空间声场技术，结合2.1升大容量低音炮单元以及杜比全景声，为您带来沉浸式的音效体验。无论是观看电影时的爆炸声、风声、雨声，还是聆听音乐时的音符飘渺，您都能感受到身临其境的现场感。

对于游戏爱好者而言，海信电视E8K同样具有吸引力。原生4K 144Hz疾速屏幕确保了游戏的流畅运行，让您在沉浸感拉满的游戏体验中尽情驰骋。而游戏妙控台的设计则注重人性化的操作体验，让大家能够畅享春节里欢乐无比的游戏时光。





京东链接：

海信电视75E8K

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2、冠军画质――海信电视U8KL

龙年新春，家庭成员齐聚一堂，共同观看电视节目，往往能够促进彼此间的沟通与感情。在此场景下，高清画质、色彩逼真以及细腻通透的视觉体验，使得氛围愈发融洽。海信电视U8KL在真实场景下实现了参考级影像，画质始终保持卓越。通过2000级分区实现控光，明暗场景互不串扰;3000nits稳定峰值亮度使得画面从最亮到最暗，皆精彩毕现;真98%DCI-P3电影级广色域覆盖，丰富自然色得以还原。信芯X画质芯片大师版的智能调教，使得用户在观看高清HDR片源或普通SDR片源时，均可享有最佳体验。

此外，针对家庭聚会观看电视时角落处反光、杂光扩散等问题，海信电视U8KL采用了178°全维广视角黑曜屏技术，实现1%~2%的超低反射率，观看体验不受观看角度的限制，为用户提供高品质的观影环境。画质与视角的优化，使得每个角度、不同距离均成为观看C位。

在音质体验方面，海信电视U8KL同样表现出色。采用音瀑式音响设计，搭载8个发声单元，构建2.1.2声道的音瀑式音响系统，为用户带来立体且优质的音效体验。通过运用Hi-Sound pro音频处理芯片，U8能够针对不同场景及内容定制适配的音频效果，为用户带来愉悦的听觉享受。

春节佳节邀请三五好友，借助大屏幕电视体验游戏之乐无疑会增添更多欢乐与惬意。海信电视U8KL具备冠军级画质，其流畅的操作体验以及立体音质效果等诸多优势，使游戏体验得以升华。海信电视U8KL的4K 144Hz原生高刷技术带来顺畅稳定的游戏画面，有效减少闪烁抖动，提供沉浸式的游戏体验。配备暗场细节提亮与游戏妙控台设置等高级功能，满足玩家个性化需求。

海信电视U8KL以实用且富有温度的智能化体验，为新春佳节增色。作为全球首台毫米波全维感知Mini LED，U8KL能智能感知观众方位和距离，自动调整音画效果。配备智能提醒观看距离功能，实现人来即播、人走即停。





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海信电视75U8KL

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龙年将至，在这个喜庆的时刻，选择一款能全面提升全家视听享受的高端Mini LED大屏电视，将成为全家共度佳节的理想之选。想入手的朋友不用犹豫，相信各个方面都出彩的海信电视，一定会让您新一年的家庭生活，更有乐趣、更有品质感。