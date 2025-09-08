海信洗衣机闪耀IFA展，重新定义高端洗护

【天极网家电频道】2025年9月5日，柏林国际电子消费品展览会(IFA2025)现场，当海信三筒洗衣机――棉花糖Ultra全家筒荣获IFA官方颁发的“最佳设计奖”时，这个瞬间不仅属于一个品牌，更代表着中国智造在全球高端家电领域的话语权提升。与此同时，另一款海外热销产品5i热泵洗烘一体机也凭借出色的节能环保表现荣获“最佳科技社会价值”奖，体现出创新科技与可持续发展相结合的深远意义。

这款融合睿智、科技与人性化设计的创新产品，正以其“全能管家”般的贴心服务，向世界展示中国创新的深度与温度。

从2017到2025：三筒洗衣机的迭代进化

回顾过去，海信在2017年首创三筒洗衣机，以前所未有的分区洗涤理念，开启了家庭多元化衣物护理的新篇章。八年后的今天，海信再次将三筒产品推向全新高度――棉花糖Ultra全家筒不仅在空间利用、衣物分类和洗护效果上全面进化，更通过热泵洗烘、模块化设计与活水洗等创新技术，为用户构建出一种全新的“智慧洗护”场景。

“衣服多了不用堆，宝宝的衣物和大人分开洗;烘干不用担心损伤衣料，洗完即穿。”一位在IFA 2025展现场看到新品的用户如此评价。对消费者而言，这不是单纯的电器升级，而是生活方式的优化。

传统洗衣机往往受限于容量与功能的固定，而海信全家筒洗衣机则通过模块化设计，打破了单一结构的限制。在洗衣机展区驻足良久的李先生表示，“海信全家筒洗衣机这种‘2N+1’的灵活升级模式，意味着今天为二人世界选择的洗衣机，明天可以成为三代同堂家庭的洗护中心。从三筒到五筒、七筒甚至九筒的扩展可能，让产品真正实现了与家庭生活的同步成长。”

这不仅是一种产品思维的革新，更是对家庭场景的精准洞察。业内人士指出，模块化的设计逻辑正在成为家电产品创新的重要方向，而海信显然走在了前列。

热泵洗烘一体机：引领行业的绿色高效

近年来，热泵洗烘技术逐渐成为洗烘一体机的高端标配，然而仍有大量家庭受限于安装空间有限、能耗过大、对衣物损伤大等痛点，难以真正体验其带来的高效与呵护。传统洗烘一体机不仅耗时耗电，更因高温烘干导致衣物缩水、褪色、纤维老化等问题，无法实现真正意义上的“洗烘护合一”。

针对这些用户痛点，海信全家筒融合热泵洗烘与多筒分区技术，在节能高效的同时实现对不同衣物类别的精准护理。其搭载的热泵洗烘一体技术不仅提升了烘干效率，还能在低温环境下有效保护衣物纤维，避免缩水、褪色等问题。对用户来说，意味着“即洗即穿”的便捷体验，同时也大幅降低能耗，实现绿色生活。一位行业观察人士指出：“热泵洗烘一体技术的普及不仅是能效等级的提升，更是家电产业向可持续发展迈进的重要标志。而海信通过全场景布局，已经把热泵洗烘做成了行业标准。”据奥维云网数据显示，海信三筒洗衣机在热泵洗烘一体机线下主销价位中销量第一，成为用户公认的节能高效之选。

“我们常常思考，科技究竟应该以何种姿态融入家庭生活？”海信研发团队相关负责人表示，“答案是要像一个贴心的管家，既专业可靠，又懂得无声相伴。”

从二人世界的精致生活，到三代同堂的多元需求，从宠物的陪伴到对健康的高度关注，海信三筒洗衣机以其独特的分区洗护理念，回应着这些细腻而复杂的生活场景。

海信专利活水洗：守护全家穿衣健康

对于有娃家庭、养宠一族来说，洗衣不仅要洗的干净，更要洗的健康。海信全家筒洗衣机就像一位细心可靠的健康管家，专注守护着家人的穿衣洁净与安心。

它搭载海信专利活水洗科技，通过“激活水、净化水、软化水、健康水”四重处理，能有效祛除红酒渍、血渍等特殊顽固污渍，并实现边洗涤边除毛屑，毛屑去除率达90%以上，阻垢率93%以上，真菌去除率99.99%――不仅彻底告别衣物残留杂质，更真正做到穿衣健康无忧，尤其适合多孩家庭与养宠人群。

出色的洁净能力同样延伸至迷你筒。海信全家筒上方的两个迷你筒获得权威母婴认证，用来洗宝宝衣物、贴身内衣更加安全放心。烘干系统更懂潮湿地区的痛点，海信迷你筒搭载的新风冷凝式烘干技术会持续吸进新风，不像传统冷凝烘干那样闷在筒里，梅雨季烘完的内衣直接穿也没异味，不用再搭在阳台等晾干，真正实现从“洗的干净”到“穿得安心”的全流程健康保障，让人感受到科技对生活品质的真实提升。

这种对用户需求的深度理解和回应，让海信三筒洗衣机(棉花糖Ultra全家筒)成为了许多家庭中不可或缺的“贴心管家”。

市场与行业：从创新到引领

在IFA 2025展会同期召开的第二十一届(2025)中国家用电器创新成果发布盛典上，海信三筒洗衣机获得由中国家用电器研究院颁发的“年度产品创新奖”，其对分区洗护逻辑的彻底重构，赢得了行业和市场的高度认可。同时在2024-2025年度中国家用电器品牌评价活动中，海信洗衣机被中国家电院评为“洗衣机行业十强品牌”。

从2017年首创第一代三筒洗衣机，到2025年全新推出的全家筒洗衣机再获多项权威大奖，海信洗衣机并非单纯的产品突破，而是其在洗衣机产业持续深耕的缩影。随着消费升级与多元化需求的增长，行业正在进入从“功能竞争”转向“体验竞争”的阶段。

数据显示，2025年上半年中国洗衣机市场零售额同比增长放缓，但高端产品依旧保持逆势上涨。其中，热泵洗烘一体机和分区洗产品成为拉动增长的核心动力。海信洗衣机凭借在这两个领域的双重优势，获得奥维云网“热泵洗烘一体机线下主销价位销量第一”权威认证，持续占据行业领导者地位。

正如一位业内专家所言：“海信的价值不只是推出了一款三筒洗衣机，而是通过长期坚持原创技术路线，把‘创新’变成了可持续的竞争力。”

海信洗衣机荣获IFA 2025官方“最佳设计奖”及国内“年度产品创新”权威大奖，不仅是国内外对海信技术实力的肯定，更是中国洗衣机产业向全球化、高端化、智能化发展的一个缩影。从模块化到热泵洗烘一体技术，从活水洗到全场景解决方案，海信洗衣机正在重新定义家庭洗护的未来。

创新没有终点。对于已经在行业前列的海信而言，海信棉花糖Ultra全家筒既是成果，更是新的起点。