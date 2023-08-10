°Ù…¼µçÊÓÓë¸ß¶ËÍ¶Ó°µÄ½ÇÖð ÍòÔª¼¶¾ÞÄ»ÈçºÎ¾ñÔñ£¿
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿ÂòµçÊÓ»¹ÊÇÂòÍ¶Ó°£¿ÒªÊÇÔÚ¼¸ÄêÇ°£¬¾ø´ó¶àÊýÈË¶¼²»»áÓÐÕâ¸öÒÉÂÇ£¬Í¶Ó°¸üÏñÊÇÒ»ÖÖ¹¤¾ß£¬³öÏÖÔÚÖÐÐ¡Ñ§ÉúµÄ¿ÎÌÃ£¬»òÊÇÓ°Ôº¡¢ÀñÌÃ¡¢¾Æ°ÉµÈÓÃÍ¾¸üµ¥Ò»µÄ³¡¾°¡£½ü¼¸ÄêÀ´Õâ¸ö»°ÌâÖð½¥Òý·¢ÌÖÂÛ£¬ÆäÊµÀ´Ô´ÓÚÍ¶Ó°ÔÚ¼¼Êõ¡¢ÌåÑé·½ÃæµÄ½ø²½£¬°üÀ¨ÖÇÄÜÏµÍ³µÄ¼ÓÈë£¬¹âÔ´¡¢³ÉÏñ¼¼ÊõµÄÌáÉýµÈµÈ£¬Ê¹µÃÍ¶Ó°µÄÒ»²¿·Ö¶Ì°åµÃµ½¸ÄÉÆ£¬ÉõÖÁÔÚ²¿·Ö³¡¾°ÏÂ¶Ô±ÈµçÊÓÓµÓÐÒ»¶¨ÓÅÊÆ¡£
µçÊÓ½üÄêÀ´µÄÌåÑéÌáÉýÍ¬ÑùÊÇÈâÑÛ¿É¼ûµÄ£¬4KÒÔÉÏµÄ³¬¸ßÇå·Ö±æÂÊ¡¢120HzÒÔÉÏµÄ¸ßË¢ÐÂÂÊ¡¢¶à·ÖÇø±³¹âÓë¸ß·åÖµÁÁ¶È´øÀ´µÄHDRÏÔÊ¾ÄÜÁ¦£¬ÕâÐ©¸ß¶ËÌØÐÔÖð²½ÔÚ³£¹æÏû·Ñ¼¶¼ÛÎ»µÃµ½ÆÕ¼°£¬ÒÔÍù¶¨Î»¸ß¶ËµÄOLEDµçÊÓÓëMini LEDµçÊÓÔÚµ±ÏÂ¶ÔÆÕÍ¨ÈË¶øÑÔÒ²²»ÔÙ¸ß²»¿ÉÅÊ¡£
Í¬Ñù½ø²½Ã÷ÏÔµÄ»¹ÓÐµçÊÓ³ß´ç¡£°ÂÎ¬ÔÆÍø(AVC)Êý¾ÝÏÔÊ¾£¬2023ÄêµÚÒ»¼¾¶È£¬ÖÐ¹ú²ÊµçÊÐ³¡65Ó¢´çÏúÁ¿Ê×´Î³¬Ô½55Ó¢´ç£¬³ÉÎªµÚÒ»´óÖ÷Ïú³ß´ç;75ÄËÖÁ85Ó¢´çÒÔÉÏµÄ¾ÞÄ»µçÊÓÊÐ³¡Ò²ÓÀ´·¢Õ¹ÆÚ¡£2023ÄêÉÏÊÐµÄ²ÊµçÐÂÆ·¶àÒÔ´ó³ß´çÎªÖÐÐÄÕ¹¿ª²¼¾Ö£¬½ø¶øÌáÉýÔÚÖÐ¸ß¶ËÊÐ³¡µÄ¾ºÕùÁ¦¡£
ÖÖÖÖÒòËØÊ¹µÃµçÊÓ¿ªÊ¼Éæ×ãÒÔÍù³£¹æ¼ÛÎ»Ëù²»ÄÜ¼°µÄ¾ÞÄ»ÁìÓò£¬ÒÔ85…¼ÖÁ°Ù…¼Îª´ú±í¡£ËäÈ»Ê±ÖÁ½ñÈÕ¾ÞÄ»µçÊÓÒÀÈ»Ö÷´ò¸ß¶Ë£¬µ«¿çÔ½ÁËÊýÊ®ÍòÔªÖÁÍòÔª¼¶¼ÛÎ»µÄºè¹µ£¬Ê¹µÃ¿Í¹ÛÉÏÓÐÌõ¼þµÄÏû·ÑÕßÓµÓÐÇ°ËùÎ´ÓÐµÄ·á¸»Ñ¡Ôñ¡£
Ë»áÑ¡Ôñ°Ù…¼¾ÞÄ»£¿
ÎÞÂÛÊÇÍ¶Ó°»¹ÊÇµçÊÓ£¬Ñ¡Ôñ°Ù…¼¾ÞÄ»µÄÒ»¸öÖØÒªÇ°ÌáÒ»¶¨ÊÇ×ã¹»¿ªÀ«µÄ¿Õ¼ä£¬°üÀ¨Ö÷Á÷µÄ¿ÍÌü¿Õ¼äÒÔ¼°²¿·Ö¼ÒÍ¥Ó°ÔºµÈ¡£ÔÚ´Ë»ù´¡ÉÏ£¬Ïû·ÑÕß²ÅÐèÒª¸ù¾Ý¹Û¿´¾àÀë¡¢×ÔÉíÔ¤ËãÄÜÁ¦µÈÑ¡ÔñºÏÊÊ³ß´çµÄ²úÆ·¡£
ÕâÆäÖÐÍ¶Ó°Õ¹ÏÖ³öÒ»¸ö¶ÀÌØÓÅÊÆ£¬Í¶Éä»ÃæµÄ´óÐ¡¿É¸ù¾Ý²¼ÖÃ¾àÀë½øÐÐµ÷Õû£¬ÓÃ»§¿ÉÒÔ¹æ»®ºÃÐèÒªµÄ»ÃæÇøÓò£¬Ñ¡ÔñÄ»²¼»òÓ²Ä»×÷ÎªºÏÊÊµÄÍ¶Éä±íÃæ£¬ÔÙÑ¡ÔñºÍ²¼ÖÃÍ¶Ó°£¬Áé»îÐÔ±È½ÏÍ»³ö¡£
µçÊÓµÄÆÁÄ»³ß´çÊÇ¹Ì¶¨µÄ£¬°Ù…¼¼¶Ìå»ý¡¢×ÔÖØ¶¼½Ï´ó£¬Ò²Îª°áÔË°²×°´øÀ´²»ÉÙÂé·³£¬µ«Ïà¶ÔÍ¶Ó°µÄÓÅÊÆÒÀ¾ÉÔÚÓÚ»ÖÊ±íÏÖ£¬ÄÜ¹»Ìá¹©Õæ4KÄËÖÁ8K·Ö±æÂÊ£¬¸ü¸ßÁÁÍ¨Í¸µÄ»Ãæ£¬ÊÜ»·¾³¹â¸ÉÈÅ½ÏÐ¡µÈ¡£¶øÍ¶Ó°Í¨³£ÐèÒªÅäºÏÓÐÔöÒæÐ§¹ûµÄ·ÆÄù¶ûÆÁµÈÓ²Ä»ÌáÉýÆä»Ãæ±íÏÖ£¬ÓëµçÊÓ³ß´çÏàµ±µÄÓ²ÆÁÔÚÈë»§ÉÏÍ¬Ñù´æÔÚ²»Ð¡Âé·³¡£
×ÛºÏÀ´¿´£¬Ñ¡Ôñ°Ù…¼¾ÞÄ»µÄÈËÈºÍ¨³£ÊÇ¾¼ÃÌõ¼þ½ÏºÃµÄÓÐ·¿Ò»×å£¬ÎÞÂÛÊÇ³ÇÊÐ×¡Õ¬»¹ÊÇÅ©´å×Ô½¨·¿¶¼ÓµÓÐ½ÏÎª¿ªÀ«µÄ¿ÍÌü»ò¼ÒÓ°¿Õ¼ä£¬Òò´Ë¿ÉÒÔ½èÖú¿íÔ£µÄ¹Û¿´¾àÀë£¬´òÔì¸ü¸ßÆ·ÖÊµÄÓ°ÒôÌåÑé¡£
ÍòÔª¼¶°Ù…¼µçÊÓ/Í¶Ó°Ë¸ü¾ßÓÅÊÆ£¿
ÔÚÕ¹¿ª¸÷ÖÖ½Ç¶ÈµÄ¶Ô±ÈÇ°ÎÒÃÇÊ×ÏÈÒ²ÒªÁË½âµ½£¬ÍòÔª¼¶¶Ô°Ù…¼µçÊÓÓëÍ¶Ó°¶øÑÔÉÐÇÒ²»ÊÇÕæÕýµÄ¸ß¶Ë¼ÛÎ»¶Î£¬Òò´ËÕâÒ»²ã´ÎµÄ²úÆ·²»¾ß±¸Ò»Ð©¸÷×ÔÁìÓòµÄÕæ¸ß¶ËÌØÐÔ£¬ÀýÈçµçÊÓµÄMini LED±³¹â»òOLEDÃæ°å£¬Í¶Ó°·½ÃæÔòÆÕ±é±íÏÖÎª·Ö±æÂÊ²»¼°ÔÉú4KË®Æ½¡£
ÔÚÕâÑùµÄÏÞÖÆÏÂ£¬µçÊÓÓëÍ¶Ó°µÄ¶Ô±ÈÖÐÎÞÒÉÇ°ÕßÊÇÓÅÊÆ·½¡£ÀýÈçÔÚÎÒÃÇ³£Ìáµ½µÄÁÁ¶È·½Ãæ£¬ÍòÔª¼¶Í¶Ó°½èÖú¸üºÃµÄµÆÔ´ÅäÖÃÓëÄ»²¼ÔöÒæ£¬ÔÚ»Ãæ±íÏÖÁ¦·½ÃæÒÑ¾ÄÜÃÖ²¹²»ÉÙÇ§Ôª¼¶Í¶Ó°ÔÚÕâ·½ÃæµÄ¶Ì°å£¬µ«ÔÚÊµ¼ÊÁÁ¶È·½ÃæÒÀÈ»²»¼°Ä¿Ç°ÒÑ¾ÆÕ¼°ÁË¶à·ÖÇø±³¹âµÄÍòÔª¼¶°Ù…¼µçÊÓ¡£µÍÁÁ¶È´øÀ´µÄÓ°Ïì£¬ÒÀ¾ÉÊÇ¶ÔÊ¹ÓÃ»·¾³²úÉú¸üÑÏ¸ñµÄÒªÇó£¬ÐèÒªÁ¼ºÃµÄÊÒÄÚÕÚ¹âÐ§¹û¡£
»ÖÊ·½Ãæ£¬ËäÈ»Ä¿Ç°µÄÍ¶Ó°ÔÚÐû´«Ê±ÆÕ±é²ÉÓÃ¸ü¸ßµÄÉ«²Ê±ê×¼£¬ÈçBT.2020£¬µ«Í¬ÑùÊÇ»ùÓÚ¹âÔ´µÄÀíÂÛÐÔÄÜ£¬Êµ¼Ê±íÏÖÓëÍ¶Ó°µÄÁÁ¶ÈÊôÐÔÏàÍ¬£¬ÐèÒªÍ¶Éäµ½ÎïÌå±íÃæÉÏ£¬ÔÙ·´Éä½øÈëÈËÑÛ£¬ÕâÒ»¹ý³ÌÖÐµÄÁÁ¶È¡¢É«²Ê¾ù»áÓÐÒ»¶¨ËðÊ§¡£´ËÍâÔÚ·Ö±æÂÊÉÏÒ²»áÓöµ½Ç°ÎÄËùËµµÄÎÊÌâ£¬ÍòÔª¼¶Í¶Ó°ÔÝÊ±»¹Î´´¥¼°¸ü¸ß¶ËµÄ³ÉÏñ¼¼Êõ£¬Òò´ËÆÕ±é²»¾ß±¸ÔÉú4K·Ö±æÂÊ£¬¶ø¶ÔµçÊÓÀ´Ëµ£¬4K·Ö±æÂÊ»ù±¾ÔÚ¸÷¼ÛÎ»¶Î³ÉÎª±êÅä£¬¶ÔÏÔÊ¾ÐÔÄÜµÄ¡°¾í·¨¡±ÔçÒÑ½øÒ»²½ÑÓÉìÖÁ¸ßË¢ÐÂÂÊ¡¢¸ßÉ«Óò¡¢¸ßÁÁ¶È¡¢µçÓ°¼¶É«×¼µÈ·½Ãæ£¬
´ËÍâ»¹ÓÐ±È½ÏÉÙÌá¼°µÄÒôÖÊ·½Ãæ¡£¶ÔÍòÔª¼¶°Ù…¼µçÊÓ¶øÑÔ£¬ÓÉÓÚÔ¤Ëã³É±¾ÒÔ¼°µçÊÓ±¾ÉíÌá¼°µÄÔö¼Ó£¬ÆäÄÚ²¿ÒÑ¾ÄÜ¹»Åä±¸½Ï¸ß¹æ¸ñµÄÒôÏìÓ²¼þ£¬°üÀ¨¶àµ¥Ôª¡¢´ó¹¦ÂÊ¡¢´óÒôÇ»¡¢¶ÀÁ¢µÍÒôÅÚµÈ·½Ãæ¡£À´µ½ÕâÒ»¼ÛÎ»µÄµçÊÓÒ²ÆÕ±é¼ÓÈë¶Ô¶àÉùµÀÁ¢ÌåÉùÄËÖÁÈ«¾°ÉùµÄÊÊÅäÖ§³Ö£¬Ïà±ÈÖ®ÏÂ£¬Í¶Ó°ÔÚÇ§Ôª¼¶µÄÒôÆµÓÅÊÆÀ´µ½ÍòÔª¼¶²¢Ã»ÓÐÑÓÐø£¬ÊÜÏÞÓÚ×ÔÉíÌå»ý£¬¿ÉÄÜÏà±ÈµçÊÓ¸üÐèÒªÍâ½ÓÒôÏìµÈÉè±¸£¬²ÅÄÜÖ§³ÖÓÃ»§µÄ¸ßÆ·ÖÊÓ°ÒôÐèÇó¡£
Ð¡½á
¶ÔÓÚÍòÔª¼¶°Ù…¼¾ÞÄ»£¬Ö÷ÒªÊÇµçÊÓÓëÍ¶Ó°µÄ¶Ô±È£¬ÎÒÃÇÕâ´Î¼òµ¥ÁÄÁËÁÄ×Ô¼ºµÄÏë·¨£¬Ò²×÷ÎªÅ××©ÒýÓñ£¬ÏëÒªÁË½â¸ü¶àÏû·ÑÕßµÄÒâ¼û¡£Í¬Ê±ÎÒÃÇÒ²²»½öÏÞÓÚÖ½ÉÏÌ¸±ø£¬Ò»´ÎÍòÔª¼¶°Ù…¼ÖÇÄÜµçÊÓÓëÍ¶Ó°µÄÊµ²â¶Ô±ÈÕýÔÚ¹æ»®Ö®ÖÐ£¬¶ÁÕßÃÇ¿ÉÒÔ³ÖÐø¹Ø×¢¡£
ÒÔ±ÊÕßµÄ¹Ûµã£¬Í¶Ó°ÔÚÕâ¼¸ÄêÀ´Ó²ÊµÁ¦µÄ½ø²½ÆäÊµÃ»ÄÜ¸úÉÏµçÊÓµÄ½Å²½£¬µ±Ç°ÎÒÃÇ¸ü¶à¿´µ½µÄÊÇ¹âÔ´¼¼ÊõµÄ½ø²½£¬ÒÔ¼°ÖÇÄÜÍ¶Ó°ÏµÍ³¡¢×Ô¶¯¶Ô½¹ºÍÐ£ÕýµÈÈí¼þÌåÑé·½ÃæµÄÌáÉý¡£ÔÚ¸ß¶Ë¼¼Êõ·½Ãæ£¬Ó°Ôº¼¶µÄ³ÉÏñ¼¼Êõ»¹Ã»ÄÜÒÔ¸üÊÊºÏ¶àÊýÈËµÄ·½Ê½ÊµÏÖÏòÏÂÆÕ¼°£¬ÕæÕýµÄ¼ÒÓ°¼¶Í¶Ó°²úÆ·¼Û¸ñÊ®·Ö¸ß°º£¬ÇÒÎ¬³Ö×Å±È½ÏÀÏÅÉµÄ½á¹¹¡¢Íâ¹ÛÓë¹¦ÄÜ£¬½ö×÷ÎªÏÔÊ¾Éè±¸·þÎñ¡£ÎÒÃÇ±È½ÏÆÚ´ý¿´µ½ÕâÖÖÇé¿öÄÜÔÚÎ´À´¼¸ÄêÓÐËù¸Ä¹Û£¬ÔÚÄÇÊ±£¬µçÊÓÓëÍ¶Ó°¼äµÄ¶Ô¾öÒ²½«¸üÓÐÐüÄî¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â