重新定义室内空调送风模式 长虹发布双翼风系列空调

【天极网家电频道】伴随着消费理念的更新以及对健康意识的增强，制冷、送热等功能已然不再是消费者关注空调的首要因素，用户对空调产品的附加值要求更多。相关统计数据显示，送风舒适在家用空调主要功能重要性排名中位列第二，舒适性成为了人们选购空调产品时的重要考量。近日，2023中国家电及消费电子博览会在上海成功举行，长虹空调在展会期间首发“双翼风”系列新品，重新定义室内空调送风模式。

众所周知，送风模式是决定空调舒适度的重要指标，然而传统空调的送风模式存在很大的弊端，例如强劲凉爽往往伴随的是超大风量，想要风不直吹，又得降低对于凉爽舒适的标准。为此长虹空调搭载了左右分区送风技术，它的送风摆叶一分为二，两个摆叶可以异步送风，在全方位覆盖室内空间的同时，也能为用户带来更为舒适的体验。

除了空调的送风量，空调的安装位置与送风舒适度也有很大的关系。当空调直接安装在床头中间时，传统空调直吹人头顶，很容易造成头疼感冒，但是双翼风空调可以做到风口只开一边，即能实现一边有风，一边无风。单口出风不仅能保障全屋有凉感，也能防止空调直吹带来不舒适的体验。而当空调安装在床头侧面时，传统空调仍然会存在直吹到人的问题，但双翼风可以做到靠近床头的一边往上吹，做到无风感，另一边则可以任意摆动实现吹屋不吹人，满足挡风不挡凉的需求。不仅如此，当空调安装在床尾侧方时，双翼风还可将距离床尾近的位置微风向上吹，实现吹屋不吹人;而当空调安装在床侧时，双翼风则能做到吹风不吹头，凉爽更舒适。

除了以上四大场景化送风模式外，双翼风还拥有多模态立体送风和3季健康风两大送风黑科技。制冷时实现由上而下淋浴式的天幕风，制热时实现由下而上地毯风，多模态送风实现吹风不吹人。夏季制冷3季健康风智能调节技术，可根据室内温差变化，自动调节风量、风速，实现“夏风凉凉”、“秋风习习”、“春风柔柔”三种舒适送风模式。

价格方面，目前这款长虹空调双翼风系列上市首发价2599元起，感兴趣的朋友不妨关注一下。