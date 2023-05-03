客厅化身电影院 康佳智慧场景屏98C2助力沉浸式大屏影音体验

【天极网家电频道】消费升级背景下，消费者选择电视的尺寸越来越大，他们普遍认为，画质再好的小尺寸电视，观影时的震撼和冲击感也远远比不上超大尺寸电视，电视大屏化已经成为当下彩电市场发展的必然趋势。

在一众超大尺寸电视的博弈中，98英寸被誉为“黄金尺寸”。一方面，它没有百英寸以上电视所存在的屏幕、空间摆放、运输等成本问题;另一方面，它既能满足4K超高分辨率的播放需求，也能满足智慧互联、电视应用等场景下信息呈现和内容观看的画面合理分配需求。

据数据统计，2022年98英寸彩电销售占比大幅提升，同比增速超过300%，98英寸段彩电将成为消费市场的爆点。紧跟彩电市场发展趋势，前段时间康佳发布智慧场景屏98C2电视，带动了一波康佳大屏电视消费热，为用户带来沉浸式的大屏影音体验。

更大的屏体就意味着需要更多像素点来保证分辨率，超大屏电视需要克服画面效果不好、色彩不鲜艳、细节不到位等显示问题。在画质体验上，康佳98C2为此搭载了Dolby Vision杜比视界，它大大提升了亮度、色彩度以及对比度，能够轻松呈现出震撼逼真的画面，带来媲美IMAX级巨幕影院的视觉体验。音质体验方面，康佳98C2搭载Dolby Atmos杜比全景声和JBL Pro音箱，既还原了声音的真实性，又保证了声音的立体、环绕性，视听效果绝佳。

此外，在观影舒适度上，康佳98C2屏幕表面附有纳米蛾眼仿生涂层，可以高效吸收环境光，降低电视屏幕的镜面反射效果，使画面亮度和敏感度提高，让眼睛吸收更少的光，观看更清晰、更舒适。

性能配置上，康佳98C2搭载4GB+64GB运存内存，使CPU性能提升63%，保证高效率运行，系统流畅不卡顿，卡机应用无需等待。同时，康佳98C2实现了从屏体到传输到解码再到MEMC的“四路120Hz高刷”，能够为用户呈现流畅顺滑的画面。不仅如此，康佳98C2还是同档价位唯一实现AI音画质的产品，可以自动识别电视五大播放场景，让用户能够随时享受最优观影体验。

而在系统操作方面，康佳98C2搭载了独家专利免唤醒语音技术，无论是看影视节目，还是看电视直播，都无需唤醒，全程显示超级便捷，遥控器更配备四键直达功能，拥有直播按键、影视按键、呼吧按键、喜爱按键，让用户的操控更加随心。内置的ME柚OS系统拥有全新操控方式，遥控器搭配高精陀螺仪，轻晃一下顷刻化身智能飞鼠，光标随心应手指哪打哪，实现精准操控。

价格方面，目前这款康佳智慧场景屏98C2电视“五一”促销价12999元，感兴趣的朋友不妨关注一下。