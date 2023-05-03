智能门锁还不会选？认准以下三点！

【天极网家电频道】作为智能家居硬件产品的第一入口，智能门锁凭借开锁方便、使用安全、能够解决用户“忘带钥匙”痛点等优势，逐渐得到市场与消费者的认可，安装智能门锁也成为越来越多家庭构筑安防保障的首要选择。

从整体上看，据《中国智能门锁线上零售市场月度追踪》报告显示，2022 年中国智能门锁市场全渠道销量为 1760万套，同比2021年增长3.8%。尽管中国智能门锁市场增速有所放缓，但这仍旧刷新了历史最高规模。从单月度表现上看，2023年第一季度中国智能门锁线上市场销量为70.7万套，同比增长1.2%;销额为7.4亿元，同比下降17.9%。市场销量增长，销额下降，这在一定程度上也意味着中国智能门锁市场正在进入到普及阶段。

数据来源：中国智能门锁线上零售市场月度追踪

其中，价格分化是智能门锁普及过程中的明显特征。目前市面上智能门锁的价格，少则仅需几百，贵则需要几千。面对较大的价格差异，消费者对智能门锁的选择变得困难，太便宜的担心安全性能“有水分”，太贵的又害怕被“割韭菜”。智能门锁，我们又该如何选择？

安全性

一般来说，我们可以从智能门锁的安全性能、使用便利程度以及适用生态等方面来进行考量。首先智能门锁的安全性能要过关，具体我们可以关注门锁的锁体、锁芯以及识别开锁方式。在锁体的选择上，电子锁体的安全性一般优于机械锁体，因为电子锁体比机械锁体更能防止不法分子的撬锁、暴拆等行为。而在锁芯的类型上，C级锁芯是目前行业安全级别最高的锁芯，我们在选择智能门锁时需要注意产品在锁芯方面的信息。

识别开锁方式对于智能门锁来说则是双刃剑般的存在，指纹或是人脸识别的加入让忘带钥匙进不了家门的尴尬不再上演，但是如果识别缺乏足够的安全保障，门锁被破解的可能性也会大大增加。例如，一些仍然采用光学指纹识别的智能门锁容易被硅胶模拟指纹破解，而一些拥有人脸识别功能的智能门锁由于缺乏精密的3D人脸采集技术，一张照片或许就能轻易使门锁打开。

易用性

其次，智能门锁的使用要足够便利，这不仅需要智能门锁拥有更多样的识别开锁方式，而且识别开锁的成功率也要有所保证。因此，有指纹识别功能的智能门锁，我们可以关注它对老人或是儿童指纹的识别情况，而有人脸识别功能的智能门锁，我们则需要注意它在识别时是否具备抗环境光干扰的能力。

不仅如此，智能门锁的易用性也事关用户开关门的动作层面。目前市面上的智能门锁可以大致分为全自动智能门锁和半自动智能门锁两种。半自动智能门锁多为在传统机械锁形态上进行改良的执手智能锁，它一般需要先后进行两个或是三个步骤才能开锁，譬如用户在进行指纹或是其他方式的身份识别后，需要手动下压门把手才能进行解锁，而关门后的上锁也需要进行上提门把手的操作。

而全自动智能门锁则全程采用电机驱动，用户在使用指纹、磁卡、密码等方式进行开门认证后，锁舌能够自动缩回解锁，用户只需要轻轻推拉就能进门，不需要进行旋转门把手之类的多余操作，关门的时候也只要将门合上，锁舌就会自动弹出上锁，非常地方便。

半自动智能门锁与全自动智能门锁相比，无疑是全自动智能门锁在使用便捷性上占优。当进门遇到双手提有重物的情况时，全自动智能门锁在指纹解锁后就可以直推进门，用户无需腾出手去旋转门把手开门，更便捷也更为人性化。

智能化

最后我们可以关注智能门锁所适用的生态，这一方面主要针对有意构建全屋智能的用户而言。倘若我们家中购置的家电大多来自同一品牌，我们能够通过智能网关、WiFi、手机APP将智能门锁与家中的电器进行联动，实现更多方面的场景应用。

譬如，当门锁解锁成功时，灯光、窗帘、空调等家电器具将同步开启;而当我们离家后，门锁能够联动摄像头一键布防，智能监控家中情况，让我们的居家生活更加安全。