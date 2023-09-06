想要入手一台投影仪？这几点你需要提前搞清楚

【天极网家电频道】作为一种新型的家庭影音娱乐设备，投影仪凭借着大屏显示、多场景使用以及轻便，易于携带等优势受到了越来越多年轻消费群体的喜爱，下班窝在家用投影仪来看看电影、追追剧已经成为了他们日常生活消遣放松的一种方式。

而面对目前市面上不同技术不同品牌的各类投影产品，大家在选择的时候不免会犯难，本篇文章我就来和大家聊聊在选择投影仪时需要关注的几个重要的点，希望对于准备买投影仪的朋友们有一个很好的参考。

首先，你是否真的需要一台投影仪

其实投影并非适合所有人，有一部分人出于“尝鲜”“跟风”心理作祟盲目去入手投影仪，而并没有考虑投影仪是否真的适合自己去使用，当你准备要买一台投影仪时，你需要明确投影仪的一些缺点。

由于投影仪是将光线照射到图像的显示元件上，然后再通过镜头进行投射成像，所以投影仪很容易受到环境光的影响，即使一些亮度很高的投影产品，也很难实现在白天亮光环境下正常观看。同时，在画质上，现在的投影仪仍然没有办法跟电视相提并论，很大程度之上，投影仪无论是在画面的清晰度还是色彩表现上来看都稍显逊色。

目前市面上一台入门机型投影仪的价格在千元档位，而如果你追求更好的视听体验，高端投影的价格就来到了几千元上下，另外，投影仪的使用可能还需要增加购买幕布的额外支出，综合来看，投影仪的使用成本其实也并不算低。

这里，并不是说投影仪不好，如果你对于画质有着一定追求，那在观影设备的选择上，个人更加建议你去选电视而非投影仪，而如果你追求大屏幕的沉浸感，那投影仪绝对是你的不二之选，并且投影仪使用便捷，易于携带，非常适合现在的租房人群去使用。

不同显示技术的投影仪如何选？

市面上投影机主要有LCD、DIP和3LCD这三种显示技术，3LCD显示技术更多的是用于商用机型，目前市面上家用投影还是以为LCD和DIP这两种显示技术为主。

LCD显示其实就是我们所说的液晶显示技术，其显示原理主要是通过液晶分子的光电效应改变液晶单元的透光率或者反射率来实现画面显示，而DIP则是通过DMD显示芯片进行数字处理，光线经过色轮后抵达芯片上，最后经过投影镜头投影成像，由于成像原理不同，LCD和DIP投影仪的显示效果也存在一定的差异。

目前市面上千元档位的入门产品绝大多数采用的都是LCD显示技术，相对于DLP投影仪来说，LCD投影的优势在于性价比，但是缺点在于它的色彩没有DLP鲜艳，并且光线损耗也比DIP投影要大，而DLP显示技术也主要应用在中高端产品之上，但DLP投影也并非没有缺点，由于光源利用率低，同样的亮度下，DLP投影需要功率更高的光源来支持，并且彩虹眼的问题一直也是DLP投影仪不可避免的。另外，LCD投影仪还有开放光机和密封式光机之分，二者区别在于，密封式光机不易进灰，使用寿命更长，成本也更高一些。

对于LCD和DLP投影的选择之上，那主要还是看个人需求来选，单片式LCD投影仪是目前家用智能投影入门首选产品，对于预算不高的首次用户来说，价格不高的LCD投影可以考虑考虑，基本上可以满足观影需求。那如果你的预算高一些的话，那个人还是推荐选择DLP投影机吧，毕竟色彩会更好一些。

关注投影仪的两大核心部件――光源和显示芯片

光源和芯片是投影仪显示部分最主要的两大部件，光源决定了投影画面的亮度、色彩以及投影仪的使用寿命，可以说光源在一定程度上决定着投影仪优质与否的关键因素。

投影仪常见光源主要有三种，传统光源、LED光源以及激光光源，和LED和激光光源不同，灯泡光源主要是用在商用领域，它的优势在于亮度高，但是由于传统灯泡机大多数采用的是高压汞灯，存在发热严重的问题，使用寿命短。LED光源使用寿命长，体积小功耗低，并且色彩自然，被广泛应用在现在的投影产品中。激光光源在色彩表现、亮度以及寿命上都很出色，一般应用在高端产品上。

投影仪显示芯片尺寸的大小决定着其分辨率，一般来说，芯片尺寸越大，分辨率就越高，这里主要是针对DLP投影仪来说的。对于家用投影DMD芯片大小，0.23英寸、0.33英寸、0.47英寸是常见到的尺寸，现在主流的1080P的原生分辨率对应的是0.47DMD显示芯片，在选择时不仅需要了解产品分辨率，更要关注芯片的大小问题。

那了解完这些，相信选择出一款不错且适合自己的投影仪就不是一件难事了。