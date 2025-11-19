ÌìÂíTIC2025È«Çò´´ÐÂ´ó»á£º11ÏîÐÐÒµÊ×·¢ÓëÁìÏÈ¼¼ÊõÒýÁìÏÔÊ¾¼¼ÊõÐÂ¼ÍÔª
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿11ÔÂ18ÈÕ£¬ ÒÔ¡°´´¼û¡¤ÐÂ¾³¡±ÎªÖ÷ÌâµÄ2025ÌìÂíÎ¢µç×ÓÈ«Çò´´ÐÂ´ó»á(TIC 2025)ÔÚÎäººÂ¡ÖØ¾Ù°ì¡£´ó»á»ã¾ÛÕþ¸®Áìµ¼¡¢ÔºÊ¿×¨¼Ò¡¢²úÒµÁ´»ï°é¡¢Í¶×Ê»ú¹¹¡¢Ã½Ìå¼°ÐÐÒµÈËÊ¿ÓâÇ§Ãû£¬¹²Í¬Ì½Ë÷ÏÔÊ¾¼¼ÊõµÄÎ´À´Â·¾¶¡£TIC´ó»á²»½öÊÇÒ»³¡ÌìÂí´´ÐÂ¼¼Êõ³É¹ûµÄ¼¯ÖÐÕ¹Ê¾£¬¸üÊÇÒ»´Îº¸ÇÉúÌ¬ÐÍ¬¡¢±ê×¼ÒýÁìÓë¿É³ÖÐø·¢Õ¹ÀíÄîµÄÉî¶ÈÐûÑÔ¡£
ÏÖ³¡ÁÁÏà11ÏîÐÐÒµÊ×·¢ÓëÁìÏÈ´´ÐÂ¼¼Êõ£¬¶àÏî±ê×¼¼°ÈÏÖ¤·¢²¼£¬²¢Éî¶È´òÔìÁË¡°ÌìÂí¡Á»ï°é¡±´´ÐÂÕ¹Ê¾Çø£¬ÒÔ¼°¿ªÉèÁËÍ¶×ÊÕß¡¢Ã½ÌåÉî¶È½»Á÷»á¡£Í¬ÆÚ»¹¾Ù°ìÁËÎå´ó×¨Òµ¼¼Êõ·Ö»á³¡£¬È«·½Î»³ÊÏÖÁËÌìÂíÔÚÏÔÊ¾ÁìÓòµÄÁìÏÈÊµÁ¦Óë²úÒµµ£µ±£¬ÕÃÏÔÆä´ÓÈ«ÇòÁìÏÈÏÔÊ¾ÆóÒµÏò¡°ÒÔÆÁÎªºË¡¢¸³ÄÜÍòÎï¡±µÄÉúÌ¬¹¹½¨ÕßÓë´´ÐÂÒýÁìÕßµÄÕ½ÂÔÉýÎ¬¡£
ÎäººÊÐÎ¯³£Î¯¡¢¶«ºþ¸ßÐÂÇøµ³¹¤Î¯Êé¼ÇÉòÔÃÔÚÖÂ´ÇÖÐ½éÉÜ£¬¶«ºþ¸ßÐÂÇø(ÖÐ¹ú¹â¹È)¹âµç×ÓÐÅÏ¢²úÒµ¹æÄ£ÒÑÍ»ÆÆ6000ÒÚÔª£¬´ø¶¯Îä¶õ»Æ»Æ¹âµç×ÓÐÅÏ¢²úÒµÍ»ÆÆÍòÒÚ¹æÄ£¡£ÌìÂíÎ¢µç×Ó×Ô2008ÄêÂä»§¹â¹ÈÒÔÀ´£¬Îª¹â¹È½¨³ÉÈ«Çò×î´óÖÐÐ¡³ß´çÏÔÊ¾Ãæ°å»ùµØ×÷³öÖØÒª¹±Ï×¡£ÉòÔÃ±íÊ¾£¬¡°Ê®ÎåÎå¡±ÆÚ¼ä£¬¹â¹È½«¾Û½¹¹âÏÔÊ¾µÈºËÐÄÁìÓò£¬Ð¯ÊÖÍÆ½ø¼¼Êõ´´ÐÂ¡¢²úÒµ´´ÐÂ¡¢ÉúÌ¬´´ÐÂ£¬Ï£ÍûÓëÈ«¹ú¹âµç×ÓÐÅÏ¢ÁìÓòµÄÓÅÐãÆóÒµºÍ¿ÆÑÐ»ú¹¹½ôÃÜºÏ×÷£¬ÍÆ¶¯¿Æ¼¼´´ÐÂºÍ²úÒµ´´ÐÂÉî¶ÈÈÚºÏ·¢Õ¹£¬¹²Ó®ÖÐ¹ú¹âµçÐÂÎ´À´¡£
ÖÐ¹ú¿ÆÑ§ÔºÔºÊ¿¡¢ÀíÂÛÎïÀíÑÐ¾¿ËùÕ½ÂÔ·¢Õ¹Î¯Ô±»áÖ÷ÈÎÅ·ÑôÖÓ²ÓÔÚÖÂ´ÇÖÐÖ¸³ö£¬È«ÇòÏÔÊ¾²úÒµÕýÓÀ´Éî¿Ì±ä¸ï£¬ÒÔAIÎª´ú±íµÄÐÂ¼¼ÊõÕýÇý¶¯¡°AI+ÏÔÊ¾¡±³ÉÎª²úÒµÐÂÒýÇæ¡£ÏÔÊ¾¼¼Êõ²»ÔÙÊÇµ¥Ò»µÄÐÅÏ¢³ÊÏÖ£¬¸üÔÚÏò¡°ÄÜ¸ÐÖª¡¢»áË¼¿¼¡¢¿É½»»¥¡±µÄÖÇ»Û´°¿ÚÔ¾Ç¨£¬Õû¸ö²úÒµÒ²´ÓÓ²¼þÖÆÔì¼ÓËÙÏò³¡¾°ÉúÌ¬È«ÃæÉý¼¶¡£ËûÍ¬Ê±³ä·Ö¿Ï¶¨ÁËÌìÂíÔÚÎÒ¹úÐÂÐÍÏÔÊ¾²úÒµ·¢Õ¹ÖÐËùÆðµÄÒýÁì×÷ÓÃ£¬²¢ÆÚ´ýÌìÂí¼ÌÐøÍÆ¶¯¼¼Êõµü´ú£¬ÖúÁ¦ÖÐ¹úÏÔÊ¾²úÒµÂõÏò¸ü¸ßÖÊÁ¿µÄ·¢Õ¹¡£
ÖÐ¹ú¹âÑ§¹âµç×ÓÐÐÒµÐ»áÒº¾§·Ö»á³£Îñ¸±ÀíÊÂ³¤¼æÃØÊé³¤ÁºÐÂÇåÔÚÖÂ´ÇÖÐ±íÊ¾£¬ÖÐ¹úÏÔÊ¾²úÒµÒÑÊµÏÖ´Ó¸úÅÜ¡¢²¢ÅÜµ½ÁìÅÜµÄ¿çÔ½£¬ÁìÏÈµØÎ»Õý´Ó¡°¹æÄ£¾ºÕù¡±×ªÏò¡°¼ÛÖµ¾ºÕù¡±¡£ËûÇ¿µ÷£¬¼¼Êõ´´ÐÂÊÇ¸ù»ù£¬³¡¾°´´ÐÂÊÇÒýÇæ£¬Î´À´ÆÚ´ýÌìÂíÓë²úÒµÁ´»ï°éÐÍ¬·¢Õ¹£¬¹²Í¬¹¹½¨¿ª·Å¡¢°üÈÝ¡¢ÐÍ¬µÄ²úÒµÉúÌ¬£¬Ð¯ÊÖÆ×Ð´ÖÐ¹úÏÔÊ¾²úÒµ´´ÐÂÒýÁì¡¢¼ÛÖµ¹²Ó®µÄÐÂÆªÕÂ¡£
Èðµä»Ê¼Ò¿ÆÑ§Ôº&¹¤³ÌÔºÔºÊ¿¡¢ÖÐ¹ú¿ÆÑ§ÔºÔºÊ¿¡¢ÄÏ·½¿Æ¼¼´óÑ§½²Ï¯½ÌÊÚLars Samulson»ùÓÚÆäÍÅ¶ÓÔÚÄÉÃ×¿Æ¼¼ÁìÓòµÄÉîºñ»ýµí£¬¸ÅÊöÁËLEDsÔÚÇ÷ÓÚÐ¡ÐÍ»¯¡¢ÄÉÃ×»¯µÄ¹ý³ÌÖÐËùÃæÁÙµÄÖ÷ÒªÌôÕ½ºÍÖØÒª»úÓö£¬¶ÔIII×åµª»¯Îï·¢¹â¶þ¼«¹ÜµÄ×îÐÂÑÐ¾¿³É¹û½øÐÐÁËÖØµã½²½â£¬ÓÈÆäÊÇ»ùÓÚGaN/InGaN²ÄÁÏµÄÄÉÃ×¿Æ¼¼£¬ÎªÎ´À´ÏÔÊ¾¼¼ÊõµÄ´´ÐÂ·¢Õ¹Ìá¹©ÁË¹Ø¼ü×÷ÓÃ¡£
Åô³ÇÊµÑéÊÒÕý¸ß¼¶¹¤³ÌÊ¦¡¢öïÅôÁì¾üÈË²Å´÷½ðÈ¨ÔÚ¡¶´ÓAI¼ÆËãµ½³¬¼¶ÖÇÄÜ¡·±¨¸æÖÐ£¬ÏµÍ³ÊáÀíÁËAI´ÓAlexNetµ½ChatGPTµÈ¹Ø¼ü½ÚµãµÄ·¢Õ¹ÂöÂç£¬²¢Ö¸³ö´óÄ£ÐÍµÄÀ©Õ¹·¨ÔòÓë¸ßÐ§¼ÆËãÂ·¾¶ÕýÍÆ¶¯¼¼Êõ³ÖÐøÍ»ÆÆ¡£ËûÇ¿µ÷£¬ÖÇÄÜÌåAI¡¢³¬¼¶ÖÇÄÜµÈÇ°ÑØÇ÷ÊÆ½«ÒÀÍÐ¸üÇ¿´óµÄ¼ÆËãÏµÍ³ÊµÏÖ³¤ÆÚÈÎÎñ¹æ»®¡¢ÔËÐÐÊ±Ñ§Ï°Óë¶àÄ£Ì¬ÈÚºÏµÈ£¬Îª²úÒµÖÇÄÜ»¯ÑÝ½øÌá¹©ºËÐÄ¶¯Á¦¡£
ÒýÁìÊÓ½çÐÂÒýÇæ£ºÈÚAIÖ®Á¦£¬¹ÌÈ«ÇòÁìÏÈ
ÌìÂíÎ¢µç×Ó¶ÊÂ³¤³ÉÎª´øÀ´ÁË¡¶ÈÚAIÖ®Á¦£¬¹ÌÈ«ÇòÁìÏÈ¡·µÄ¾«²ÊÑÝ½²¡£Ëû±íÊ¾£¬³¡¾°ÎªÇý¡¢Áª´´Îª»ù¡¢ÑÐ»ùºãÐø¡¢Éî¸ûÆÆ¾ÖµÄ´´ÐÂÄÚºË£¬³É¾ÍÁËÌìÂí42ÄêµÄ¾«²Ê»ªÕÂ¡£µ±Ç°£¬AI¼¼ÊõÕýÔÚÉî¿ÌÖØËÜÏÔÊ¾²úÒµ¸ñ¾Ö¡£ÌìÂí½«ÒÔ¡°ÏÔÊ¾+AI¡±Îª´´ÐÂÂ·¾¶£¬³ÖÐøÍÆ¶¯ÔÚ¡°2+1+N¡±Õ½ÂÔÈüµÀÊµÏÖ³¡¾°Ô¾Ç¨ÓëÈ«Á´Éý¼¶£¬²¢ÔÚÑÐ·¢¡¢Éú²ú¡¢·þÎñµÈÈ«Á´Â·»·½ÚÊµÏÖÖÊµÄÉý¼¶¡£
³ÉÎªÇ¿µ÷£¬ÌìÂíÊ¼ÖÕ½«´´ÐÂ×÷ÎªºËÐÄ»ùÒò£¬²¢½«AIÉî¶ÈÈÚÈë²úÆ·ÓëÏÔÊ¾¼¼Êõ²¼¾Ö¡£ÔÚÖÇÄÜÊÖ»úÁìÓò£¬Í¨¹ýAI¹â¸ÐÓëÊý¾ÝÄ£ÐÍÊµÏÖ¾«×¼»¤ÑÛ;ÔÚÖÇÄÜ×ù²Õ£¬¶àÄ£Ì¬½»»¥´òÔì³Á½þÊ½ÌåÑé;ÔÚITÏÔÊ¾¡¢ÔË¶¯½¡¿µ¡¢ÖÇÄÜ¼Ò¾Ó¡¢ÖÇ»ÛÒ½ÁÆµÈÁìÓò£¬ÌìÂíÒ²ÕýÒÔAIÖØÐÂ¶¨ÒåÏÔÊ¾µÄ´æÔÚÐÎÌ¬Óë¹¦ÄÜ±ß½ç£¬ÍÆ¶¯ÏÔÊ¾¼¼Êõ´Ó¡°Ó²¼þ¾«×¼¡±ÂõÏò¡°³¡¾°ÖÇÄÜ¡±¡£
ÃæÏòÎ´À´£¬³ÉÎª±íÊ¾£¬¼¼ÊõµÄ¼ÛÖµ²»Ö¹ÓÚÍ»ÆÆ£¬¸üÔÚÓÚÈÃÃ¿Ò»´Î´´ÐÂ¶¼Ìù½ü³¡¾°¡¢·þÎñÓÚÈË¡£Î´À´£¬ÌìÂí½«¼ÌÐøÉî¸ûÏÔÊ¾£¬ÒÔ¡°¸ÒÏë¸ÒÊÔ¡¢¿ª·ÅÐÍ¬¡±µÄµ×É«£¬Á¬½Ó¸ü¶àÏëÏó£¬½âËø¸ü¶à³¡¾°£¬Óë²úÒµÁ´»ï°é¹²½¨AIÏÔÊ¾ÐÂÉúÌ¬£¬ÍÆ¶¯ÖÐ¹úÖÆÔìÒµÏòÊý×Ö»¯¡¢ÖÇÄÜ»¯×ªÐÍÉý¼¶£¬³ÖÐø×öºÃÃ¿Ò»¿éÆÁ£¬µãÁÁÊÀ½çÖ®ÃÀ!
È«ÓòÏÔÊ¾ÐÂÎ´À´£º11´ó´´ÐÂ¼¼ÊõÒýÁìÌåÑé¸ïÃü
ÌìÂíÎ¢µç×ÓÑÐ·¢ÖÐÐÄ×Ü¾Àí¡¢Micro-LEDÑÐ¾¿ÔºÔº³¤ÇØ·æÔÚ¡¶ÓÐÐÎÎÞ½ç£¬´´¼ûÐÂ¾³¡ª¡ªÂõÏòÈ«ÓòÏÔÊ¾ÐÂÊ±´ú¡·µÄ¼¼Êõ¹æ»®·ÖÏíÖÐÖ¸³ö£¬ÌìÂíÒÔ"Ë«ÂÖÇý¶¯¡¢¶àÎ¬ÍØÕ¹"ÎªºËÐÄ¼¼ÊõÕ½ÂÔ£¬Í¨¹ý"³¡¾°Ó¦ÓÃ´´ÐÂ"¶´²ìÓÃ»§ÐèÇó£¬Çý¶¯ÐÂ¼¼ÊõÂäµØ£¬ÒÀÍÐ"¼¼ÊõÆ½Ì¨´´ÐÂ"ÒÔµ×²ã¼¼ÊõÍ»ÆÆÖ§³Å³¡¾°ÊµÏÖ¡£Ëæ×ÅAIÓëÏÔÊ¾¼¼ÊõÉî¶ÈÈÚºÏ£¬½«´ßÉú¸ü¶àÎ¬¶ÈµÄµß¸²ÐÔ´´ÐÂÓëÉúÌ¬ÍØÕ¹¡£
ÇØ·æ½éÉÜ£¬ÌìÂí»ùÓÚÂÌÉ«¡¢½¡¿µ¡¢±ãÐ¯¡¢ÃÀºÃ¡¢ÖÇÄÜÎå´ó´´ÐÂ»ùÊ¯£¬¹¹½¨SFT¡¢SFO¡¢SFM¡¢SFXËÄ´óÏÔÊ¾¼¼ÊõÆ½Ì¨£¬È«Ãæ¸²¸Ç¾Ó¼Ò¡¢°ì¹«¡¢½»Í¨ÓëÖÇÄÜ½»»¥µÈÈ«³¡¾°ÐèÇó¡£ËûÇ¿µ÷£¬AIÎªÏÔÊ¾¼¼Êõ×°ÉÏÁËÐÂÒýÇæ£¬ÍÆ¶¯ÆÁÄ»´ÓÐÅÏ¢ÏÔÊ¾ÖÕ¶ËÏòÖÇÄÜ½»»¥ÖÐÐÄÑÝ½ø¡£Î´À´£¬ÌìÂí½«³ÖÐø¼Ó´óÑÐ·¢Í¶Èë£¬Ç¿»¯²úÒµÁ´ÐÍ¬£¬ÒÔAIÇý¶¯ÊµÏÖ´Ó¼¼ÊõÁìÏÈµ½¼ÛÖµ¹²´´µÄ²úÒµÉýÎ¬¡£
Ëæºó£¬ÌìÂí¸÷¼¼Êõ°æ¿é¸ºÔðÈËÁªºÏ·¢²¼ÁË11´ó¼¼Êõ´´ÐÂ³É¹û£¬Õ¹ÏÖ³öÌìÂíÔÚÈ«³¡¾°ÏÔÊ¾½â¾ö·½°¸ÉÏµÄÁìÏÈ²¼¾Ö¡£
1¡¢´´¼ûÌì¹¤¡ª¡ªOLEDÏÔÊ¾ÐÂÆªÕÂ
9ÔÂ19ÈÕ£¬ÌìÂíÌì¹¤ÆÁÐ¯³¬¼¶»¤ÑÛ¡¢¼«ÖÂÍ¨Í¸¡¢³©¿ì¸ßË¢Ê×¶ÈÁÁÏà¡£´Ë´Î´ó»á£¬Ìì¹¤ÆÁÔÚ¼¯³É¡¢ÃÀÑ§¡¢Õé²ÊÎ¬¶È³ÊÏÖºËÐÄÍ»ÆÆ¡£
ÆäÖÐ£¬"È«Óò¸Ð¹â¡¾Ìì¹¤¡¿ÆÁ"È«ÇòÊ×´Î½«Ö¸ÎÆÊ¶±ð¡¢»·¾³¹â¸ÐÖªÓëÊÙÃü¼à¿ØÈý´ó¹¦ÄÜ¼¯³ÉÓÚµ¥Ò»ÆÁÄ»(HOI¼¼Êõ)£¬ÊµÏÖÎÞ¸ÐÖÇÄÜ½»»¥;´«¸ÐÆ÷ºñ¶È½µµÍ99%£¬¹âÐÅºÅ²É¼¯ÄÜÁ¦ÌáÉý40±¶£¬Ö§³ÖÈ«ÆÁÖ¸ÎÆÊ¶±ðÓë¶àÖ¸Ê¶±ð£¬°²È«ÐÔÌáÉýÖÁ125ÍòÒÚ±¶£¬»·¾³¹â¼à²â¾«¶ÈÌáÉý30%£¬¼«´óÌáÉýÁËÖÇÄÜÊÖ»úµÄ¸Ð¹ÙÌåÑéÓë¿É¿¿ÐÔ¡£
"³¬ÄÜÕ±ß¡¾Ìì¹¤¡¿ÆÁ"Í¨¹ýLTPO 3.0 ProÇý¶¯µçÂ·´´ÐÂ£¬½«Èý×éµçÂ·ÕûºÏÎªÁ½×é£¬ÊµÏÖ×óÓÒ±ß¿ò¿í¶È½µµÍ20%¡¢R½Ç³ß´çÓÅ»¯30%£¬Çý¶¯¹¦ºÄ½µµÍ13%£¬ÎªÈ«ÃæÆÁÊÖ»ú´øÀ´³Á½þÊÓ¾õÓë³Ö¾ÃÐøº½¡£
"Õé²Ê½¡¿µ¡¾Ìì¹¤¡¿ÆÁ"²ÉÓÃ×ÔÖ÷´´ÐÂµÄNFBÐÂÓ«¹âÀ¶ÓëPSFÃô»¯Ó«¹âÂÌÆ÷¼þ£¬À¶¹âÐ§ÂÊÌáÉý10%¡¢ÂÌ¹âÐ§ÂÊÌáÉý20%£¬ÕûÌå¹¦ºÄÏÂ½µ12%£¬ÊµÏÖ96% BT.2020¹ãÉ«Óò¸²¸Ç£¬ÎªÓÃ»§Ìá¹©É«²ÊÕæÊµÇÒ½¡¿µ»·±£µÄÏÔÊ¾ÌåÑé¡£
2¡¢´´¼ûÌìÐù¡ª¡ªÖØËÜ×ù²ÕÊÓ¾õ±ß½ç
ÌìÂíÒÔ"ÌìÐù"ÏµÁÐ£¬Í¨¹ýÐÎÌ¬¡¢¹¤ÒÕ¡¢½»»¥µÈÈ«Ãæ´´ÐÂ£¬¹¹½¨Î´À´¸ÐÖÇÄÜ×ù²ÕÌåÑé¡£
"È«¾°³Á½þ¡¾ÌìÐù¡¿ÆÁ" 49.6Ó¢´ç£¬1.25Ã×³¬¹ãÇúÃæ£¬¼¯³ÉÒÇ±í¡¢ÖÐ¿Ø¡¢¸±¼Ý¼°ºóÊÓ¾µÒ»Ìå»¯Éè¼Æ£¬´îÔØACRUSÏñËØ¼¶µ÷¹âÓë·Àµ¹Ó°¼¼Êõ£¬´òÔì¹á´©×óÓÒAÖùµÄ»·ÈÆ³Á½þÌåÑé¡£ACRUS¹¹½¨³¬21Íòµ÷¹âµ¥Ôª£¬ÊµÏÖ100,000:1¶Ô±È¶È£¬µ²·ç·´¹âÁÁ¶È<0.55%£¬¾ß±¸¿ª¹ØÆÁÒ»ÌåºÚ£¬ÇúÃæreal P2PÉè¼ÆÈÚºÏ×ù²Õ£¬½áºÏ¶¯Ì¬CMSÓëÈ«¾°Ó°ÏñÏµÍ³£¬ÊµÏÖÈ«¹¤¿ö°²È«ÊØ»¤ÓëÈ«×ù²ÕÃÀÑ§Éý¼¶¡£
"IRIS HUD¹âÓ°È«¾°ÊÓ´°¡¾ÌìÐù¡¿ÆÁ"£¬½«ÐÐ³µÐÅÏ¢ÇåÎúÍ¶ÉäÓÚµ²·ç²£Á§£¬ÊµÏÖÊÓÏßÁã×ªÒÆµÄ°²È«¼ÝÊ»£¬´îÔØIRIS HUD¸ßÁÁPGU¼¼Êõ£¬¾ß±¸12,000 nits³¬¸ßÁÁ¶È£¬´©Í¸ÂÊÍ»ÆÆ7%£¬ÏµÍ³¹¦ºÄ½µµÍ40%£¬»úÉíºñ¶È½ö14.5mm£¬2*2·ÖÇøÁÁ¶È¾ùÒ»ÐÔ³¬Ô½95%£¬ÍêÃÀÍ¨¹ý³µ¹æ¼¶¿É¿¿ÐÔÑéÖ¤£¬³¹µ×¹¥¿ËÁË¡°ÁÁ¶È-¹¦ºÄ-ÎÂÉý¡±µÄËÀÍöÈý½Ç£¬Îª¿Í»§´øÀ´°²È«»¤º½Óë³Á½þÊÓ½çµÄ¼ÝÊ»ÌåÑé¡£
"Á÷ÔÆÇúÃæÖÐ¿Ø¡¾ÌìÐù¡¿ÆÁ"ÒÔ13Ó¢´çLÐÎÇúÃæÉè¼ÆÌùºÏÖÐ¿Ø½á¹¹£¬138¡ã»Æ½ðÕÛ½ÇÓëR40mm¼«ÖÂÍäÕÛ°ë¾¶£¬´îÅä1.9mm³¬±¡»úÉíÓë3.0mm¼«ÕÏÂ±ß¿ò£¬´¥¿ØÐÅºÅÁ¿ÌáÉý½üÒ»±¶£¬¼æ¹ËÃÀÑ§Éè¼ÆÓë¾«×¼´¥¿Ø¡£
"Áé¶¯¾íÇú¡¾ÌìÐù¡¿ÆÁ"ÊµÏÖ17Ó¢´çÆÁÄ»µÄµç¶¯ÉìËõ£¬¿ÉÔÚ14.9Ó¢´ç¿ØÖÆÆÁÓë17Ó¢´çÓ°Ä»¼ä6ÃëÇÐ»»£¬ÏÔÊ¾Ãæ»ýÍØÕ¹3±¶£¬»¬¾í°ë¾¶7.5mm£¬ÊÙÃü³¬Ê®Íò´Î£¬Æ½Õû¶ÈÐ¡ÓÚ1ºÁÃ×£¬ÎªºóÅÅ¿Õ¼äÌá¹©Áé»îµÄ¶à³¡¾°ÓéÀÖ½â¾ö·½°¸¡£
"È«ÓòÍ¨´¿µçÉ¨ÖÇÄÜÆ½°åÌìÏß"²ÉÓÃ1024ÕóÔª´ó¿Ú¾¶ÌìÏßÉè¼Æ£¬¾ß±¸¸ßÔöÒæ¡¢¿ìÉ¨Ãè¡¢ÂÌÉ«µÍ¹¦ºÄµÈºËÐÄÓÅÊÆ£¬ÒÀÍÐPAMETRIA¼¼Êõ£¬Ö§³ÖKaÆµ¶ÎºÁÃ×²¨¿í´øÎÞÏßÍ¨ÐÅ£¬ÊµÏÖ¿í´ø¿í¡¢¿ìÏìÓ¦¡¢¿íÉ¨ÃèÓëÖÇÄÜ¼«»¯ÇÐ»»µÄÊµÊ±Êý¾Ý´«Êä£¬Îª³µÔØµÈÒÆ¶¯³¡¾°Ìá¹©ÎÈ¶¨¼´Ê±Í¨ÐÅÄÜÁ¦£¬ÏÔÖøÌáÉýÁ¬½Ó¿É¿¿ÐÔ¡£
3¡¢´´¼ûÊÓ½ç¡ª¡ªITÏÔÊ¾Ë¢ÐÂÈÏÖª
ITÏÔÊ¾ÁìÓò£¬ÌìÂíÆ¾½èÏÈ½øÑõ»¯Îï°ëµ¼Ìå¹¤ÒÕ£¬ÔÚ×ÔÊÊÓ¦Ë¢ÐÂÂÊ¼¼ÊõÉÏÊµÏÖÁËÐÐÒµÍ»ÆÆ¡£
"LEAF 2.0 ÖÇ±ä½ÚÄÜÆÁ"Í¨¹ýÑõ»¯Îï¼¼ÊõÊµÏÖ1-360Hz³¬¿í±äÆµ£¬ÔÚ1Hz³¬µÍÆµÏÂ½«Âß¼¹¦ºÄ½µµÍ85%£¬´îÅäÎÞÉÁÆÁÓëÁã²ÐÓ°¼¼Êõ£¬ÍêÃÀÆ½ºâAIPCÊ±´úµÄÐÔÄÜÓëÐøº½ÐèÇó¡£
"È«ÇòÊ×·¢ Õæ610HzÎÞ¼«µç¾ºÆÁ"ÒÔ610HzË¢ÐÂÂÊÓë1.6msÕûÖ¡ÇÐ»»¡¢GTG 1ms¼«ËÙÏìÓ¦³¹µ×Ïû³ý»ÃæÍÏÓ°£¬Ö§³Ö16Lane 8.1Gbps¸ßÊý¾ÝÍÌÍÂÁ¿£¬Îªµç¾ºÍæ¼ÒÌá¹©"Ö¸ÄÄ´òÄÄ"µÄ¼«ÖÂÁ÷³©ÌåÑé¡£
4¡¢´´¼ûÎÞ½ç¡ª¡ªMicro-LED¡°´ó¡±¿ªÑÛ½ç
Micro-LED×÷ÎªÏÂÒ»´úÏÔÊ¾ºËÐÄ£¬ÌìÂí·¢²¼µÄ"ÎÞ½ç¾ÞÄ»ÆÁ"Í¨¹ýÈ«¼¤¹â¾ÞÁ¿×ªÒÆÓëÎÞ·ìÆ´½Ó¼¼Êõ£¬ÊµÏÖ108Ó¢´ç4K¾ÞÄ»ÏÔÊ¾£¬·åÖµÁÁ¶È1500nit£¬·´ÉäÂÊÐ¡ÓÚ2%£¬ÎÞ·ìÆ´½Ó¿í¶È¿ÉËõÐ¡ÖÁ20¦ÌmÒÔÏÂ£¬¶Ô±È¶È´ï1,000,000:1£¬ÎªÁã±ß¿ò¼ÒÍ¥Ó°Ôº¡¢ÉÌÒµÏÔÊ¾¿ªÆô"ÎÞÏÞÀ©Õ¹¡¢ÎÞÏÞÇåÎú"µÄÊÓ½çÐÂ¼ÍÔª¡£
¿É³ÖÐø·¢Õ¹£º¡°ÂÌÉ«¡±Õ½ÂÔ¹¹½¨ÃÀºÃÊÓ½ç
ÔÚÈ«Çò»ý¼«Ó¦¶ÔÆøºò±ä»¯¡¢ÖÐ¹úÉîÈëÍÆ½ø¡°Ë«Ì¼¡±Ä¿±êµÄ±³¾°ÏÂ£¬ÌìÂíÒÔÁãÌ¼ÊýÖÇ´´Ôì¾«²ÊÊÓ½çÎªÔ¸¾°£¬¼á³Ö¼ùÐÐ¡°1+2+8¡±Ì¼ÖÐºÍ¹æ»®¡£±¾´Î´ó»á£¬ÌìÂíÎ¢µç×Ó×Ü²ÃÍõÀÚÒÔ¡¶ÁãÌ¼ÊýÖÇ£¬ÂÌ¶¯Î´À´¡·ÎªÌâ£¬ÏµÍ³ÐÔÅûÂ¶¹«Ë¾ÔÚÂÌÉ«ÄÜÔ´¡¢½ÚÄÜ½µÌ¼¡¢×ÊÔ´Ñ»·¡¢µÍÌ¼²úÆ·¼°ÂÌÉ«¹©Ó¦Á´µÈ·½ÃæµÄ×¿Ô½Êµ¼ù³É¹û£¬ÖÂÁ¦ÓÚ´òÔìÂÌÉ«¹¤³§¡¢ÎÞ·Ï¹¤³§ÓëÂÌÉ«ÐÇ¼¶½¨ÖþµÈÐÐÒµÂÌÉ«±ê¸Ë¡£
ÎªÄý¾ÛÐÐÒµ¹²Ê¶£¬ÌìÂíÁªºÏÐ¡Ã×¡¢ÁªÏë¡¢¼ªÀû¡¢Ê©ÄÍµÂ¡¢ÖÐ¹ú¹âÑ§¹âµç×ÓÐÐÒµÐ»áÒº¾§·Ö»á¡¢¹ú¼ÊÐÅÏ¢ÏÔÊ¾Ñ§»á (SID)¡¢¿µÄþ¡¢NOVATEK¡¢HimaxµÈ¼ÛÖµÁ´»ï°é£¬¹²Í¬·¢Æð¡°¹²½¨ÂÌÉ«ÉúÌ¬³«Òé¡±£¬Ð¯ÊÖÍÆ½øÏÔÊ¾²úÒµµÄÂÌÉ«µÍÌ¼¸ßÖÊÁ¿·¢Õ¹£¬ÕÃÏÔÆóÒµÍÆ¶¯¿É³ÖÐø·¢Õ¹µÄÔðÈÎµ£µ±¡£
ÉúÌ¬ÐÍ¬¹²½ø£º±ê×¼ÓëÈÏÖ¤ÒýÁìÐÐÒµ¹æ·¶
Ëæ×ÅÏÔÊ¾¼¼ÊõÏò³¡¾°»¯¡¢ÖÇÄÜ»¯ÑÝ½ø£¬½¨Á¢½¡È«±ê×¼¹æ·¶³ÉÎªÍÆ¶¯²úÒµ¸ßÐ§ÔËÐÐµÄ¹Ø¼ü¡£ÌìÂí·Ö±ðÐ¯ÊÖÖÐ¹úÆû³µ¹¤ÒµÐ»á¡¢ÖÐ¹úµç×ÓÊÓÏñÐÐÒµÐ»á£¬·¢²¼¡¶Æû³µ×ù²ÕÒº¾§ÏÔÊ¾Ä£¿é¡·¡¢¡¶³µÔØMini LED±³¹âÒº¾§ÏÔÊ¾ÆÁÍ¨ÓÃ¹æ·¶¡·ÍÅÌå±ê×¼£¬½«½øÒ»²½º»Êµ³µÔØÏÔÊ¾²úÒµ¸ù»ù£¬Çý¶¯¼¼Êõ´´ÐÂ£¬ÒýÁìÐÐÒµ¹æ·¶»¯Óë¸ßÖÊÁ¿·¢Õ¹¡£
´ËÍâ£¬ÓÉÌìÂíºÍSID China¹²Í¬·¢ÆðµÄ¡°ÌìÂí± ICDT³µÔØÏÔÊ¾´´ÐÂ¾ºÈü¡°°ä½±ÒÇÊ½Ò²ÓÚ´ó»áÉÏ¾ÙÐÐ£¬Ö¼ÔÚÎª²úÒµÈË²ÅÉúÌ¬¹¹½¨¹±Ï×Á¦Á¿£¬ÎªÏÔÊ¾ÐÐÒµ³ÖÐø·¢Õ¹×¢Èë´´ÐÂ¶¯Á¦¡£
ÔÚ¼¼ÊõÈÏÖ¤·½Ãæ£¬¹ú¼Ê¶ÀÁ¢µÚÈý·½¼ì²â¡¢¼ìÑéºÍÈÏÖ¤»ú¹¹µÂ¹úÀ³ÒðTÜVÎªÌìÂí°ä·¢ÁË¡¶¸ÐÖªÁ¢ÌåÉ«ÓòÎåÐÇÈÏÖ¤¡·£¬·½Ô²±êÖ¾ÈÏÖ¤¼¯ÍÅÔòÎªÌìÂí°ä·¢¡¶AMOLEDÏÔÊ¾²úÆ·»¤ÑÛÈÏÖ¤¡·¡¶AMOLEDÏÔÊ¾²úÆ·¿É¿¿ÐÔÈÏÖ¤¡·£¬¶àÎ¬ÌåÏÖÁËÌìÂíÔÚÉ«²Ê±íÏÖ¡¢½¡¿µÏÔÊ¾Óë¸ß¿É¿¿ÐÔ·½ÃæµÄ×¿Ô½ÊµÁ¦¡£
´ó»áÍ¬ÆÚ»¹ÉèÁ¢ÁËÖÇÄÜ×ù²ÕÉúÌ¬·Ö»á³¡¡¢OLED¼¼Êõ·Ö»á³¡¡¢ITÏÔÊ¾¼¼Êõ·Ö»á³¡¡¢Micro-LEDÏÔÊ¾¼¼Êõ·Ö»á³¡ÒÔ¼°ÖÇÄÜ´«¸ÐÎå´ó×¨Òµ¼¼Êõ·Ö»á³¡£¬ÒÔ¼¼Êõ¹²ÏíÓëÉúÌ¬ºÏ×÷£¬Éî¶È·¢»ÓÌìÂíÔÚÏÔÊ¾²úÒµ´´ÐÂÍøÂçÖÐµÄºËÐÄ½Úµã×÷ÓÃ£¬³ÖÐøÍÆ¶¯ÐÐÒµÐÍ¬¹²½ø¡£
´ó»áÏÖ³¡ÉèÖÃÁËµÄÏÔÊ¾¼¼ÊõÈ«¾°Õ¹Ê¾Çø£¬¸²¸ÇÖÇÄÜÊÖ»ú¡¢³µÔØÏÔÊ¾¡¢ITÏÔÊ¾¡¢ÖÇÄÜ´©´÷¡¢×¨ÒµÏÔÊ¾µÈ¶à¸ö°æ¿é¡£ÆäÖÐ£¬¡°Ìì¹¤ÆÁ¡±ÌØÉ«Õ¹Çø´øÀ´»¤ÑÛ¡¢Í¨Í¸¡¢¸ßË¢µÈ¼«ÖÂÊÓ¾õÌåÑé;¡°ÌìÐùÆÁ¡±Õ¹ÇøÔò»ã¾ÛÁËÑöÍûU9/ÑöÍûU7¡¢¼«ë´009¹â»Ô°æ/¼«ë´9X¡¢ÎµÀ´ES6¡¢Ð¡ÅôX9¡¢ÀÖµÀL90¡¢ÀíÏëi6µÈ¸ß¶Ë³µÐÍ£¬´øÀ´³Á½þÊ½×ù²ÕÌåÑé£¬Éú¶¯¹´ÀÕÁËÖÇ»Û³öÐÐµÄÎ´À´Í¼¾°¡£
½áÓï
Ëæ×ÅÍòÎï»¥ÁªÓëÖÇÄÜ½»»¥µÄ±ß½ç³ÖÐøÍØÕ¹£¬ÏÔÊ¾¼¼ÊõÕýÒÔÇ°ËùÎ´ÓÐµÄ¹ã¶ÈÓëÉî¶È£¬ÈÚÈëÈËÀàÉú»îµÄÃ¿Ò»´¦³¡¾°¡£Î´À´µÄÆÁÄ»£¬²»½öÊÇÐÅÏ¢µÄ´°¿Ú£¬¸üÊÇ¸ÐÖªµÄÑÓÉì¡¢Çé¸ÐµÄÅ¦´øÓëÖÇ»ÛµÄÔØÌå¡£
ÌìÂí½«±ü³Ð¡°ÆÁÁ¬ÎÞ½ç¡±ÀíÄî£¬ÍÆ¶¯ÏÔÊ¾´Ó¡°²ÎÊýÁìÏÈ¡±×ßÏò¡°³¡¾°¸³ÄÜ¡±£¬ÖÂÁ¦ÓÚ¹¹½¨¸ü¿ª·Å¡¢¸üÈÚºÏµÄAIÏÔÊ¾ÉúÌ¬¡£Î´À´£¬ÌìÂíÔ¸Ð¯ÊÖÈ«ÇòºÏ×÷»ï°é£¬¹²ÍØ´´ÐÂ£¬¹²´´¼ÛÖµ£¬¹²Ó®ÏÔÊ¾ÐÂÎ´À´!
