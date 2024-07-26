嵌入式冰箱五花八门，食材的空调房怎么选？

【天极网家电频道】冰箱早已经成为居家必备电器，近年来越来越多人都倾向选择嵌入式冰箱，冰箱和橱柜融为一体，美观大气又可以节省空间。有的朋友特别还要指定选择十字门的嵌入式冰箱，功能更多存储分格更多。不同的食材对冷藏的温度和湿度要求不同，现在最新款的嵌入式十字门冰箱采用独立双制冷系统，在更精细控制分区温度的同时还能做到防止食材串味。

嵌入式十字门冰箱五花八门，款式功能各不相同，我们应该如何选择食材的空调房呢？接下来罗列几款市面比较热门的嵌入式十字门冰箱供大家参考。

美的531双系统十字智能冰箱(MR-531WSPZE)

0级防霉菌，全净保鲜品原味

美的这款冰箱的双系统制冷技术采用双变频风机搭配双蒸发器，冷藏冷冻单区独立风道循环。官方宣称这款冰箱有美的全净保鲜科技，能达到99.99%抗菌、99.2%除三甲胺和0级防霉菌，冷藏室配置调湿空间和母婴珍品空间。冰箱容积505L。含门体的机身尺寸为668mm，90度开门抽屉无障碍推拉。冰箱可连接APP进行联网管理。官方建议左右两侧顶部和背部预留10CM以上距离。

目前京东售价3099元。

TCL T9 Pro 双系统超薄平嵌冰箱(R451T9-UQS)

双系统三循环，58cm真平嵌

TCL T9 Pro冰箱采用创新的双系统三循环设计，冷藏和冷冻使用两套制冷系统，搭载双变频风机加双蒸发器，三循环风道，防止食材串味。特设一门为宽幅变温区，-20℃至5℃ 26档可调节，冷藏室配置干湿分储区。全域养鲜X全域净化科技，拥有多点离子杀菌净味技术和T-fresh冷抑菌技术，可实现冷冻-40°C晶态膜锁鲜，深冷能力达到国际领先水平，官方宣称杀菌率达99.99%，除味率达99.8%，病毒灭杀率达99.9%。可连接APP实现联网管理，支持关门提醒、过期提醒、调节温度等功能。含门体的机身尺寸为580mm，属于优秀超薄水平。平稳式嵌入铰链90度开门抽屉无障碍推拉，侧边仅需预留0.4mm，背部预留20mm，机身尺寸加预留位置符合国标橱柜深度600mm，做到嵌入后无卫生死角。冰箱搭载的是TCL精算级变频压缩机，保修服务长达十年。噪音官方宣称仅为35dB，冰箱容量451L。

目前京东预售价3599元。

容声(Ronshen)离子净味系列Pro款(BCD-501WD18FP)

双制冷双循环，干湿分离蓝光养鲜

容声这款冰箱使用的双系统制冷是双变频离心风机搭配双蒸发器，冷藏室风道内置钯银离子除菌装置，官方声称除菌率大于95%，异味分解率大于99%，乙烯分解率大于99%。冷藏室内有蓝光养鲜装置，配置有母婴专属空间和干湿可调抽屉，母婴专属空间温度可调节范围为4度至-1度。冰箱容积为501L，含门体的机身尺寸为694mm。官方建议两侧和顶部预留10CM以上距离，顶部预留20CM以上距离。

目前京东售价3099元。

海尔549L大容量干湿分储母婴冰箱(BCD-549WGHTD58WV)

三档变温母婴空间，守护新鲜守护健康

海尔这款大容量冰箱主打母婴专属空间功能，该储藏区有三档变温功能，并且有阻氧干湿分储功能，拥有T・TAB抗菌技术，官方宣称抗菌率达99.99%，可连接APP进行联网管理，含门体的机身尺寸为648mm，冰箱容量549L。

目前京东预售促销价3999元。

以上几款冰箱均是一级能效，官方宣称均为一天一度电。对于嵌入式冰箱这种不经常更换且涉及到居家装修问题的大家电来说，在功能选择和尺寸选择方面需要谨慎一些，一款耐用且功能齐全的冰箱能让你省心不少，建议大家选择功能更多，尺寸更合适的新款嵌入式十字门冰箱，同时也要注意质保时长，选择更有保障的大品牌冰箱。希望这篇文章对你有所帮助。