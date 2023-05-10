无形无界隐于厨柜 惠而浦W9全嵌入式冰箱评测

【天极网家电频道】近年来装修流行“家居一体化”，嵌入式冰箱越来越受到消费者的欢迎。作为惠而浦打造一体化厨居美学的明星产品W9系列嵌入式冰箱，主打至简无界设计，隐于橱柜之中，还可定制个性化橱柜门板，让用户能更合心意地装饰自家厨房。惠而浦W9系列嵌入式冰箱采用全风冷无霜制冷、双变频系统、智能控温技术，并有等离子除菌、零冻锁鲜舱、全抗菌抽屉等保鲜技术，功能很丰富。



惠而浦专卖店・“天空之镜”

外观

近日我们在惠而浦顺德华侨城旗舰店看到这款W9嵌入式冰箱。它与惠而浦其它家电以及厨柜一起，组成了一面简洁雅致的墙。全嵌入式设计使冰箱可以不动声色地与家居环境融为一体，呈现一致的风格，更显整洁舒适。



惠而浦W9系列嵌入式冰箱，无界至简的外观

冰箱制冷时会排出热量，嵌入式冰箱是嵌入在厨柜里的，但热量也需要排出来。可以看到惠而浦W9在冰箱下部设计了一个通风格栅，可用于通风散热。

我们面前的这个冰箱，实际上是由两个W9组合而成，一个开门朝左，一个开站朝右，开门方向都可调节，用户可自由组合多种摆放方式。



开门方向可调节

惠而浦W9嵌入式冰箱门采用海蒂诗多轴变轨铰链，据介绍使用进口优质钢材，承重可达50Kg，可开启闭合10万次，寿命长且稳定性好。另外，惠而浦W9嵌入式冰箱的发泡层采用VIP真空保温材料，冰箱壁更薄，节省空间，同时保温效果更好。



发泡层厚度薄，冰箱门采用多轴变轨铰链

内饰

惠而浦W9嵌入式冰箱内部空间布局如下，大体分为冷藏区、锁鲜舱、冷冻区。我们评测的这台惠而浦W9嵌入式冰箱具体型号是BCD-255WB09BCWT，单台容积为255L，面前这个二合一加起来就有510L。内部有冷藏、冷冻区。惠而浦还有另外的款式，单冷藏箱、单冷冻箱，容积略有差异，可供用户选择。

惠而浦W9嵌入式冰箱定位高端，内饰丰富，提供了不少好用功能。冷藏区顶部是冰箱的触控屏。冰箱内部有多LED灯组成3D照明，搁架可以调整，还有不锈钢酒架、瓶框挡条等功能设计。云砂灰深色内胆，工艺质感精致而内敛。



冷藏区功能设计

冷藏区内部有多条LED灯带组成剧院式三维立体照明，顶部蓝色灯带、顶部白色灯带，左侧、右侧白色灯带，形成了立体光源，光线柔和，照清楚了冰箱内部食物的样子。



剧院式三维立体照明

这是款全风冷无霜冰箱，采用食品级不锈钢风道，多层匀流出风，使各个角落温度平衡。不锈钢背板除了美观以外，也使导热更均匀。

惠而浦W9嵌入式冰箱具有智能控温技术，内置多重传感器，可实时感知冰箱内部温度变化，从而自动调整压缩机档位，使冰箱内温度保持稳定。

惠而浦W9系列嵌入式冰箱采用了丰富的不锈钢内饰。冷藏区有可翻转的不锈钢酒架，可横向放置酒瓶，方便定住瓶子。闲置不用时，也可翻转180°放置于玻璃搁架下方，不占用太多空间。

惠而浦W9嵌入式冰箱的零冻锁鲜舱，即多功能温度调节舱，用于存储短期食用食材，免除解冻烦恼。舱内竟然也设有照明灯，很是贴心。



零冻锁鲜舱

锁鲜舱有4档模式可切换：

微冻(-3℃~-1℃)：使肉类达到微冻状态，在锁住营养的同时，随时可取出烹饪

零度(-1℃~1℃)：适合储存鱼虾，如三文鱼等，保持原汁原味

母婴(1℃~3℃)：低温度储存母乳、辅食等，长效抑菌

果蔬(3℃~6℃)：保持果蔬的原鲜口感





触控切换模式

据官方资料，惠而浦W9嵌入式冰箱搭载等离子除菌技术，通过内置的等离子发生器低温放电，产生大量活性负离子及高能基团，迅速作用于细菌，破坏其遗传物质并使其失去活性，实现除菌率高达99.8%(除菌类型：大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌;证书编号：WA-22-080);全部抽屉更是采用抑菌材料而制，进一步抑制细菌滋生(证书编号：WA-22-106)，保障食材的健康储鲜环境。



可存放多类食材

冷冻区的设置上，惠而浦W9嵌入式冰箱有3个抽屉，跟锁鲜舱一样也是全抗菌抽屉。抽屉采用三段式金属导轨，使抽屉可以完全拉出，取用食材方便，且承重性强。



冷冻区



硅胶衬条，照明灯，云砂灰深色内胆

在操控方面，惠而浦W9嵌入式冰箱的上部有一块黑色的玻璃触控显示面板，即显示冰箱的温度，也可设置冰箱的模式、温度等。



玻璃触控显示面板，切换工作模式

惠而浦W9嵌入式冰箱支持手机APP远程操控，连接冰箱后即可使用。通过手机APP，我们可远程设置冰箱的状态，调节温度等。



安卓版APP界面

APP还提供了食材录入功能，食物到期后将会发出提示。



可设定锁鲜室模式，录入食材

性能

惠而浦W9嵌入式冰箱拥有等离子除菌保鲜、全抗菌抽屉等多种保鲜技术，我们在评测时进行了食物测试。我们模拟日常生活情况，使用鲜肉、水果、蔬菜进行了长时间的实物保鲜测试。

我们将鲜肉、水果、蔬菜分为两组，各自装进保鲜袋（模拟家用环境），分别放入惠而浦W9嵌入式冰箱锁鲜舱中、放在冰箱外，每天对比食材的色泽、气味、重量，对比冰箱内外的保存效果，以此测试冰箱的保鲜能力。

测试时当地气温约22℃。鲜牛肉放在锁鲜舱中，设置为微冻模式。冰箱外的牛肉到第3天已经明显变质，肉色变暗，发出臭味，而冰箱内的牛肉仍然保持新鲜的色泽，没有异味。



冰箱内外牛肉新鲜程度对比

草莓是含水量比较高的水果，比较容易发霉，是我们评测冰箱保鲜能力的常用标本。到第3天，冰箱内的草莓色泽略有变暗，但仍然保持新鲜，没有发霉、异味。而冰箱外的草莓已经变质发霉，拍完照扔垃圾桶。



草莓新鲜程度变化

冰箱外的青菜，第3天已经焉了，叶子变黄，出现烂洞。冰箱内的青菜，有一片略微变黄，整体上叶子保持坚挺，水分仍然饱满充足，并保持到了第4天。



青菜新鲜程度变化

整理了一下三种食材在冰箱内外储存的新鲜程度变化，如下图所示：

可以看出，在惠而浦W9嵌入式冰箱的锁鲜舱里，食物的新鲜程度能明显保持得更久。

此外，惠而浦W9采用风路双循环系统，冷藏区、冷冻区（锁鲜舱冷风也来自于冷冻区）独立控制，从而防止串味。

制冷性能

惠而浦W9嵌入式冰箱有智能控温技术，通过多重传感器感知温度变化来调整压缩机，保持温度稳定。通过双变频系统，自动调控冷量输出。

我们使用工业级精密仪器测试惠而浦W9的制冷性能。这款多路温度记录仪可按一定的时间间隔记录探头侦测到的温度。



用多路温度记录仪测试各个温区

将温度记录仪的4根探头分别放入冰箱的锁鲜舱、底部散热口、冷藏室、冷冻室，保持探头悬在空气中。设置数据采样时间间隔为1分钟。



多路温度记录仪

下图所示制冷数据纪录时间约7小时。红色曲线CH1为锁鲜舱，一路从0℃下降到约-5℃左右（微冻模式），整体略有波动但不大。绿色曲线CH2为底部散热口，一路保持在22℃左右，即室温，非常出乎笔者意料，冰箱底部竟然没有散发出什么热量，看来即使人站在冰箱前也不会感受到热风。

黄色曲线CH3为冷冻区，开始纪录数据后一路从0℃下降到约-16℃左右，过程时间约50分钟，制冷很迅速，而后下降到约-18℃左右，整体曲线平稳程度有一定波动。蓝色曲线CH4为冷藏室，一路从室温22℃下降到约4℃左右，整体下降走势平稳。

从测试来看，惠而浦W9嵌入式冰箱的制冷速度是比较快的。

表面温度测试

我们也顺便用红外温枪测试了冰箱的表面温度。工作状态下，惠而浦W9嵌入式冰箱门的温度约22.6℃，与室温22℃基本一致，门上各处温度分布平均。

下方散热出风口的温度是约22.3℃，与多路温度记录仪结果一致。冰箱侧面的温度会高一点，测出24.1℃左右。从结果可猜测，冰箱主要通过侧面散热。

噪音测试

一般冰箱在制冷时，会有比较明显的压缩机、风扇噪音，如果人在旁边会有比较明显的听感，夜晚可能会影响环境、家人休息，因此需要测试噪音。

我们首先测得室内的环境基准噪音是约40.6分贝。冰箱制冷时在正面冰箱门旁测得的噪音数值是约41.1分贝，非常安静，跟环境噪音相差不大，不会影响家居环境。



噪音测试

白天40分贝的噪音是比较安静的，可参考以下数值：

辐射测试

电器在工作时会产生电磁辐射，当电磁辐射超过一定强度时会使人头疼、失眠、记忆衰退、视力下降、血压异常等。我们使用电磁辐射测试仪，在贴近冰箱处测出来的数据是1mG（毫高斯）左右，与环境基准辐射相同。这一数值在安全范围，不会影响家庭环境、人体健康。



电磁辐射测试

评测总结

外观方面，惠而浦W9嵌入式冰箱给人感觉是雅致轻奢，全嵌入式设计让冰箱隐藏了起来，除了美观，还与橱柜结合一体，可减少空间占用。可定制的个性化门板，也是该有的功能，让用户能自选风格。

内饰设计上，惠而浦W9嵌入式冰箱有多种人性化功能设计，如剧院式多维照明、可翻折不锈钢酒架、加厚瓶框金属档条等，使冰箱更好用。云砂灰深色内胆，再搭配各种有质感的不锈钢配件，内部也打造了轻奢风格。



全嵌入式冰箱，惠而浦W9系列

保鲜方面，惠而浦W9嵌入式冰箱具有零冻锁鲜舱、全抗菌抽屉、等离子除菌、智能控温等多种能力，在我们的保鲜测试中也展现出来，能有效保存食物，延长新鲜期。制冷方面，惠而浦W9在测试中展现出了不错的能力，制冷较快，温度调节快。

噪音、辐射、散热等项目中，惠而浦W9嵌入式冰箱表现非常好，不会影响家居环境。

总的来说，惠而浦W9全嵌入式冰箱的定位高端，设计符合现代家居风格，个性化程度高，功能也相当丰富。有兴趣的消费者可以关注。