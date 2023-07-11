WAIC2023：擎朗智能展示8款商用机器人，结合AI前景广阔

【天极网家电频道】7月6日至8日，WAIC2023世界人工智能大会在上海举行。商用服务机器人企业擎朗参与了本次WAIC会，展示了餐饮、酒店、医疗、工业等领域最新最具代表的八款机器人产品。

擎朗的各型机器人已广泛应用在餐饮、酒店、医院、大型商超等场景，具备长时间运行的可靠性和商业效用。以酒店为主打场景的擎朗W3为例，通过云管理平台和物联网系统，擎朗W3可以自动乘梯，连接酒店电话系统，从平面突破到立体空间配送，自动化信息提醒，打造出智能酒店生态系统。

擎朗W3主打私密性、安全性、非接触的客房配送，同时具备智能迎宾、顾客互动、高效协作的特点。擎朗W3足够全能，从基础的复杂场景配送到更高阶的交互体验升级。如今人工智能以大模型、生成式AI为代表的二次突破，擎朗W3更自然、更「类人」，借助AI能力跃升，能带来更佳的服务体验。

展会现场可以看到大气稳重的酒店服务机器人W3、举着大屏幕乖巧迎宾机器人G2、灵活迅捷的送餐T8「飞鱼」，现场的专家学者、媒体、企业等参观者纷纷参与操作体验。

相对静态展示的T3「远距离安全配送机器人」和T9 Pro「0距离高效配送机器人」两款机器人，是擎朗智能的最新产品，首次在国内大型展会亮相。

擎朗针对医疗场景的消毒机器人M2、M103和工业场景机器人S100也同侧展示。其中，M2同时具备喷雾消毒模块和紫外线杀菌模块，开启超干雾化和UVC紫外线消毒后，对枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭率可达99.9999%。多种消毒模式，人机分离的运行模式，多场景适用，在过去应对疫情的实战中得到了各界盛赞。

M103医疗配送机器人，双向行驶走位非常灵活，内部立体舱适用不同尺寸医疗耗材配送，并且RFID刷卡取物，实现安全精确配送。针对不同场景，擎朗机器人精准「适配」。

人工智能正在临近技术奇点，在全球范围内引发投资、关注、商业挖潜的热潮，机器人+AI，目前看是所有人工智能落地应用中商业化最明朗、获验证最多的康庄大道。AI 技术突破，机器人也能显著提升多轮开放式人机对话、多模态人机交互、机器视觉、知识图谱、意图引导和内容生成，功能的天花板再垒高之后，也意味着更多的场景，商用服务机器人的市场空间会完全不同。

在这个AI大舞台，展现机器人+AI的潜力，作为商业服务机器人早期耕耘的行业代表，擎朗智能正为商用服务机器人植入更大想象力，机遇在前正有可为。