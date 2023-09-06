倒计时1天！当贝十周年发布会即将启幕 更多新品关键词曝光

【天极网家电频道】距离当贝“同心同行”发布会还有一天时间，最后的预热海报也如约而至。当贝投影微博官方号放出了这张倒计时海报，并配文：「5」所不能，1天后见证超级舒适。

我们将这三张海报放在一起，看看它们提供了哪些信息。

倒计时3天的海报，主要揭示了新品投影为常规结构，且将色彩表现作为卖点之一。此外我们对「5」的分析也指向了产品系列的名称，以及采用的技术。

倒计时2天的海报，进一步强调“纯净”等画质观感上的特点，且能够与搭载新一代混光技术的ALPD 5.0超级全色激光技术联系起来。

倒计时1天的海报与前两者不同，提供了一部分新品在外观、轮廓方面的细节信息，从材质与形状上可以看出，新品具备此前当贝X系列旗舰投影的IML悬浮面板等设计特点，可以注意到其中的继承性。

最新海报搭配的文本则是“超级舒适”，从主观感受的角度上有许多解读方式。首先是投影本身拥有漫反射的成像原理以及护眼特性;其次，新品借助新技术解决了前一张海报中提到的“纯净”问题，消除以往投影的散斑、彩边，使得观感更舒适;最后是分辨率和亮度表现方面，当贝X系列的旗舰投影普遍拥有4K显示能力以及专属的4K资源，更高的清晰度结合亮度、色彩等综合画质表现，的确能增强投影的画面观感，提供舒适的体验。

结合三张海报的预热信息，我们可以大致拼凑出当贝投影新品的部分形象：同属X系列旗舰产品，应用最新的激光光源技术，并消除此前在成像、观感上的缺点，提供多方面优于前代产品的观看体验。

此前，我们关注的诸多高端投影产品都达到了万元以上的价格，当贝的这款十周年新品会拥有近似的定位吗？答案将在明天揭晓，我们也拭目以待。