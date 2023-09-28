TCL新一代中高端电视Q10H：普及Mini LED的生力军从这里登场

【天极网家电频道】奥维云网(AVC)数据显示，在过去的2022年，国内市场的Mini LED电视销量同比增长了385.3%。Mini LED电视在智能电视市场份额中的占比不断提升，体量增长的同时，Mini LED电视的软硬件技术，乃至最终呈现给用户的画质和体验也得到进一步发展。市面上可供我们挑选的高品质电视产品更多，模糊概念、误导消费者的套路则越来越少，这无疑是新技术推广为行业带来的正面效应。

相对常规一体式背光电视，Mini LED最直观的一点提升在于亮度，由于微米级背光灯珠在数量方面的直观提升，Mini LED在愿意付出额外功耗的前提下拥有极高的亮度上限，对液晶电视而言，使用Mini LED背光是达到HDR显示规格的最佳途径之一。

对比度同样是Mini LED背光技术对液晶屏带来的显著提升，其中的一方面是峰值亮度提升，另一方面则是在多分区基础上，对应画面整体明暗区域的调光能力，这一点决定了屏幕的对比度表现。

在同代对比中，智能电视的尺寸与Mini LED背光的应用规模形成直接关系，更大的尺寸往往配备更多Mini LED背光灯珠与背光分区数，进而在不同尺寸间形成亮度、对比度等画质综合属性的差异。而同系列间迭代产品的主要差异，多数时候也在于同尺寸下配备更好的背光等画质硬件。

作为智能电视品牌的形象与体验担当，各家在此前都推出了应用千级背光分区的旗舰级电视产品，在当下旗舰定位所代表的的硬件上限也正不断攀升。而另一个趋势，则在于此类高端特性向下普及，覆盖一部分常规消费级电视的市场。

以TCL在数个月前推出的Q10系列新品Q10H为例，作为2023年最新产品，在中高端的产品定位和价位上实现了此前旗舰级Mini LED电视的硬件水平，可以说是“卷配置”的最佳诠释。

TCL Q10H拥有65/75/85/98英寸四种版本，由于较大的尺寸与自重，采用了支撑更加稳固的落地式两侧支架。外观方面继续采用超薄一体化艺术设计，整体轮廓规整，线条过渡自然。正面金属全景全面屏拥有超高屏占比，在侧边框、底边等部分则延续了简约风格，采用深色金属材质与表面拉丝工艺，质感充沛。

即使是最小的65英寸，TCL Q10H也搭载了多达1080个背光分区，85/98英寸版多达2304个，对比前代产品Q10G、Q10G Pro再次实现翻倍提升，并以此带来高达3000nits的XDR峰值亮度，二者结合起来能将动态对比度提升至3000万：1水平。

除了强劲的背光分区配置与峰值亮度水平外，本次TCL也为Q10H搭载了来自TCL华星的A++蝶翼星曜屏，这块高端VA屏幕拥有4K分辨率144Hz刷新率，同时借由量子点Pro 2023技术，实现98% DCI-P3色域值，ΔE<0.99，色彩表现优秀。

SoC方面，TCL Q10H作为2023年全新产品，采用了与此前发布的TCL X11G相同的领曜芯片M2，拥有更丰富的图像增强与解码功能，以及支持USB 3.0、满速Wi-Fi 6、144Hz可变刷新率等新特性，并搭配4+64G大容量RAM+ROM组合(98英寸版为4+128G)。

再聊聊接口，2023年以来，TCL电视产品借由搭载新一代领曜芯片M2，解决了前代产品的接口局限性。种类依旧丰富的同时，TCL Q10H提供1个USB 3.0接口与2个满血HDMI 2.1接口作为主要的高速率接口配置。

综合来看，这台TCL Q10H在硬件配置方面已然实现了相比系列前代产品的跃升，借由最高2304分区、3000+nits XDR亮度、量子点广色域的核心参数，TCL Q10H的“堆料”程度已经接近自家的X系列，完全能够达到旗舰级水平。

而在此同时它依然是一款相对更为主流的Q10系列电视产品，为中高预算人群提供了一款画质越级的准旗舰产品，当然，如果你希望继续下探预算，也有T7H等价格亲民、配置良心的年度新品可供选择。

目前来看，TCL在Mini LED电视产品线中展现出的配置越级策略已经有了不错的效应，技术与产品的快速迭代更是不断带给我们新的惊喜，按照TCL以字母顺序命名迭代产品的习惯，我们也许可以展望下一代“I”的表现。