三星OLED电视重磅亮相中国市场， 或将改变OLED品牌格局！

【天极网家电频道】4月27日，三星在上海举行了OLED电视新品发布会，这是三星崭新的QD-OLED技术产品首次进入国内市场，重磅推出S95Z、S90Z两大系列产品，覆盖55、65、77英寸主流大屏，因此也引起了业界和网友的广泛关注。不可否认，作为全球最大的电视制造厂商，三星此次进入中国OLED电视市场，无疑将在整个市场掀起一阵巨大的浪花。

众所周知，OLED电视是当前电视市场上的热门产品之一，在2021年第二季度，OLED电视市场份额就已经达到28.7%，而未来还将持续增长。了解完市场背景，我们先来看看三星本次推出的产品有什么特点和优势。

据悉，三星此次推出的OLED电视采用了最新的OLED面板技术，拥有极高的色彩还原和对比度表现。同时，还采用了AI画质引擎和量子HDR技术，在还原画面细节和色彩层次等方面表现也更出色一些，进一步提升观影体验。此外，还支持了智能语音控制和智能家居互联功能，操作体验方面更加方便。

相较于其他品类的电视，OLED电视价格高出许多，但三星在发布会上公布的OLED电视售价却令人相当激动。7英寸三星OLED电视S95Z的售价29999元，如果只考虑价格本身，这只是一款主流品牌Mini LED液晶旗舰的水平，因此值买分值可以拉满。也就是说，三星此次进入中国OLED电视市场，将推动市场的价格竞争。

最关键的问题来了，三星此次进入市场会对国内的OLED电视市场带来什么影响？三星作为作为全球最大的电视制造商之一，在品牌影响力和技术实力方面无可挑剔，而目前国内的OLED电视市场主要由LG、索尼等品牌占据，随着三星的入局，这个市场格局会被改变。

三星此次进入中国OLED电视市场，将进一步推动技术创新和产品升级。目前，三星已经在OLED面板技术、AI画质引擎、量子HDR技术等方面进行了不断的研发和创新，这必将带动其他品牌的技术升级和产品升级。再就是我刚刚已经提到的价格，由于以往的OLED电视价格较高，只有高端消费者才舍得购买，随着三星的入局可能会开启一波价格战，也将使更多的消费者能够享受到OLED电视的高品质体验。

总而言之，三星首次在国内发布OLED电视，将加剧品牌竞争、开启价格战以及推进技术创新。而对于我们消费者而言，将能以更低的价格享受到OLED电视的高品质体验。