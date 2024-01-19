规模达451万台同比增长4% 2024智能锁市场将保持稳定增长

【天极网家电频道】从单品智能到全屋智能，其实我们是可以看到，一个个智能单品正在快速的进入到我们的家中去，一直以来，智能门锁它作为智能家居的重要一环，可以和其他智能设备无缝连接，从进入门口的那一刻起，因为它的存在，我们可以享受到一个智能、便捷的生活环境。

在过去的几年里，智能门锁行业经历了飞速的发展。随着产品技术的不断成熟和迭代，智能门锁的安全性能得到了极大的提升，同时，智能门锁的体验也在不断升级，日新月异。智能门锁行业的发展不仅提升了家庭安全，也为人们的生活带来了更多的便利和舒适，而就市场方面来看，智能锁也受到了市场用户的喜爱，在新房装修、旧房改造的使用场景之中，智能锁正在逐步替代传统机械锁。

根据洛图科技线上监测数据显示，2023年1-11月，智能门锁线上市场的监测销量为400.1万套，同比增长2.8%，2023全年，智能锁市场保持了将近3%左右的正向增长。智能门锁行业整体竞争加剧，2023伴随着供应链日趋成熟，智能锁行业参与者众多，无论是在产品设计还是解锁方式上都更加多样化，来满足广大消费者对于智能门锁的使用需求。

其中，就产品设计方面来看，除了便捷性和安全性之外，品牌商更注重智能门锁的外观设计，在确保结构合理的基础上进行创新。近几年来，智能门锁的设计正在向一体化方向发展，密码按键区、指纹识别区、人脸识别区等功能区域不再界限分明，这大大提升了智能门锁的颜值。并且，随着全自动锁的普及，夹手问题开始变得突出，越来越多的品牌商在产品中强调了防夹手设计，确保开关门更加顺畅的同时，有效避免开门时发生的意外，确保老人和小孩进出不会夹手。

解锁方式上，根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示，2023年1-11月，人脸识别门锁线上累计销量的同比涨幅高达82.4%。近两年，人脸识别作为一种前沿的智能安全技术，在智能门锁行业快速应用，特别是高性价比的人脸识别锁正在成为走量产品，技术在不断升级进化，从主流的指纹识别到现在的人脸识别，3D人脸识别智能锁成为的一种购买趋势。

2023年上半年，品牌集中发布3D结构光智能门锁，推动其在人脸识别市场的销量份额达到34%，比去年同期增长11个百分点，其中包括凯迪仕、德施曼、鹿客、萤石、飞利浦、乐橙等智能锁品牌先后推出带有3D人脸识别功能的智能锁，随后多个品牌也纷纷开始发力，一时间风口正盛，由此可见3D人脸识别智能锁的火热。另外，2023年，配备猫眼大屏也成为智能锁主要的升级方向，同时，市面上主流智能门锁品牌也掀起了可视化的浪潮。

随着产品在安全性、便捷性和设计感方面的提升，智能门锁市场未来的成长空间依然可以乐观看待。根据洛图科技预测，2024年，中国智能门锁线上市场将保持稳定增长，规模达到451万台，同比增长4%。

写在最后：窥其行业现状，我们可以发现“整体形势向好”是智能门锁行业最为明显的一个特点，那这究其根本，不外乎智能门锁的安全性能和便捷体验，进进出出轻松且便捷、室内居家安全感拉满。就便捷性而言，我们不会再被找不到钥匙而困扰，这种科技所赋予的沉浸式体验，无疑是最吸引人的。就安全性而言，在识别技术不断完善下，智能锁的安全指数也在不断的提高。

智能家居概念的日益盛行，越来越多的普通消费者开始接触到智能家居产品，智能门锁因其具备高安全性的电子密码锁和指纹锁功能，逐渐受到用户的关注。目前来看，其C端市场正处于爆发的前期阶段，加之智能锁在国内市场的覆盖率相对较低，所以未来市场增长空间是非常大的。不过，在智能门锁市场稳步增长，行业发展形势整体向好的背景之下，产品同质化现象严重，粗制滥造的现象大量存在，产品质量参差不齐等影响这个行业进一步发展。另外，作为家装产品，智能锁市场的发展也与房地产行业挂钩，我们也不得不考虑未来几年房地产行业的形式走向，会对智能锁行业造成的影响。对于智能门锁这个千亿市场何时会迎来爆发？或许也只是时间的问题。