新品K2荣膺LCD&便携投影榜双冠！哈趣投影发布618战报

【天极网家电频道】投影作为“可移动的大屏”，在我们生活中能够扮演多种角色，不仅限于影视内容的呈现，还可以作为大屏游戏装备与家居空间的氛围管家，轻量化的投影产品正获得更多年轻消费者青睐。

近期随着618年中购物季正式开幕，诸多品牌也晒出拳头产品战绩，其中就有哈趣投影推出的新品哈趣K2。本次618活动期间，哈趣K2已在京东、天猫双平台，分别登顶LCD投影品类与便携投影品类榜首，再次稳坐“千元机皇”的位置。

哈趣K2的强劲实力离不开出众的技术创新与软硬件组合。借助单片式LCD成像原理。哈趣K2具备实打实的1080P物理分辨率，液晶层滤色成像的方式使其避免了DLP投影抖动提升分辨率带来的频闪等问题，同时也无需担心色轮滤光产生的横向色带现象。

而在亮度方面，哈趣K2采用了密闭式高亮光机，拥有更长寿命的同时，投射亮度可达550 CVIA流明，在同价位产品中具备领先优势，并不存在白天就一点看不了的情况，相比前代产品也有升级。

哈趣K2配备了Amlogic T982高性能SoC，对视频内容的解码支持能力可达8K级别，且支持AI臻彩大师级画质引擎技术、XSuper超分辨率优化技术。搭配2+32GB的运存内存组合，解码处理的性能与内置存储容量较前代均有提升，结合定制当贝OS带来流畅稳定的运行体验。

除机身搭载的HDMI、USB 3.0等高速接口外，哈趣K2还拥有双频Wi-Fi与蓝牙5.0无线连接技术，支持包括AirPlay、DLNA、乐播投屏、当贝投屏在内的无线投屏协议，并配备2*6W全频扬声器，适配高品质观影、游戏、听歌等丰富的娱乐需求。

实用的专属云台支架，也为哈趣K2带来了出色的环境适应性，无论是家庭卧室空间还是校园宿舍，甚至外出露营的多种场景，哈趣K2都能随心摆放、自如调节投影画面，墙壁、天花板都能投。

哈趣K2投影在本次618获得的成功，也离不开独特体验带来的种草属性，社交媒体上可见的诸多用户好评。技术与口碑的结合让这款“双冠王”实至名归。