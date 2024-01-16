家庭清洁的革命性工具 洗地机在进化中快速成长！

【天极网家电频道】家务活儿种类繁多，需要耗费大量的时间和精力，就单单拿拖地这一项来说，每次拖地之前需要将地面清扫干净，中途如果拖布脏了需要清洗干净后再次进行，将地面拖干净之后也需要再次清洗拖把，这里还没有提家中地面的顽固性污渍，比如做饭时洒落的汤汁或是家中猴孩子造的零食碎屑，整个过程可以说是十分繁琐，烦人的还在于每天都需要做。

“工欲善其事，必先利其器”。面对拖地这项家务劳动而言，一件省力省力并且好用的清洁工具无疑是十分重要的。从最早的扫帚、拖把到现代的吸尘器、洗地机等，工具的不断升级和改进，进一步满足大家对于家庭清洁的一些需求。吸尘器使用场景单一不能拖地、扫地机虽说不用自己动手但清洁效果不佳，集吸尘、拖地、洗地于一体的洗地机或许是现阶段大家的最优选择，作为这几年家用清洁电器中的热门新品，洗地机也在进一步深入用户家中。

洗地机市场大步向前，对于拖地它有几把刷子

根据奥维云网推总数据显示，2023年1-11月，国内洗地机零售额112亿元，同比增长23%，零售量459万台，同比增长45%。自2020年兴起，洗地机已经连续三年实现高增长，去年其市场规模达到了百亿元，2023年洗地机累计销量已经超过扫地机器人423万台，毫无疑问，该品类已经成为拉动清洁行业增长的最主要的动力引擎。

零售量额数据增长也就说明了有用户去买去用，那解决地面清洁，洗地机的优势在哪？这里，我们需要先了解关于洗地机的运行原理。洗地机凭借其集扫地、拖地以及深度清洁于一体的特性，在形态上进行了改进和优化。它成为解决地面清洁难题的理想工具。虽然看似简单的集成设计，背后却蕴含了大量的创新和技术挑战。

从原理上看，洗地机利用内置电机产生的吸力，能够完成“吸”的功能。同时，滚刷一端注入清水实现拖洗的效果，而另一端则通过转动将污水刮下并收集到污水箱中。然而，如何实现在结构上让电机与水共存，并在使用中达到相辅相成的效果，成为了洗地机面临的最大技术挑战。此外，在软件层面，如智能洗地机产品的“自动识别”、“脏污感应”功能的研发和适配也带来了诸多挑战。同时，滚刷可能缠绕毛发的问题、清污水箱如何与轻薄机身协调等问题需要得到了妥善解决，通过在内部电机产生吸力、刷盘旋转清洁、喷水湿润地面、污水回收系统和自动清洁系统等方面的协调适配，洗地机无疑给了现代家庭中丞待解决的清扫问题一个不错的解决方案。

得益于洗地机的高速旋转和强大吸力，洗地机可以做到彻底清洁地面，不留死角。特别是处理干湿垃圾和顽固污渍等情况，洗地机可以高速、快速的清洁地面，用户家用使用洗地机基本上可以代替传统的手工拖地方式，减轻清洁工作的负担，平时可以更加轻松的解决家中地面的日常清扫。相比较扫地机和吸尘器，洗地机是可以更好的处理地面的清洁。

洗地机依然存在清洁不彻底、噪音大等槽点，并非全能选手

而热卖的背后，关于洗地机差评不断、直播翻车、闲鱼半价出手的相关信息也随之而来，笨重的机身、清扫时容易缠绕头发、难以清洁的滚刷是很多用户频频吐槽的点，由于对于洗地机的使用习惯和认知尚未形成加之一些洗地机产品在性能方面存在着不足等问题，在笔者看来，洗地机的扫拖能力没啥问题，但目前产品仍然有一些比较明显的缺陷，从而影响着洗地机产品的市场接受度。

想要将干湿全能，一机搞定的清洁机器做好并非一件容易的事，为了实现吸拖同步的功能，洗地机内部的管道设计就会很复杂，要把污水送去污水箱，也要把吸力带来的脏空气输送至机身上端的排气口。而当这一大环节中的某一环节出现问题的时候，那洗地机的使用体验也会跟着大打折扣。比如，吸进去的地面脏东西乘虚而入，由于洗地机内部没有清理干净，时间长了容易产生异味和发臭问题。影响日常使用。另外，还有机器内部水箱的设计清洗困难，面对半天都拆不明白的污水箱和配件，洗地机的使用难度也大大增加。

而很多洗地机产品主打的自清洁功能，听起来很厉害，实际使用下来并不能做好洗地机的自清洁工作，滚刷也无法做到彻底干燥，吹嘘的成分很大。而由于洗地机在工作时需要用水来清洁地面，而毛发在接触到水后容易粘附在刷头上，导致毛发缠绕问题也让很多用户头疼不已，除此之外，由于洗地机在清洁过程中需要与地面直接接触，因此很容易沾染上地面的污渍，如油污、酱汁等。尽管一些洗地机采用了防污设计，如加装防污挡板或使用防污刷头等，但是沾污问题也依旧存在。

围绕用户使用痛点，洗地机在迭代在打磨

不过好在，行业快速发展的同时，洗地机产品也在不断的迭代和打磨。伴随着更多品牌的入局，我们可以看到市面上的洗地机源源不断以满足消费所需，而关于洗地机形态的改进、清洁吸力的加强，和在滚刷、水箱、续航等细节处的优化也在同步。

针对清洁效果不佳的问题，一些洗地机厂商通过升级清洁系统，通过采用采用更高效的刷头和吸头设计，并引入智能传感器技术，自动识别地面污渍程度和类型，自动调节清洁力度和模式，满足用户对于清洁质量的需求。而对于机身笨重，使用不便的问题，洗地机厂商采用一键式操作设计，简化使用流程，提供可调节的刷头和吸头高度，适应不同场景和地面类型，提高用户使用体验。

比如，去年9月，追觅推出的新款H30系列，对洗地机清洁不彻底的问题就行了根治。H30采用的高速无刷电机和先进的控制系统，可以提供强大的清洁能力，加之在追觅洗地机H30智能传感器和AI技术的加持之下，能够自动识别地面的污渍程度和类型，根据不同的场景自动调节清洁力度和模式，大大提高了清洁效率;国民家电品牌美的上半年推出的美的GX5 Pro洗地机，也针对传统洗地机噪音大、操作不便等问题进行了改进，其所采用的静音降噪技术，将噪音控制在较低水平，解决了洗地机使用的这一大痛点问题。

从备受质疑的智商税到现代居家清洁好帮手，快速发展的洗地机行业也兼具“卷王”特性，快速发现并即时满足消费者的需求，才是立足市场的关键。众多品牌凭借着强研发储备和快速迭代的能力，洗地机产品推陈出新，围绕产品清洁效果和附加功能等方向上也在不断的演进...与此同时，伴随着产业链逐步完善和入局品牌逐渐增多，行业均价下滑已成必然，数据显示，2023年1-11月，洗地机线上整体均价2322元，同比下降18%，产品价格下探，这也让不少用户愿意去尝试新品。

写在最后：

洗地机集成吸拖洗+自清洁特性的特点，解决了以往清洁电器功能单一，一台机器没有办法解决地面的清扫拖难题，特别是对于处理干湿垃圾和顽固污渍等情况洗地机的清洁十分有效果。当前洗地机仍然是家电行业最火热的品类之一，市场关注度很高，行业也会持续有很多新品牌进入，产品2%的家庭渗透率，这也意味着未来无论是新增需求还是替代需求，洗地机都有相当大的增长潜力。随着科技的发展和消费者对家庭卫生和清洁要求的提高，洗地机逐渐成为一种必备的家用电器，未来，洗地机的发展将更加注重智能化和个性化，通过智能传感器和AI技术自动识别地面的污渍程度和类型，以此提高效率，实现更加轻松惬意的清洁体验。