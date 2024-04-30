桌面上的双屏潮流先锋 当贝D6X Pro投影体验

【天极网家电频道】许多家用智能投影产品都具备体型轻量、设计时尚等特点，并且配备了一体化或是可拆卸的云台，为使用者在多样化的环境中提供安装布置、画面调试方面的便利。

近期面市的当贝D6X Pro也是其中一员，而它的独特之处在于更巧妙地利用了扁平机身与云台旋转结构，加入第二块用于内容展现、操控互动的“AI灵动屏”，带来家用投影领域前所未见的双屏体验。

当贝D6X Pro属于中端定位的当贝D系列，但相比前代采用的凌厉切割边缘风格与深色系配色，它采用奶白浅色系搭配过渡圆滑的边角设计，更像是一款主打青春时尚的数码潮品。

投影机身正面观感十分简洁，仅包括左侧投影镜头与右侧3D ToF模块，并采用金色亮面装饰环围绕，增加一些视觉层次感。而将投影本体向下翻转，就能看到位于机身顶部的第二块屏。当贝D6X Pro搭载一块6.95英寸触控屏，拥有双屏联动时的滑动交互控制，以及待机放置时更多内容显示等功能。

云台底座方面，继续采用与投影机身主体相似的浅色系与圆滑过渡设计，宽大平整的底部拥有良好稳定性。6W*2双扬声器音响系统布置在底座中，通过前面板网状开孔与两侧扬声器孔提供不错的外放效果。

配件方面，当贝D6X Pro维持一贯的简洁风格，仅包括遥控器、电池以及一体化电源，且同样采用通体奶白色外观，提供更一致的视觉感受。

当贝D6X Pro具体“Pro”在哪？年轻化外观设计与小尺寸机身下的硬件配置不得不提，它搭载融合了三色激光与三色LED混光技术的ALPD激光光源，融合多种方案优势，为用户呈现高亮度、广色域，同时更纯净、舒适的画面观感。

同时作为一款中端DLP投影，当贝D6X Pro搭载同级领先的0.33”DMD芯片，在轻薄投影中十分少见，“大底”能够承载更多内容细节，带来更好的1080P分辨率表现力。

综合了光源、成像等核心硬件堆料，在新一代投影亮度标准CVIA中，当贝D6X Pro可达到1200 CVIA流明的高亮度水平，使得色彩观感更纯净通透。

SoC方面，当贝D6X Pro采用旗舰级联发科MT9669芯片，并搭配3+32GB RAM+ROM大容量存储空间，提供流畅的高品质视频解码与双屏灵动运行体验。

作为独特的“双屏AI投影”，当贝D6X Pro在继续采用当贝OS操作系统的同时，加入了基于AI灵动屏的交互逻辑与新应用。投影机身在云台上拥有约225度的翻转角度，无论前翻还是后翻，顶部屏幕都可自适应调节画面方向，提供稳定的功能实现。

当它成为桌搭装备时，我们可以轻松使用AI灵动屏的动态时钟、智能相册、氛围应用、音乐播放等丰富功能，每种功能均有不同的风格选择与触控交互玩法，满足用户的个性化需求。

此外值得一提的是，当贝D6X Pro在切换至投影大屏显示时，AI灵动屏虽然处于息屏状态，但支持通过触控手势操控大屏内容。包括基础的上下左右划动、点按选择，从两侧边缘划动返回上一页，顶部边缘下划启动负一屏(快捷功能栏)，底部边缘上划退出等等，整体交互逻辑与智能手机十分相似。

小结

近期随着当贝D6X Pro一同登场的还有D6X，二者采用相近的外观结构设计与尺寸规格，差异点主要在于核心的光源、光机、投影芯片等配置，在AI灵动屏以及大小屏联动玩法方面保持一致。它们也都可以使用当贝OS 4.1新增的“快捷生活”APP，借助多种预设条件与命令，带来如同手机般灵巧的模式切换与快捷功能组合。

可以说，当贝D6X Pro不仅在此前的D系列中实现了脱胎换骨，还围绕大小屏的多种功能与交互展开创新，为中端家用投影带来了与众不同的体验，我们也期待未来当贝在系统更新中为这块AI灵动屏加入更多大小搭配新玩法。