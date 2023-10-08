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重视观看舒适性 当贝投影新品倒计时2天预热

2023-10-08 16:00:00 作者：Lord_ViTa

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  【天极网家电频道】当贝将在10月10日正式发布X5 Ultra后又一款高端投影产品，并且主打高亮度、客厅大空间的使用等特点，这是我们在昨天的预热海报中解读出的元素。

  今天当贝投影官微也继续带来了倒计时2天的预热海报，并配文：“客厅用够舒适看的才放心，2天后见证超舒适画面”。

重视观看舒适性 当贝投影新品倒计时2天预热

  可以看到，海报将主体元素改为“2”，背景与上一张略有差异，但同样采用丰富的色彩提供美感表达。左上方配文“客厅用，不舒适怎么行？”继续以家庭客厅场景为核心展示卖点，这次的中心则放在了“舒适”上。

重视观看舒适性 当贝投影新品倒计时2天预热

  说到舒适，笔者能想起此前当贝X5 Ultra预热时的宣传语“超级舒适”，这款旗舰4K投影正式发布后，相应的技术特点也得到揭晓，即ALPD5.0超级全色激光技术呈现出的无散斑、无彩边画面效果，相比传统三色激光混光方式有了不小的改进，能够为家庭用户提供更加舒适清晰、老少皆宜的观看感受。

  与旗舰产品相似的卖点，显然让当贝这款神秘新品投影的形象更加具体了，新一代ALPD5.0激光光源技术的搭载可以说是板上钉钉，它可能会是X5 Ultra之下又一款主要面向家庭用户的高端投影，但在定位与价格方面可能会给我们带来更多惊喜。

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