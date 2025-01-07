收拾玩具、帮扔垃圾，CES2025追觅的扫地机器人都这么科幻了？

起猛了这是？扫地机器人竟然长手了？？追觅又整新活了？？？

从官宣视频上看，这个扫地机器人顶部配备了一条能转动的机械手，摆动非常灵活。这是追觅在美国CES2025科技大展中发布的全球首创仿生多关节机械手技术，会“向你‘SAY HELLO’、帮你‘PICK IT UP’、为你‘CLEAN UP’”，能够执行多种任务，比如向用户挥手、捡起物品整理归类和自动更换清洁配件，并完成狭窄区域清洁的功能。

不得不说，现在的扫地机器人真的是越来越勤快了，不仅能清洁，还能贴心帮你整理杂乱的物品。以前打扫时，面对散落一地的小物件，虽说扫地机器人有避障功能不会磕碰到物品，但障碍物存在的区域总归没能清洁到，残留下些许清洁死角，如果家里还有小孩子的，那面对满屋子的玩具，这扫地机器人到底是扫了个啥？

还真是凌乱的家，崩溃的你，还有无从下手的它。。就问你抓不抓狂!

所以目前用户最大的痛点就是地上需要人为收拾的各种杂物才能让扫地机器人开工，另外狭窄缝隙的清洁也十分让让人头疼。那基于此，追觅以强悍的研发能力再次交出了一份满分答卷，推出具备多关节机械手的AI扫地机器人，彻底解决这个难题。

能主动夹取收拾障碍物的“机械手”

追觅机械手扫地机器人真机实拍

先从外形来看，扫地机器人上方便采用了敞篷跑车的篷顶设计，里面隐藏着一个能达到成年人臂长的一半、大约30cm的机械手，这个仿生机械手拥有5个自由度，模拟了人的“肩、肘、手腕、手指”四个核心关节的活动，摆动起来犹如人手一样灵活，还能夹取约6cm直径、400g以内的物品，看看这折叠的手，真的是又丝滑且科技感十足，怎么折都有面!!

借助机身双目系统可识别地面上纸巾、玩具、钥匙、手链、项链等所有的障碍物，而夹爪上的RGBD摄像头则能确认物品抓取点，最后进行抓取并归类放置，看看这夹取的精准度，简直比我去商场夹娃娃还要强。。。

此外，它还搭载了具身智能大模型，是追觅有史以来算力最强的清洁机器人。在实际工作中，它的清洁逻辑流程是这样的：第一次清洁建图的时候，会识别物品种类并避障清洁，等做完首次完整清洁后，再对所有需要拾取的物品进行分类整理，比如拖鞋会拾取放置玄关处，玩具被收拾到玩具房，垃圾丢进垃圾桶等，面对密集堆积的东西会挨个处理，然后才对漏扫的区域进行第二次清洁，大大提升了整个工作效率。

你想想，玩个手机的时间，全屋的清洁已经做完了，就连杂物也都帮你整理分类好了，试问，这样“眼里有活” 的机器人谁不心动？追觅，你简直配享太庙!

首创配件仓系统，自主更换配件精准清洁

不仅能夹取整理物品，狭窄缝隙的清洁死角也能轻松应对。大家都知道，目前的扫地机器人由于体型的原因，很难进入狭窄通道进行清洁，就像杂物在摆放时之间会形成的狭小缝隙、橱柜之间、马桶和墙面之间的区域，常常是易被忽略的清洁死角。对于这个难题，追觅则打造了全球第一款有配件仓、且可自主使用清洁工具的扫地机器人，就跟我们平常会使用不同的清洁工具去处理脏污情况一样。当遇到比机身狭窄的场景时，会根据此时的脏污需求判断出需要使用什么配件，然后返回配件仓里取海绵、刷子等并完成自主更换，模拟人手拿着清洁工具一样回来清扫缝隙，全屋清洁一个不落，真的勤快又聪明。

更重要的是，即使增加了机械手结构，也丝毫不影响产品形态，机身尺寸也和此前X50 Pro一模一样，扫地机原本的所有功能完全没有牺牲，清洁性能杠杠的。

追觅这次的仿生多关节机械手技术可谓是颠覆式创新设计，不仅是在机械臂领域的又一次突破，还为扫地机器人行业产品提供了创新的思路和方向，有了追觅往后我们或许真的可以躺平啦。