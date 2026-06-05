【天极网家电频道】2026年6月5日，BOE(京东方)以“屏之物联 湾区启航”为主题，在深圳前海举行粤港澳大湾区产品研发与客户营销服务中心(以下简称“大湾区中心”)成立仪式，创新技术体验日同期拉开帷幕。来自全球的重要客户、核心合作伙伴及各界嘉宾300余人共同见证，并参与多个联合实验室揭牌及创新科技展厅开放活动。此次大湾区中心落地深圳前海，不仅是BOE(京东方)完善全球产业版图的关键落子，更是其深度融入大湾区、以“屏之物联”战略赋能区域产业升级、协同客户与伙伴共赴数字未来的重要引擎。

BOE(京东方)首席执行官冯强表示：“粤港澳大湾区是科技创新的前沿阵地。在这里，我们与众多领军企业建立了深厚的伙伴关系，许多创新想法都率先落地。这片热土是BOE(京东方)与客户共生共赢最重要的舞台。面对瞬息万变的市场，消费者和客户对我们的产品体验、服务质量提出了更高期待。为此，我们将持续做好三件事：一是深化客户导向，服务前移，建立敏捷响应机制，提供从概念到量产的全周期交付保障;二是聚焦技术创新，以技术驱动增长，帮助客户构建极具竞争力的产品优势;三是共建协同生态，以联合实验室为起点，实现能力共进、价值共创、成果共享。”

联合实验室：深度协同，共建生态

活动现场，BOE(京东方)携手创维、vivo等合作伙伴，分别举行联合实验室揭牌仪式，标志着与生态伙伴在前沿技术攻关、成果转化与产业共建上进入深度协同新阶段。活动现场，BOE(京东方)与创维共同揭牌成立“极光联合实验室”，双方围绕“产品、技术、营销”三大维度展开全面合作：联合研发聚焦防眩低反、无边框、护眼健康等核心技术，实现多轮迭代;产品落地推出UB Cell、ADS Pro+Mini LED系列显示方案，在防眩低反、全视角画质、四边无边框形态及圆偏护眼等方面实现突破;产业共建上同步推进UB Cell联合营销推广与ACR行业标准发布，携手构建健康规范的行业生态。未来，联合实验室将继续打通从技术研发到规模化落地的全链条，为产业升级注入持续动能。与此同时，BOE(京东方)与vivo正式揭牌“北极星联合实验室”，双方依托各自行业领先优势，聚焦前沿显示技术、产品品质管控、用户体验升级等方向，开展深度联合研发，严谨落地产品测试流程，高效打通产品认证全链条，全力护航新品量产与市场上市。此次强强联合不仅是双方战略合作的重磅升级，更是立足行业未来、聚力前沿科技、共建产业新生态的重要里程碑。

创新科技展厅：全景呈现“屏之物联”技术矩阵

作为本次启幕的亮点之一，全新开放的BOE(京东方)粤港澳大湾区科技展厅也同期对外开放，系统展示了BOE(京东方)在显示与物联网领域的最新成果和创新能力。

展厅内，ADS Pro、f-OLED、α-MLED三大技术品牌赋能的创新产品悉数亮相：LCD技术展区集中展示了UB Cell、氧化物、自然光显示等核心技术成果;OLED技术展区重点呈现柔性折叠屏、镜感“无痕”OLED柔性显示屏等前沿布局;MLED技术展区带来COG直显、ADS Pro+Mini LED等主流方案。在AI+全场景创新展区，BOE(京东方)展现了人工智能与显示、物联网产业的深度融合成果，涵盖AI+工厂、AIGC内容生成、AI办公等应用。传感领域，BOE光幕技术不仅领跑车载智能调光赛道，还加速拓展至轨道交通、建筑采光顶幕墙、消费电子等多领域。整机业务展区从高端电视、笔记本到各类智能终端，吸引众多目光。特别值得一提的是，在第“N”曲线理论指引下，BOE在玻璃基封装、钙钛矿、智慧车载、ULive超高清等细分领域打造业务增长新曲线――钙钛矿光伏组件效率刷新四项世界纪录并获国内外权威认证;玻璃基封装载板试验线已建成，部分产品送样国内客户并进入技术测试阶段。

该展厅将作为常设展区面向大湾区客户开放，成为技术交流与联合创新的核心平台。

深耕湾区：以一线阵地重塑服务，以长期承诺赋能产业

BOE(京东方)粤港澳大湾区产品研发与客户营销服务中心是其在大湾区的战略支点。该中心集前沿技术研发、创新产品展示、全流程客户服务、产业生态协同于一体，将BOE(京东方)的显示与物联网核心技术能力直接嵌入区域创新链条，大幅缩短从技术研发到市场响应的距离，实现与客户“肩并肩”的敏捷协同。从区域价值看，BOE(京东方)的深度布局将进一步强化大湾区在全球电子信息产业中的话语权，推动显示面板、智能终端、物联网应用等产业链高效协同，助力大湾区加速迈向世界级电子信息与智能制造产业集群。

从技术引领到产业赋能，从全球布局到深耕湾区，BOE(京东方)以大湾区中心为起点，进一步强化区域创新能力与市场服务能力。未来，BOE(京东方)将继续秉持“屏之物联”的战略，以更开放的生态、更前沿的技术、更高效的服务，携手全球伙伴共拓发展新机遇，为数字经济高质量发展持续贡献核心力量。