FFALCON雷鸟新品电视 雀5系 开启预售 轻量入门依旧真材实料

入门级智能电视也要“卷”起来。近期FFALCON雷鸟发布了新品智能电视系列：雀5系，凭借着轻量化、快速流畅、实力堆料等特性，有望成为小尺寸入门级4K智能电视中又一款超值爆品。

雷鸟雀5系全系均采用4K分辨率60Hz刷新率VA软屏，标称色域值为80%DCI-P3，并支持低蓝光护眼模式，未来将通过莱茵低蓝光认证。这款智能电视目前拥有65、58、55、50、43英寸五种尺寸版本，且均为高屏占比全面屏设计，采用金属一体弯折边框，外观设计清新简约，且同样质感十足。

在硬件方面，雷鸟雀5系配备Amlogic T963电视SoC，采用四核A35架构，支持H.264、H.265、AVS+等多种各式4K超高清解码，支持HDR10与HLG高动态范围处理。运存与内存搭配采用2+32GB组合，大内存带来更多软件安装空间。接口支持上，雷鸟雀5系搭载两个HDMI 2.0接口与两个USB 2.0接口，能够满足基础的4K60Hz多媒体设备应用与外置存储组合，无线连接更是提供了2.4/5G双频Wi-Fi、蓝牙5.0的实用规格。音频方面，雀5系采用同价位越级的2*10W全频音响单元，更大的功率为2.0立体声带来强劲的支持。

软件方面，雷鸟雀5系也提供了多种实用功能，电视系统基于安卓9.0，并实现了智能远场语音、无线投屏、STR快速开机功能等支持，还可扩展外置摄像头并借助软件实现视频通话，加之无开机广告、支持第三方软件安装等优质特性，拥有堪称同价位越级的实用性。

这款新品智能电视当前已在TCL京东自营官方旗舰店开启预售，2月24日晚8点准时开抢。作为一款入门级电视，它的价位当然也十分亲民，从43英寸至65英寸售价仅为1249-1999元，并可与满减等优惠同享。如果你想要一台轻量而不失实力的智能电视，就关注这款雷鸟新品雀5系吧。