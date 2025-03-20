AWE2025：科沃斯全场景服务机器人与首创技术亮相 展示AI时代技术实力

【天极网家电频道】2025年3月20-23日，中国家电及消费电子博览会(AWE)正在上海新国际博览中心举办。

AI不仅是数字时代的象征，更是引领未来生活方式的重要力量。本届AWE2025的主题为“AI科技、AI生活”，将展示AI在家电及消费电子领域的最新技术突破，场景化展示全屋智能解决方案，并扩展到人-车-家-城市的多维度智慧生活生态。

科沃斯集团旗下“科沃斯机器人”与“TINECO添可”携多品类产品与前沿技术，现场带来多维展示体验，为参展观众呈现高品质的智能生产、生活方式。展台位于E1馆 1F21/1F11，感兴趣的读者可以即刻前往现场体验。

本次AWE展会上，科沃斯照例带来了2025开年首款地宝X系列重磅新品：地宝X9 Pro，它配备前代地宝X8首发的OZMO ROLLER恒压活水滚筒洗地技术，带来专业、成熟、清洁效果优异的机器人洗地解决方案，同时也搭载了在本次AWE首次亮相的BLAST飓风吸尘技术。

在扫拖机器人行业多年发展与“内卷”竞争中，科沃斯注意到行业与用户普遍陷入了真空度Pa等同于机器人清洁性能的认知误区。

因此在地宝X9 Pro首发搭载的BLAST飓风吸尘技术上，科沃斯对吸尘清洁能力定义进行了科学重构，将与集尘效果紧密相关的风道设计、电机扭矩、风扇设计等因素与吸尘腔真空度综合考虑，在全新大动力电池提供的更高性能加持下，让扫地机器人兼具前所未有的大风量、大吸力，实现清洁力的真正提升。

科沃斯认为，配备地面洗地、扫吸双顶配方案的地宝X9系列，已经成为行业唯一的双核旗舰洗地机器人，也是目前地面深度清洁的最优解。

在展会现场，科沃斯还布置了多样且直观的产品、技术实机演示区域，让我们一起了解一下。

OZMO ROLLER 恒压活水洗地技术作为2024年以来科沃斯机器人的“明星配置”，在本次AWE科沃斯展位上带来了与此前双盘旋转拖地方案的直观对比。

科沃斯团队现场向参展观众讲解演示OZMO ROLLER 恒压活水洗地技术，并在一旁使用了搭载这一技术的科沃斯机器人实机进行展示。

AI加持下的综合清洁能力同样是科沃斯展位上展示的重点，现场布置了针对机器人污渍识别、综合避障、子母双机协同等多种工作场景的实机演示区域，吸引许多观众驻足观看、听取讲解并与科沃斯团队现场互动。

我们熟悉的科沃斯家庭地面清洁解决方案暂告一段落，展位现场以一片“绿意盎然”同样引人注目的是科沃斯面向海外市场的GOAT系列割草机器人展示区域。

科沃斯为GOAT系列准备了带有起伏坡度的模拟草坪工作区域，以及中间用于防水能力展示的喷淋区域。据了解，科沃斯本次重点展示的GOAT A3000 LIDAR，搭载了割草机器人市场上首个多技术导航系统：融合了基于卫星的RTK定位技术、前置LiDAR以及摄像头视觉，使得A3000能够完美测绘草坪，实现精准割草与无缝避障。同时在工作能力方面，双刀盘切割系统进一步扩大了覆盖范围，而32V高能平台与强劲电机则保证了在各种草类上都能保持卓越的性能。

小结

科沃斯机器人是全球最早的服务机器人研发与制造商之一，专注于服务机器人的独立研发、设计与制造，致力于成为全球顶尖的机器人公司。而本次在AWE2025的震撼亮相，更是展示了科沃斯在技术研发、产品定义方面的领先能力，顺应了本届AWE主题：以“AI科技”为消费者塑造“AI生活”。