还在一布拖全屋？换追觅Matrix10 Ultra，终结交叉污染！

【天极网家电频道】前段时间618，朋友咬牙剁手了一台扫地机器人，还幻想着从此告别弯腰拖地的苦日子。结果不到一个月，他跟我吐槽，家里不乱的可以买一台回去添乱了。

这扫地机器人竟然背着她偷偷用拖过小狗尿渍的拖布去清洁卧室，啧啧，那感觉不亚于发现有人拿你的牙刷去刷马桶，拿洗脸用的毛巾去洗碗，想想就够恶心的。

一块拖布扫全屋，确实是会把厨房油污、卫生细菌、宠物尿液均匀涂抹到家里每个区域，如果要是能分开清洗就好了。但这样一来，岂不是要多备几块拖布？而且每次清洁前还得自己手动更换？这也太麻烦了吧，毕竟咱们买个扫地机器人就是图个懒。

难道就没有一款扫地机器人能解决这个问题吗？有的兄弟有的!这么讲究卫生的扫地机器人当然有了。

追觅Matrix10 Ultra扫地机器人搭载的智能换拖布系统，就直接把拖布交叉污染这个大难题轻松解决了，这可不是简单多送几块拖布，而是一套从识别、拆卸、运载到安装的全自动拖布管理系统。

简单来说，就是可以智能更换不同材质的拖布，然后专区专用，你可以根据家里厨房、客厅、卫生间等区域，自定义设置专属的拖布来清洁，避免交叉感染。

咱们先来看看追觅配备的"拖布全家福"都能干啥，首先是强力刮污拖布，表面带有尼龙丝，轻松刮除厨房餐厅那些黏腻、顽固污渍;针对卫生间和宠物区域，采用了加厚海绵的锁水拖布，吸水能力超强，地面速干不留水痕;最后一个是相变储能拖布，可以恒温热水拖地，适合客厅卧室区域。

更绝的是，换拖布这个过程也完全不用我们动手。机器人内置了一套智能运载系统，在基站内部就能快速、精准地运载拖布，并且自动完成拖布的拆卸和装载工作，整个过程很流畅，完全不需要我们手动操作。

假设你设定的清洁区域是厨房，主机会自动回到基站拆卸脏拖布，基站里的运载车会迅速把脏拖布放到拖布空位处，然后又麻利的将强力刮污拖布放置在于底部拖布盘位置，等待主机安装新拖布后去清洁厨房。

更贴心的是，基站还配备了三仓清洁液(选配，标配双仓)，包含去污型、宠物除臭型和木地板养护型。系统会根据清洁区域自动调配，比如拖宠物区时会加入除臭型清洁液，拖木地板时则会注入养护成分，延长木地板的使用寿命，这种全方位的清洁服务，让家中的每个区域就都能得到最适合的清洁方式，清洁效果自然就更上一层楼。

不过这拖布一多，最怕的还有潮湿发臭这个问题。

别急，追觅Matrix10 Ultra在拖布的干燥处理上也下足了功夫，采用双风道高效烘干，底部和基站主体可同时对3对拖布快速烘干，同时减少细菌滋生，这样的洗烘杀菌一条龙服务，就能确保每次使用时拖布都是干净干燥且无菌。

追觅Matrix10 Ultra最打动人的，是它有着“懂你所需”的贴心，实打实的解决了咱日常生活里的清洁难题，这种精细化的分区清洁让厨房油渍不再串到客厅，浴室的水渍、湿发不会随处可见，卧室也不会闻到宠物尿渍的异味，洁癖患者的强迫症都被治愈了。目前这台扫地机器人已在各渠道开售了，有心动的小伙伴不妨可以考虑入手一台。