【天极网家电频道】各位朋友是不是以为买了洗地机就能躺赢做家务？可实际没用几天，这该有的问题是一个也不会少给你，特别是洗地机最常见的――毛发缠绕问题。尤其是家里有长发女生或养宠物的，那地上的头发毛发简直无处不在，每次用洗地机，滚刷永远会被头发卡住，有时候还会堵塞在吸口上，几乎都得定期去拆卸清理，真是麻烦!更气人的，是清扫过程中就直接卡死故障不动的。

买之前商家把功能吹得天花乱坠的，什么免维护、无缠绕、大吸力、不用弯腰溜着洗地机几分钟搞定卫生等等，本以为能省事呢，现实就是连这么点头发都还扫不明白。

不过，现阶段也还是有些品牌在尽力改善这些问题去优化咱们的使用体验了，那他们的技术都是如何实现毛发防缠绕的呢？我们以追觅、云鲸、添可旗下的旗舰机型，给大家盘点一下各家的防缠绕方案。

追觅：全场景立体防缠毛系统

以追觅T50 Ultra洗地机为例，搭载了全场景立体防缠毛系统，采用的瑞士PPA割毛齿刃2.0经过升级调整，上段能够更好的贴合滚刷，下段齿梳加长并在背部开刃，具有更长更密更锋利特点，更容易勾住、切割毛发，整个防缠毛系统是通过梳、割、吸、洗4步协同来做到0缠毛的。





一梳是指实时贴合滚刷的梳齿会将毛发拦截并梳顺，同时搭配了直径61mm的超大滚刷，防缠毛更高效，这一步可将梳发效率提升300%;二割是由瑞士PPA割毛齿刃主动勾取滚刷上的缠毛将其割断;三吸则通过创新飞翼环吸风道系统、160°V型黄金吸角强力收拢毛发，同时配合旋风大吸力将毛发吸进污水箱;四洗通过追觅正反转洗滚刷技术，仿人手交替搓揉，反转时还会疏松毛发防止缠绕，并同步清洁滚刷盖，由此实现滚刷0缠毛。

云鲸：4D立体防缠系统

以云鲸S3 Island洗地机为例，搭载的4D立体防缠系统不仅防缠还能解缠，对于日常毛发清洁，在滚刷后面设计了L型双层交错的梳齿刮条，上面有157个高密梳齿排布紧贴滚刷，有效梳顺松解毛发，配合20000Pa的大吸力将毛发吸进污水箱。

针对浴室湿发和宠物长毛发等复杂情况，则在基站创新内置了Mini剪刀手，工作时会伸出剪刀手左右滑动，精准剪断毛发，配合滚刷正反转动将毛发迅速吸进污水箱，实现100%解缠，更适合长效型毛发较多的场景。

添可：毛发0缠0逃逸系统

以添可芙万Artist60Pro洗地机为例，搭载的毛发0缠0逃逸系统能适用于宠物绒毛、长发、短发、湿发等全场景。首先是在地刷内嵌了0逃逸抓毛钢齿，在毛发仅缠绕1/4周时，可以前置主动深入滚刷纤维完成毛发的捕捉，第二步可以根据毛发的多少、长度、干湿自适应调节钢齿捕毛角度，多层拦截，确保毛发能全部导进风道，最后再配合22000Pa大吸力吸走前置拦截的毛发。

总的来说，追觅的防缠系统重点在于对毛发的主动切割和自动化流程，可以在清扫过程中实时高效拦截割断毛发并强力吸附;云鲸则是主要侧重于"防缠+解缠"的双重功能，特别是基站内置的Mini剪刀手更适合用于处理浴室湿发或高密度长短发等复杂场景;添可则主要是对毛发的精准捕捉和自适应调节，可对不同长度、干湿程度的毛发进行0缠0逃逸处理。

洗地机的防缠绕技术虽然仍在迭代，未来或许会有更智能的解决方案，但就目前而言，这三大品牌已为用户提供了切实可行的方案，我们可以结合实际的使用情况，如长短发复杂程度，是否有宠物、浴室清洁是否频繁以及个人对维护便捷性的需求来挑选。