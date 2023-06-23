针对地面清洁的全能交互旗舰 科沃斯地宝X1S PRO

【天极网家电频道】进入2023年，以扫拖机器人为代表的家庭服务机器人正跨越常规形态，实现面向全场景的发展。它在科沃斯等行业引领者的定义中，成为涵盖了领先的扫拖清洁性能、智能的语音自然交互，同时真正解放用户双手的家庭地面清洁解决方案。

科沃斯地宝X1家族最新的旗舰产品是地宝X1S PRO，AI交互技术与体验、扫拖清洁性能、基站功能方面均有提升，搭载55℃热水洗拖布，兼容自动上下水与自动添加清洁液功能，进一步实现解放双手的体验。

地宝X1S PRO延续了旗舰系列的结构设计，基本布局维持一致：于机身正面布置了AIVI 3D人工智能与视觉识别技术所需的感知硬件，从左至右分别为摄像头工作指示灯、3D结构光传感器与视觉识别传感器。机器人周身环绕布置dToF传感器，顶部则是突起的激光雷达。

基站功能方面，地宝X1S PRO从前代的“9合1”变为“10合1”，搭载我们此前在地宝T20 PRO体验过的55℃热水净洗(新升级功能)，以及自动回洗拖布、自动上下水(选配模块)、自动添加清洁液(选配模块)、银离子除菌+风路抑菌、自动集尘、自动热风烘干、自动补水、基站自清洁、安全童锁共10项主要功能。

在扫拖机器人最核心的地面清洁能力上，地宝X1S PRO相比前代产品也有提升。首先是将内置风机吸力提升至6000Pa，并配备可选的胶毛混合滚刷/纯胶刷与双边刷组合。 值得一提的是，在AIVI 3D人工智能与视觉识别技术的加持下，地宝X1S PRO能够实现精细化的边角深度清洁，以及对障碍物、颗粒污染物、宠物便便等因素的环境识别。

地宝X1S PRO的基础功能控制，如全屋建图、扫拖工作、返回基站集尘等方面，基本都能通过“OK YIKO”语音操控进行，此外YIKO AI语音助手也支持机器人与基站的状态查询和调整，也提供天气查询、数字计算、百科搜索等更贴近用户生活的交互功能。机身顶部环形布置的三个拾音麦克风能够准确识别声源位置，回应呼唤时将正面转向用户，提升交互感的同时也为下一步视觉识别功能的应用进行准备，如召唤清扫、指向清扫等。

在大面积、多居室的复杂室内环境中，地宝X1S PRO基本能够做到“所见即所得”的快速建图与深度感知，桌椅腿产生的路径空间以及沙发、茶几底部限高等复杂环境均能得到精准识别。强大的感知避障能力能够使地宝X1S PRO在无碰撞的情况下勾勒出家居环境中各种复杂边缘，实现更大的清洁区域覆盖。

作为2023年科沃斯地宝X1家族旗舰，这款地宝X1S PRO拥有明确的高端定位，它不仅继承系列前代产品的高端堆料、全能硬件，还加入了地宝T20 PRO等同代新品上亮相的55℃热水净洗拖布等新特性，在机器人与基站强大功能的配合中，持续为家庭用户提供地面清洁方面的领先体验。